Dậy từ 5 giờ sáng, dè chừng kỹ rắn biển để được chiêm ngưỡng hồ bơi tự nhiên đẹp nhất Việt Nam!

Hòn Rùa thuộc địa phận xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận và nằm trong phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Núi Chúa, khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Đây là một trong những khu vực có hệ sinh thái rừng khô hạn và biển hiếm gặp tại Việt Nam, đồng thời vẫn giữ được mức độ nguyên sơ cao do được bảo vệ nghiêm ngặt.

Nằm tách biệt với các bãi tắm đông đúc, Hòn Rùa được nhiều du khách lựa chọn nhờ vẻ đẹp gần như nguyên bản. Tại đây, các khối đá vàng nâu xếp chồng tự nhiên, tạo thành nhiều hốc và khe đá lớn nhỏ. Khi thủy triều lên, nước biển tràn vào các khe đá rồi đọng lại, hình thành những hồ bơi thiên nhiên tách biệt với sóng lớn bên ngoài. Mực nước tại các hồ khá nông, trong xanh, có thể nhìn rõ san hô và các loài cá nhỏ. Khu vực này thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Núi Chúa, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm duy trì đa dạng sinh học và cảnh quan tự nhiên.

Nhìn từ xa, Hòn Rùa có hình dáng như một con rùa khổng lồ đang vươn mình ra biển, với phần đầu nhô cao và lưng cong tạo thành mai rùa đặc trưng. Cấu trúc địa chất đá granit kết hợp với quá trình phong hóa và tác động của sóng biển qua hàng triệu năm đã tạo nên những khối đá lớn xếp chồng, đan xen với vô số khe, hốc tự nhiên, nền tảng hình thành các hồ bơi độc đáo tại đây.

So với Hang Rái, nơi nổi tiếng với địa hình đá và sóng vỗ mạnh, Hòn Rùa mang đến cảm giác “dịu” hơn nhờ các hồ nước tĩnh lặng. Trong khi đó, khác với đảo Bình Hưng vốn đã phát triển du lịch, khu vực này vẫn giữ được vẻ hoang sơ gần như nguyên bản.

Nước biển trong vắt, đổi màu theo ánh sáng

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút lớn nhất của Hòn Rùa là màu nước biển. Tại khu vực này, nước có độ trong cao nhờ ít chịu tác động từ bùn cát và gần như không có dòng chảy lớn từ đất liền. Vào những ngày nắng, nước biển chuyển sắc rõ rệt từ xanh ngọc nhạt ở vùng nông sang xanh lam đậm ở khu vực sâu hơn.

Trong các hồ đá tự nhiên, nước gần như tĩnh lặng, trong đến mức có thể nhìn thấy rõ đáy và các cụm san hô nhỏ. Khi ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, mặt nước phản chiếu ánh vàng nhẹ, tạo hiệu ứng thị giác giống những bể bơi vô cực giữa biển.

“Nước trong đến mức có thể nhìn thấy cá bơi ngay dưới chân, cảm giác như đang đứng trong một hồ bơi tự nhiên giữa biển”, một du khách chia sẻ sau chuyến trải nghiệm.

Nhiều du khách cho biết có thể quan sát cá nhỏ, cầu gai và các loài sinh vật biển di chuyển ngay dưới chân mà không cần thiết bị lặn.

Đặc biệt, vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều muộn, màu nước thay đổi theo góc chiếu của ánh sáng, tạo nên nhiều lớp màu đan xen, từ xanh ngọc, xanh lơ đến ánh bạc. Đây cũng là lý do khu vực này thường được lựa chọn để chụp ảnh và quay video trải nghiệm.

Không chỉ nổi bật về cảnh quan, Hòn Rùa còn nằm trong khu vực có hệ sinh thái biển phong phú. Các rạn san hô phân bố rải rác quanh khu vực, cùng với nhiều loài sinh vật như cá nhỏ, sao biển, nhím biển và một số loài thân mềm.

Theo ghi nhận của các đơn vị bảo tồn, vùng biển thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa còn là nơi sinh sống và di chuyển của nhiều loài sinh vật quý hiếm, trong đó có rùa biển. Việc giữ được độ trong của nước và sự đa dạng sinh học là kết quả của quá trình bảo vệ nghiêm ngặt trong thời gian dài.

Đón bình minh Hòn Rùa là điều không nên bỏ lỡ

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách đánh giá cao là săn bình minh tại Hòn Rùa. Khi mặt trời vừa nhô lên từ đường chân trời, ánh sáng đầu ngày phủ lên các khối đá và mặt nước, tạo nên khung cảnh yên tĩnh, gần như tách biệt hoàn toàn với nhịp sống bên ngoài.

