Không cần cỗ máy thời gian, 4 điểm đến tại Singapore đưa du khách về lại tuổi thơ

Trước guồng quay tất bật của cuộc sống ngày nay, nhu cầu tìm một "tấm vé" trở về tuổi thơ đang ngày càng phổ biến đối với người trẻ và dân văn phòng. Thay vì chỉ hồi tưởng qua phim ảnh hay mạng xã hội, nhiều người sẵn sàng chi tiền cho những chuyến du lịch mang đậm màu sắc hoài niệm. Đáp ứng nhu cầu này, Singapore mang đến loạt trải nghiệm nhập vai được thiết kế đầy sắc màu, từ công viên giải trí, bảo tàng đến các chuyến đại hải trình. Việc kết nối liền mạch những câu chuyện tuổi thơ giúp các điểm đến nơi đây trở thành "trạm sạc" năng lượng tích cực, nuông chiều sự hồn nhiên vốn có của mỗi người.

Universal Studios Singapore: Trải nghiệm hóa thân bước vào thế giới diệu kỳ

Với những ai từng mê mẩn những thước phim hoạt hình và khao khát được hóa thân thành chàng hoàng tử hay nàng công chúa trong truyện cổ tích thì Universal Studios Singapore chính là điểm đến không thể bỏ lỡ. Tọa lạc tại Resorts World Sentosa, đây là một trong những công viên giải trí quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Trải rộng trên 20ha, công viên mở ra một thế giới diệu kỳ với 7 khu vực được xây dựng theo từng chủ đề.

Theo đó, công viên dẫn dắt du khách qua Đại lộ Hollywood, New York sầm uất, Ancient Egypt huyền bí, The Lost World hoang dã, đến Far Far Away và Madagascar. Từng bối cảnh và trò chơi đều được thiết kế sinh động và độc đáo. Đặc biệt, tại các khu vực Transformers, Far Far Away (Shrek) hay Minion Land, với công nghệ 3D, những bộ phim quen thuộc sẽ được tái hiện và đưa bạn đến những vùng đất của các nhân vật yêu thích.

Nhập vai chiến binh trong trận chiến 3D đỉnh cao tại "TRANSFORMERS The Ride". (Nguồn ảnh: Sentosa)

Bên cạnh các trò chơi hấp dẫn, những trải nghiệm gặp gỡ nhân vật và show biểu diễn chính là "chìa khóa" giúp tăng tính tương tác, biến việc tham quan thành một hành trình nhập vai trọn vẹn. Hơn nữa, sự kết hợp giữa ride - trò chơi mô phỏng công nghệ cao, show và giao lưu giúp du khách tìm thấy những cảm xúc tuổi thơ đầy sống động.

Adventure Cove Waterpark: Nơi tìm lại những trận cười sảng khoái, hồn nhiên

Nếu bạn đang tìm kiếm những trận cười thả ga và cảm giác vui chơi không lo nghĩ như thời thơ bé, thì Adventure Cove Waterpark tại Resorts World Sentosa chính là điểm đến lý tưởng. Với 13 trò chơi và trải nghiệm đa dạng, công viên sẵn sàng "kích hoạt" năng lượng tuổi thơ của bạn, mang đến những phút giây sảng khoái, thư giãn.

Đến với Adventure Cove Waterpark để nạp vitamin "vô lo" cùng hội bạn thân. (Nguồn ảnh: Resorts World Sentosa)

Điểm nhấn không thể bỏ qua tại công viên chính là Riptide Rocket, tàu lượn nước sử dụng công nghệ hydro-magnetic tiên phong ở Đông Nam Á. Bên cạnh đó, bạn có thể thả mình trên dòng sông lười Adventure River dài 620m, hoặc trải nghiệm cảm giác lặn biển chân thực tại Rainbow Reef cùng hơn 20.000 chú cá nhiệt đới. Không dừng lại ở giải trí, Adventure Cove còn mở ra không gian tương tác thú vị tại Ray Bay, nơi bạn có thể trực tiếp tiếp xúc và cho cá đuối ăn. Đây hứa hẹn là một điểm đến lý tưởng cho cả gia đình và bạn bè muốn cùng nhau tạo nên những kỷ niệm vui vẻ, hồn nhiên nhất.

