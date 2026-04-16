Việt Nam có món lọt top 20 thế giới, được tỷ phú công nghệ Jensen Huang “húp sạch” 2 lần khi ghé thăm

Đầu tháng 1/2025, Taste Atlas - chuyên trang ẩm thực đình đám có trụ sở tại Croatia đã công bố bảng xếp hạng thường niên 100 Best Food 2025. Và không nằm ngoài dự đoán, phở bò tiếp tục là “gương mặt vàng” của ẩm thực Việt khi lọt top 100 món ngon nhất thế giới, đứng ở vị trí 93 với 4,44/5 sao.

Kết quả này được tổng hợp từ gần 400.000 lượt bình chọn của giới chuyên gia, đầu bếp và thực khách toàn cầu, đánh giá hơn 11.000 món ăn nổi tiếng. Đáng chú ý, bảng xếp hạng được cập nhật liên tục theo tháng, và từ lần công bố tháng 12/2024 đến tháng 1/2025, thứ hạng của phở bò vẫn được giữ nguyên. Trước đó, vào năm 2023, Việt Nam từng có tới 2 đại diện góp mặt là bánh mì và phở bò.

Không chỉ “ghi điểm” trên bản đồ ẩm thực thế giới, phở còn được vinh danh trong nước. Ngày 9/8/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức đưa phở Nam Định và phở Hà Nội vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo mô tả từ Taste Atlas, phở bò là sự kết hợp cầu kỳ của nhiều phần thịt bò, nước dùng hầm từ xương, đuôi cùng các loại gia vị đặc trưng như quế, hồi, đinh hương, thảo quả. Khi ăn, thực khách có thể chọn thịt tái hoặc chín, dùng kèm hành, quẩy, rau sống, thêm chút chanh, ớt cho tròn vị. Có lẽ chính sức hấp dẫn này đã khiến tỷ phú Jensen Huang - CEO của Nvidia quyết định thưởng thức món ăn này khi tới Việt Nam năm 2023.

Bên cạnh cái tên quen thuộc như Phở Thìn Bờ Hồ, Phở Thìn Lò Đúc, Phở 10 Lý Quốc Sư đã quá nổi tiếng với du khách, thì Hà Nội vẫn còn vô số quán phở vỉa hè “nhỏ mà có võ”. Một trong số đó chính là Phở Lý Béo - nơi từng đón vị tỷ phú công nghệ đình đám.

Thời điểm đó, hình ảnh ông Jensen Huang ngồi ăn phở trên vỉa hè đã nhanh chóng viral khắp mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò về quán phở “may mắn” này. Chủ quán - cô Nguyễn Thị Thư kể lại rằng hôm đó vẫn mở hàng như thường lệ từ hơn 6 giờ tối. Bất ngờ, một đoàn hơn 30 người ghé tới và yêu cầu ăn phở tại quán.

“Lúc đầu cô cũng không biết là ai, chỉ phục vụ như bình thường. Sau mới nghe nói ông ấy muốn ăn phở phố cổ nên được dẫn tới đây”, cô Thư chia sẻ. Dù có chút hồi hộp, nhưng cô và nhân viên vẫn nhanh tay phục vụ. Trong đoàn, có khoảng 6 người trực tiếp ngồi ăn và đều gọi món “best-seller” của quán là phở bò sốt vang.

Điều đặc biệt là sau khi ăn xong, các bát phở đều “sạch bóng”, và vị tỷ phú còn thân thiện chào hỏi, tip nhẹ cho nhân viên khiến ai cũng nhớ mãi.

Tỷ phú Mỹ Jensen Huang - CEO Nvidia ghé ăn ở quán phở mâm Lý Béo hồi đầu tháng 12/2023 Ảnh: Hoang Tuan Anh

Tọa lạc tại ngã ba Hàng Nón - Hàng Quạt - Hàng Hòm, Phở Lý Béo thực chất chỉ là một quán phở vỉa hè đúng chuẩn Hà Nội xưa. Quán được mở từ năm 1993 bởi vợ chồng chú Nguyễn Lý và cô Nguyễn Thị Thư. Cái tên “Lý Béo” cũng bắt nguồn từ chính người chồng - một diễn viên quen mặt với các vai phụ cá tính trên truyền hình.

Điểm khiến quán gây ấn tượng mạnh chính là phong cách “phở mâm” độc đáo. Thay vì bàn ghế thông thường, mỗi bàn ăn là một chiếc mâm nhôm đặt trên ghế nhựa cao, bên dưới có thêm ghế nhỏ và chậu đựng rác vừa giản dị, vừa rất “đời”. Khách ngồi ghế thấp, ăn phở trên mâm là trải nghiệm có thể hơi bất tiện với người cao lớn, nhưng lại chính là nét riêng không thể trộn lẫn.

Về chất lượng, quán chỉ bán phở bò với các phần như bắp, gầu, thịt u… Thịt được chọn kỹ, đặc biệt là gầu phải là loại gầu giòn, không dùng gầu mềm. Nước dùng hầm từ xương “hàng tuyển”, tạo nên vị ngọt thanh nhưng đậm đà. Trong đó, phở bò sốt vang là món “đỉnh của chóp”, với phần thịt mềm, nhiều nạc, không hề bị bở hay dai, đủ sức chinh phục cả những thực khách khó tính.

Tháng 12/2024, vị tỷ phú Jensen Huang tiếp tục trở lại Việt Nam, đánh dấu lần ghé thăm thứ hai sau chuyến đi vào tháng 12/2023. Đáng chú ý, trong cả hai lần, CEO của NVIDIA đều lựa chọn khám phá các quán ăn mang đậm màu sắc truyền thống tại Hà Nội.

Lần này, ông xuất hiện tại phố Bát Đàn - một trong những “tọa độ phở” lâu đời và nổi tiếng bậc nhất Thủ đô. Theo chia sẻ từ chủ quán, ông Jensen Huang gọi phở tái nạm ăn kèm quẩy. Đoàn đi cùng khoảng 20 người và đã có sự chuẩn bị từ trước khi tới trải nghiệm.

Trước đó, trong một bài phát biểu, ông từng dành nhiều lời khen cho Việt Nam khi nhấn mạnh đất nước này sở hữu “văn hóa phong phú, con người xinh đẹp, ẩm thực tuyệt vời”, đồng thời tin rằng trong tương lai, Việt Nam sẽ còn được nhắc đến với hình ảnh của “công nghệ tiên tiến”. Ông cũng lặp lại nhận định từng đưa ra hơn một năm trước: Việt Nam là nơi có những cơ hội đầu tư rất lý tưởng.

Có thể nói, việc một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới nhiều lần ghé ăn phở từ quán vỉa hè đến phố cổ, không chỉ đơn thuần là một câu chuyện thú vị, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sức hút khó cưỡng của ẩm thực Việt. Đặc biệt, một bát phở tưởng chừng giản dị lại đủ sức khiến cả thế giới phải “nhớ thương”.