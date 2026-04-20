TP Huế thông báo hỏa tốc: Du khách không lưu trú tại khách sạn này

Ngày 19/4, Sở Du lịch thành phố Huế vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc chấm dứt đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại khách sạn Romance Huế (địa chỉ: 14-16 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa, thành phố Huế).

Theo thông báo của Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Huế, việc cưỡng chế để giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá tại địa chỉ 14-16 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa, Thành phố Huế (Khách sạn Romance) sẽ diễn ra vào ngày 21/4/2026. Từ ngày 20/4/2026, chính quyền địa phương sẽ phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ với đối tượng liên quan, bao gồm khách lưu trú còn lại tại địa điểm nêu trên.

Nhằm đảm bảo việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi, an toàn cho khách du lịch, hạn chế rủi ro phát sinh và giữ gìn môi trường du lịch được an toàn, thân thiện, Sở Du lịch thành phố Huế trân trọng đề nghị Hiệp hội du lịch, Hội lữ hành, Hội khách sạn, Hội Hướng dẫn viên và các doanh nghiệp lữ hành, du lịch, tổ chức/cá nhân tham gia hoạt động du lịch trên toàn quốc phối hợp, thực hiện một số nội dung như sau:

- Không tổ chức đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại khách sạn Romance Huế.

- Chủ động rà soát, có phương án điều chỉnh các chương trình du lịch (nếu có); điều chuyển khách hiện đang lưu trú tại cơ sở này đến các cơ sở lưu trú khác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và quyền lợi của khách du lịch.

- Đối với các Hiệp hội du lịch, Hội khách sạn, Hội lữ hành, Hội Hướng dẫn viên, trân trọng đề nghị khẩn trương và liên tục thông tin đến các hội viên để biết và phối hợp.

Đến ngày cưỡng chế (21/4/2026), nếu vẫn còn khách thuộc các công ty lữ hành khai thác và quản lý, Sở Du lịch thành phố Huế sẽ làm việc trực tiếp với Quý Doanh nghiệp về hành vi có thể xem xét là cản trở việc thi hành công vụ; không đảm bảo an toàn cho khách du lịch, gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch của Thành phố Huế.

Theo Sở Du lịch TP Huế ﻿