Bảo tàng Đồ chơi MINT: 50.000 mảnh ghép rực rỡ của tuổi thơ

Bạn đã bao giờ tự hỏi, lần cuối mình cười phá lên một cách vô tư lự trước một món đồ chơi là khi nào chưa? Nếu câu trả lời đã nằm lại khá xa trong quá khứ, hãy để Bảo tàng Đồ chơi MINT giúp bạn đánh thức cảm xúc ấy. Với tên gọi đầy cảm hứng "Moment of Imagination and Nostalgia with Toys" (Khoảnh khắc của sự tưởng tượng và hoài niệm với thế giới đồ chơi), đây là không gian lưu giữ hơn 50.000 hiện vật vintage quý hiếm. Được sưu tầm từ hơn 40 quốc gia với niên đại trải dài từ thập niên 1840 đến 1980, MINT hiện là một trong những bảo tàng đồ chơi cổ điển quy mô nhất thế giới.

Từng không gian trưng bày tại Bảo tàng Đồ chơi MINT đều mở ra một thế giới đầy màu sắc, khơi gợi câu chuyện tuổi thơ của mỗi người. (Nguồn ảnh: HoneyHoney)

Không gian 5 tầng của bảo tàng được thiết kế để dẫn dắt du khách đi từ bất ngờ này đến sự trầm trồ khác. Tại đây, bạn sẽ bắt gặp lại những "người bạn" bước ra từ ký ức như những mô hình cơ khí tinh xảo, các nhân vật biểu tượng như Astroboy, Batman, Tintin, hay chú chuột Mickey và gấu Teddy gần gũi. Việc tận mắt ngắm nhìn những món đồ chơi từng là cả một bầu trời mơ ước sẽ khơi dậy năng lượng tích cực, đưa bạn trở về với những giây phút trong trẻ ngày xưa. Dù là để tìm hiểu về giá trị lịch sử hay đơn giản là tìm một góc nhỏ để "trốn" khỏi những áp lực thường nhật, chuyến hành trình tại MINT chắc chắn sẽ khiến bạn đắm mình vào những khoảnh khắc không thể nào quên.

Disney Cruise: Hiện thực hóa giấc mơ phiêu lưu

Chắc hẳn trong những trang truyện thuở bé, ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần mơ được tự mình bước chân vào một chuyến phiêu lưu kỳ thú. Đừng chỉ mơ nữa, vì hành trình ấy đã thực sự bắt đầu trên du thuyền Disney Adventure tại Singapore.

Mang đến các hải trình khứ hồi từ 3 đến 5 đêm cùng sức chứa lên đến 6.700 khách, Disney Cruise mở ra một vương quốc giải trí khổng lồ ngay giữa đại dương. Gác lại những lo toan, đây là lúc bạn tự trao cho mình đặc quyền được vui chơi thỏa thích, thỏa mãn đam mê khám phá.

Trực tiếp trải nghiệm thế giới Disney, Pixar và Marvel sống động trên hải trình khứ hồi đầy cảm hứng từ Singapore. (Nguồn ảnh: Disney Cruise Line)

Điểm nhấn của chuyến hành trình nằm ở 7 khu vực chủ đề, nơi mô phỏng lại thế giới của Disney, Pixar và Marvel một cách sinh động. Không gian được thiết kế để phù hợp với nhiều sở thích: Marvel Landing mang đến những trải nghiệm năng động cho các nhóm bạn ưa mạo hiểm, trong khi Toy Story Place hay Wayfinder Bay (Moana) lại tạo ra bầu không khí nhẹ nhàng, phù hợp để các gia đình vui chơi và thư giãn. Trải nghiệm này được làm phong phú thêm nhờ sự góp mặt của hơn 20 không gian ẩm thực và khu phố San Fransokyo Street, giúp mỗi khu vực trên tàu đều mang lại cảm giác thoải mái cùng những khám phá thú vị.

Chuỗi cảm xúc ấy tiếp tục bùng nổ qua các show diễn đẳng cấp Broadway và màn trình diễn siêu anh hùng "Avengers Assemble!" đầy mãn nhãn. Disney Adventure khéo léo biến những hoài niệm thành một trải nghiệm xuyên suốt, tái hiện những câu chuyện quen thuộc trong một không gian hoàn toàn mới lạ. Giữa biển khơi bao la, đây đích thực là điểm đến để bạn cùng hội bạn thân hoặc gia đình được tự do vui chơi, nạp lại năng lượng tích cực và trân trọng những khoảnh khắc vô lo rực rỡ.

Không cần cỗ máy thời gian, Singapore cho thấy "tuổi thơ" hoàn toàn có thể được tái hiện bằng những trải nghiệm thực tế. Việc nâng niu những mảnh ghép ký ức chính là cách để mỗi cá nhân thêm hoàn thiện phiên bản hiện tại. Đừng chỉ hoài niệm qua màn ảnh, hãy lên kế hoạch và sẵn sàng cho một chuyến đi để đánh thức tâm hồn tuổi thơ và nạp lại nguồn cảm hứng sống mới mẻ ngay hôm nay.