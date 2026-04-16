Đà Nẵng: Sun World Ba Na Hills mang đến kỳ nghỉ trọn vẹn dịp 30/4

"True Holiday" – Kỳ nghỉ trọn vẹn từng khoảnh khắc trên đỉnh Bà Nà huyền thoại

Dịp đại lễ năm nay, Sun World Ba Na Hills chính thức tung ra chiến dịch "True Holiday" –với mong muốn định nghĩa lại thế nào là một kỳ nghỉ thực thụ dành cho du khách. Nơi đây, bạn được đặc quyền sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc: được ăn thật ngon, chơi thật đã và tận hưởng niềm vui ngày lễ theo một cách "rất riêng" của mình.

Lưu giữ khoảnh khắc rạng rỡ của kỳ nghỉ bên gia đình, bạn bè tại Sun World Ba Na Hills.

Hành trình bước vào "xứ sở thần tiên" được hâm nóng ngay từ chân núi với những giai điệu Cách mạng hào hùng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Khi cáp treo đưa bạn chạm đến đỉnh mù sương, một không gian rợp trời cờ hoa sẽ hiện ra, nơi cây Cầu Vàng huyền thoại trở nên kiêu hãnh hơn bao giờ hết trong ngày hội non sông.

Để đánh thức mọi giác quan, ẩm thực cho kỳ nghỉ "True Holiday" được nâng tầm với các set menu đặc biệt mang chủ đề "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc". Du khách có thể chọn không gian sôi động tại Beer Plaza để thưởng thức bia thủ công Sun KraftBeer hảo hạng, hoặc cùng gia đình quây quần bên bữa "Buffet Tự hào" tại nhà hàng Bốn Mùa và Taiga. Hàng chục món ngon từ đặc sản địa phương đến tinh hoa quốc tế sẵn sàng thiết đãi những tâm hồn sành ăn nhất.

Đắm mình trong sắc hoa nở rộ trên đỉnh Bà Nà dịp lễ này.

Lễ hội Mặt Trời mang đến nhiều cung bậc cảm xúc

Mùa hè luôn là khoảnh khắc rạng rỡ và lộng lẫy nhất trong năm tại Bà Nà khi thiên nhiên cùng cảnh quan hòa quyện hoàn hảo. Nắm bắt thời khắc tuyệt đẹp này, "trái tim" của vùng đất – Vương quốc Mặt Trời – đã chính thức mở hội, chào đón sự trở lại hoành tráng của Lễ hội Mặt Trời.

Khác biệt hoàn toàn với những mùa hè trước, Bà Nà năm nay đã lựa chọn một hướng đi mang tính đột phá, chuyển mình từ mô hình "trải nghiệm chủ đạo ẩm thực và bia" sang việc kiến tạo một không khí lễ hội mùa hè đa trải nghiệm tại Vương quốc Mặt Trời. Bia và ẩm thực giờ đây đóng vai trò là chất xúc tác cảm hứng, dẫn dắt du khách bước vào hành trình khám phá từ biểu diễn nghệ thuật, trò chơi, đến mua sắm và tương tác, góp phần định hình một hệ sinh thái lễ hội mang đậm bản sắc riêng, khó có thể trộn lẫn.

Đại tiệc đa giác quan với ẩm thực và bia, mang đến niềm vui bất tận.

Đáng chú ý, các gian hàng ẩm thực nay đã được nâng tầm thành những "show diễn đa giác quan" đầy lôi cuốn. Từ trạm kebab thơm lừng nức mũi, quầy hotdog rộn rã, đến những gian bánh ngọt ngào hay bếp nướng xúc xích Bà Nà trứ danh – tất cả đan cài thành một bức tranh ẩm thực đường phố châu Âu đầy mê hoặc. Du khách có thể trực tiếp dõi theo từng công đoạn chế biến ngay trước mắt: nghe tiếng xèo xèo vui tai, ngửi mùi hương quyến rũ, chiêm ngưỡng những thao tác điêu luyện của đầu bếp rồi mới thong thả chạm đến hương vị. Bầu không khí lễ hội nhờ thế trở nên vô cùng gần gũi, xóa nhòa mọi khoảng cách, nơi tất cả du khách đều có thể hòa mình, kết nối và chia sẻ niềm vui bất tận.

