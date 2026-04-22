Tin cực vui cho khách Việt đi Huế dịp lễ 30/4 - 1/5

Theo thông tin mới nhất từ Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch thành phố Huế, các cơ sở lưu trú trên địa bàn đang đứng trước tình trạng lấp đầy nhanh chóng. Tính đến giữa tháng 4, công suất phòng đã chạm mốc 87% và được dự báo sẽ cạn kiệt hoàn toàn, thậm chí rơi vào tình trạng đặt vượt mức trong những ngày cao điểm của kỳ nghỉ.

UBND thành phố Huế cho biết sẽ hỗ trợ tối đa cho du khách trong việc book phòng, homestay trong dịp cao điểm du lịch

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của du khách trong thời gian du lịch cao điểm là dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới, UBND thành phố Huế đã chính thức thiết lập các kênh hỗ trợ khẩn cấp dành riêng cho du khách. Nếu bạn đang loay hoay tìm nơi lưu trú hoặc cần hỗ trợ về các dịch vụ du lịch khác, chỉ cần nhấc máy và gọi ngay đến đường dây nóng 0234.3828288 để được đội ngũ túc trực hướng dẫn đặt phòng, sắp xếp địa điểm dừng chân. Đây chắc chắn là một tin vui cho những ai cảm thấy lo lắng về nguy cơ không tìm được chỗ nghỉ ngơi.

Không dừng lại ở đó, mạng lưới hỗ trợ còn được mở rộng ngay trên nền tảng mạng xã hội. Du khách có thể trực tiếp để lại bình luận trên các bài đăng thông báo của thành phố. Ngay lập tức, các cơ sở lưu trú, người dân kinh doanh dịch vụ homestay bản địa và các đơn vị liên quan sẽ chủ động vào tiếp nhận yêu cầu và đưa ra những phương án phòng ốc phù hợp nhất.

Huế là thành phố du lịch với rất nhiều danh lam thắng cảnh, ẩm thực và văn hóa khiến du khách nhớ thương

Sự chuẩn bị chu đáo và hiếu khách này từ phía thành phố Huế chắc chắn sẽ giải tỏa áp lực lưu trú, giúp người dân rũ bỏ mọi gánh nặng hậu cần. Giờ đây, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm xách ba lô lên, hòa mình vào không khí nhộn nhịp và tận hưởng những ngày nghỉ lễ trọn vẹn nhất tại mảnh đất cố đô.

Hai ngày lễ lớn là 30/4 và 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần). Kết hợp với kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy 25/4 đến hết thứ hai 27/4, du khách có thể sắp xếp được một hành trình nghỉ dài ngày để xả hơi.