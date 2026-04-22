Ăn bánh mì thôi chưa đủ, khách Tây còn chế luôn thành bài hát gây sốt

Không chỉ thưởng thức, nhiều du khách nước ngoài đang khiến mạng xã hội thích thú khi biến tấu các bản hit quốc tế thành lời ca dành riêng cho ẩm thực Việt. Mới nhất là trào lưu “Stand Bánh Mì” đang lan nhanh trên khắp các trang mạng xã hội.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng từng cười nghiêng ngả với trend Phở Đặc Biệt, một phiên bản chế lời từ giai điệu ca khúc FDB với nội dung xoay quanh món phở quen thuộc của Việt Nam. Trào lưu tưởng chừng chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc vui nhộn, nhưng mới đây đã nhanh chóng có hậu bối nối tiếp.

“Stand Bánh Mì” xuất hiện với công thức đơn giản nhưng đầy sức hút, các du khách nước ngoài cầm trên tay ổ bánh mì Việt Nam, lồng ghép nền nhạc Stand By Me và đọc lái phần điệp khúc thành “Stand bánh mì”. Chính sự trùng hợp thú vị giữa âm tiết tiếng Anh và tên món ăn Việt đã tạo nên hiệu ứng bất ngờ, khiến người xem vừa thích thú vừa bật cười.

Những video này thường được quay giữa phố phường nhộn nhịp, nơi du khách vừa thưởng thức món ăn vừa phiêu theo nhạc. Đến đoạn cao trào, ổ bánh mì được đưa lên như một nhân vật chính, trở thành điểm nhấn cho toàn bộ clip ngắn.

Điểm khiến “Stand Bánh Mì” lan nhanh không chỉ nằm ở sự hài hước mà còn ở yếu tố ngôn ngữ. Việc đọc lái “Stand by me” thành “Sờ ten bánh mì” là một sự ngẫu nhiên thú vị, nhưng lại tạo cảm giác gần gũi, dễ nhớ và dễ lan truyền.

Sự lan tỏa của trào lưu nhanh chóng kéo theo hàng loạt bình luận sôi nổi. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi chính những món ăn quen thuộc lại được tái khám phá theo cách hoàn toàn mới.

Không ít ý kiến cho rằng, việc các du khách tìm ra sự tương đồng thú vị trong phát âm cho thấy họ không chỉ đơn thuần thưởng thức món ăn, mà còn quan sát, cảm nhận văn hóa một cách sâu sắc hơn. Thậm chí, nhiều người hài hước thừa nhận rằng bản thân ăn bánh mì mỗi ngày nhưng chưa từng nghĩ tới cách chơi chữ này.

Từ đó, cư dân mạng cũng bắt đầu gợi ý thêm những món ăn khác như bún chả hay cà phê muối, kỳ vọng sẽ tiếp tục xuất hiện những phiên bản âm nhạc độc đáo trong thời gian tới.

Ở góc độ truyền thông, “Stand Bánh Mì” phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của nội dung do người dùng tạo ra trong việc lan tỏa hình ảnh ẩm thực Việt Nam. Không cần đến các chiến dịch quảng bá quy mô lớn, những video ngắn với ý tưởng sáng tạo vẫn có thể góp phần đưa món ăn truyền thống tiếp cận gần hơn với công chúng quốc tế.

Việc các nhân vật trong video là du khách nước ngoài cũng được xem là yếu tố giúp tăng khả năng lan truyền, khi trải nghiệm từ góc nhìn bên ngoài thường tạo sự chú ý và tò mò đối với người xem.

Trước đó, một số nội dung như “Phở Đặc Biệt” cũng từng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, cho thấy ẩm thực Việt Nam không chỉ được chú ý ở khía cạnh hương vị mà còn trở thành chất liệu cho nhiều hình thức sáng tạo nội dung trên nền tảng số. Xu hướng này được dự báo sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.