Song hành cùng bức tranh ẩm thực là chuỗi show nghệ thuật và trình diễn kỹ năng diễn ra liên tục ở nhiều khung giờ. Đầy tính bất ngờ và sáng tạo nhất chính là những tiết mục trình diễn kỹ năng độc đáo lần đầu được ra mắt. Đó là show "Happy Cleaners Performance" tại khu vực Nhà thờ và đài Bát Giác, nơi những nhân viên vệ sinh "thầm lặng" hô biến các đạo cụ quen thuộc như chổi hay khăn lau thành những vũ đạo vui nhộn, tràn trề năng lượng tích cực hay show "Pizza Time", mang đến những màn tung hứng đế bánh điêu luyện và mãn nhãn của các đầu bếp tài năng tại nhà hàng Brasserie.

Những màn trình diễn kỹ năng độc đáo lần đầu ra mắt tại Lễ hội Mặt Trời.

Tất nhiên, du khách đến với Bà Nà dịp lễ này vẫn sẽ có cơ hội đắm chìm trong những show nghệ thuật ghi dấu ấn tên tuổi Bà Nà trong thời gian qua như show carabet "After Glow" kịch tính đến nghẹt thở và bản tình ca "Love in the Sky" lãng mạn đến tan chảy hay các minishow đường phố do các nghệ sĩ quốc tế trình diễn cuốn hút đến từng khoảnh khắc.

Thế giới trò chơi giải trí "phê" quên đường về

Sau khi được tưới tắm trong lễ hội và nghệ thuật, các trải nghiệm vui chơi giải trí ngoài trời nằm trong khu vực Hội chợ Châu Âu sẽ khiến cuộc vui tiếp tục trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Chinh phục các trò chơi cảm giác manh như "Đu bay diệu kỳ" với những vòng xoay bay lên 9 tầng mây, "Xe điện đụng" tràn ngập năng lượng hứng khởi, "Vũ điệu Hoa Bia" thử thách năng lực cân bằng … cùng nhiều trò chơi carnival có thưởng chính là thế giới đầy hấp lực khiến du khách vui quên lối về.

Đặc biệt, không thể không chinh phục trò chơi hot nhất Bà Nà - máng trượt với hai đường trượt xoắn kép đạt tốc độ lên đến 40km/h. Tưởng tượng bạn được bay qua những khúc cua ngoạn mục giữa độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, bên dưới là thung lũng mây bồng bềnh, bên cạnh là những tòa lâu đài cổ kính – khung cảnh đẹp đến mức bạn sẽ muốn quay lại vài lần chỉ để tận hưởng cảm giác "vút bay giữa miền tiên cảnh" ấy. Ngoài máng trượt, Fantasy Park còn có cả một thế giới trò chơi đa dạng và đầy hấp lực khiến du khách vui quên lối về.

Trải nghiệm máng trượt tốc độ đầy phấn khích băng qua thung lũng.

Nếu du khách là tín đồ của công nghệ thì đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm rạp chiếu phim 4D "Giao Lộ Trăng" với 331 ghế đưa bạn vào không gian đa chiều chỉ trong 10 phút; hay Airship "Mắt Bay" với công nghệ VR cho phép bạn du hành qua sa mạc, dải ngân hà và các công trình nổi tiếng thế giới mà không cần xuất cảnh. Tất cả đều miễn phí và nằm ngay trong khuôn viên Lâu đài Mặt Trăng.

Du lịch Đà Nẵng dịp 30/4 – 1/5 năm nay hứa hẹn mang đến cho bạn một hành trình giàu cảm xúc và thực sự đáng nhớ với chuỗi trải nghiệm đa sắc màu.