Ánh sáng buổi sớm cũng giúp nhìn rõ hơn màu nước và các lớp địa hình dưới mặt biển. Thời điểm từ khoảng 5h30 đến 8h được xem là lý tưởng để tham quan, khi biển lặng, nước trong và nhiệt độ chưa quá cao.

Thời gian đẹp nhất để ghé thăm khu vực này thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9, khi thời tiết Ninh Thuận khô ráo, biển êm và nước đạt độ trong cao. Từ khoảng tháng 10 trở đi, khu vực có thể xuất hiện sóng lớn và gió mạnh, ảnh hưởng đến việc di chuyển cũng như trải nghiệm.

Hướng dẫn di chuyển đến Hòn Rùa

Để đến Hòn Rùa, du khách thường di chuyển theo hai chặng:

• Từ TP. Phan Rang – Tháp Chàm đi theo quốc lộ 1A, sau đó rẽ vào tuyến đường ven biển DT702 để đến vịnh Vĩnh Hy, quãng đường khoảng 40–45 km.

• Từ bến thuyền Vĩnh Hy, tiếp tục đi cano hoặc thuyền gỗ khoảng 10–20 phút để ra Hòn Rùa.

Chi phí thuê cano dao động từ khoảng 300.000 – 800.000 đồng/chuyến tùy số lượng khách và thời điểm. Một số tour kết hợp tham quan vịnh, lặn ngắm san hô có giá từ khoảng 500.000 đồng/người. Do khu vực còn hoang sơ, gần như không có dịch vụ ăn uống hay lưu trú, du khách cần chuẩn bị sẵn nước uống và đồ ăn nhẹ.

Ngoài ra, một số du khách lựa chọn trekking xuyên rừng thuộc khu vực Núi Chúa để tiếp cận từ phía trên, tuy nhiên hình thức này đòi hỏi thể lực và kinh nghiệm địa hình.

Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên, Hòn Rùa cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do đặc thù địa hình. Các khối đá tại đây có bề mặt gồ ghề, nhiều vị trí phủ rong rêu nên trơn trượt, đặc biệt khi có nước biển tràn qua.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện không ít thông tin cho rằng khu vực Hòn Rùa có rắn, rết hoặc các loài sinh vật nguy hiểm, khiến nhiều du khách e ngại khi trải nghiệm các hồ bơi tự nhiên tại đây.

Tuy nhiên, theo đại diện Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, việc xuất hiện các loài sinh vật như rắn biển hoặc một số loài bò sát tại khu vực này là có thể xảy ra, do đây là môi trường tự nhiên nguyên sơ với nhiều khe đá, hốc ẩm – nơi thích hợp để chúng trú ẩn. Dù vậy, các loài này thường có xu hướng tránh tiếp xúc với con người và hiếm khi chủ động tấn công.

Các chuyên gia cũng cho biết, phần lớn trường hợp du khách “bắt gặp” là do vô tình tiếp cận quá gần hoặc đưa tay vào các khe đá mà không quan sát trước.

Để hạn chế rủi ro, du khách được khuyến cáo:

• Không đưa tay hoặc chân vào các khe đá sâu, khu vực tối hoặc có nhiều rong rêu

• Mang giày chống trơn trượt, hạn chế đi chân trần

• Quan sát kỹ địa hình trước khi di chuyển hoặc ngồi nghỉ

• Tránh đi một mình vào khu vực vắng, ít người

• Nếu phát hiện sinh vật lạ, giữ khoảng cách và rời khỏi khu vực thay vì lại gần

Việc hiểu đúng về môi trường tự nhiên và tuân thủ các nguyên tắc an toàn được xem là yếu tố quan trọng để du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp của Hòn Rùa mà không gặp rủi ro không đáng có.

Do nằm trong vùng bảo tồn, mọi hoạt động tại Hòn Rùa đều cần tuân thủ nguyên tắc bảo vệ môi trường. Các hành vi như xả rác, giẫm lên san hô, khai thác sinh vật biển đều bị hạn chế.

Việc giữ gìn môi trường không chỉ nhằm bảo vệ cảnh quan mà còn đảm bảo sự tồn tại lâu dài của hệ sinh thái biển yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút của khu vực này.

Giữa những điểm đến ngày càng đông đúc, Hòn Rùa vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng hiếm có. Những hồ nước nhỏ nằm lọt giữa đá, làn nước trong veo và hệ sinh thái còn nguyên vẹn không chỉ mang đến một trải nghiệm khác biệt, mà còn nhắc nhở về giá trị của việc bảo tồn những vùng biển chưa bị tác động quá nhiều bởi du lịch.

Ngọc Ánh