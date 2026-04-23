Săn “kho báu” giữa lòng Singapore: Từ đĩa than vinyl, đồ vintage đến những vật phẩm sưu tầm có 1-0-2

Nếu đã quen thuộc với mall hay các cửa hàng lưu niệm, hành trình mua sắm tại Singapore có thể "lên level" với một trải nghiệm khác: săn đồ sưu tầm. Từ đĩa vinyl, thiết kế độc bản đến những món vintage nhuốm màu thời gian, thành phố này mở ra hàng loạt tọa độ thú vị để bạn vừa có thể "lạc lối" trong những ngách văn hoá rất riêng, vừa tìm thấy món đồ mang dấu ấn cá nhân đặc sắc. Đây không chỉ là shopping, mà là một cuộc "săn lùng" đúng nghĩa: càng tìm, càng cuốn.

XM Studios: "Bảo tàng" pop culture giữa lòng Singapore dành cho hội mê sưu tầm

Thành lập tại Singapore, XM Studios được biết đến như một studio thiết kế chuyên sản xuất tượng mô hình cao cấp trong lĩnh vực văn hóa đại chúng, nổi bật với độ chi tiết tinh xảo, được chế tác thủ công và vẽ tay công phu. Thương hiệu này đã ghi dấu trên bản đồ quốc tế với nhiều giải thưởng uy tín như "Sản phẩm của năm" do Disney trao tặng và "Sản phẩm Sáng tạo nhất" từ Warner Bros. Discovery, cùng loạt vinh danh từ cộng đồng sưu tầm toàn cầu.

Các mô hình tại XM Studios được làm thủ công và vẽ tay, nổi bật bởi độ tinh xảo trong từng chi tiết (Nguồn ảnh: XM Studios)

Tại không gian flagship XMuseum của XM Studios, du khách sẽ bắt gặp hơn 300 tác phẩm được trưng bày theo từng phòng chủ đề, tái hiện các "vũ trụ" quen thuộc như Marvel, DC, Transformers hay Star Wars. Mỗi khu vực mang đến một trải nghiệm riêng, từ việc quan sát những chi tiết tinh xảo đến cảm giác được đối diện trực tiếp với các nhân vật gắn liền với tuổi thơ và văn hoá đại chúng toàn cầu, từng chỉ xuất hiện trên màn ảnh.

XMuseum có thể được xem là nơi sở hữu bộ sưu tập pop culture lớn bậc nhất Đông Nam Á (Nguồn ảnh: XM Studios)

Đặc biệt, XMuseum mở cửa hoàn toàn miễn phí, cho phép du khách dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu về thế giới sưu tầm mô hình, từ khâu thiết kế đến cách trưng bày, thay vì chỉ dừng lại ở trải nghiệm mua sắm. Nếu tìm được phiên bản yêu thích, bạn cũng có thể đặt trước sản phẩm để mang về như một dấu ấn riêng của chuyến đi.

Địa chỉ: XMuseum, 809 French Road, Kitchener Complex, Level 3 XMuseum, Singapore 200809

Website: https://xm-studios.com/

Hear Records: Góc nhỏ "cực chill" dành cho hội mê đĩa vinyl

Ẩn mình tại khu Ann Siang Hill, Hear Records là cửa hàng đĩa vinyl (đĩa than) mang màu sắc lifestyle, được cộng đồng yêu âm nhạc tại Singapore biết đến rộng rãi và từng được The Vinyl Factory đánh giá cao. Không gian tại đây tập hợp đa dạng các dòng đĩa vinyl, CD cùng nhiều sản phẩm âm nhạc khác, với các thể loại âm nhạc trải dài từ rock, jazz đến nhạc điện tử. Dù là người mới bắt đầu hay đã theo đuổi thú chơi sưu tầm lâu năm, bạn đều có thể tìm thấy những bản phát hành mới song song với các album kinh điển tại đây.

Bên cạnh các album kinh điển, cửa hàng cũng thường xuyên cập nhật những bản phát hành mới, giúp bạn "đào" kho báu âm nhạc đúng nghĩa. (Nguồn ảnh: FB Hear Records)

Nằm giữa khu phố di sản, Hear Records mang dáng dấp của một "hidden gem" với bầu không khí yên tĩnh, thân thiện, khiến bất kỳ ai cũng "xiêu lòng" muốn quay lại. Bước vào cửa hàng, cảm giác đầu tiên là sự ấm cúng và gần gũi, đủ để người nghe chậm lại, lật giở từng chiếc đĩa và thử nghe những giai điệu mình yêu thích. Đội ngũ nhân viên am hiểu, sẵn sàng chia sẻ thêm về nghệ sĩ hay gợi ý những lựa chọn phù hợp, giúp trải nghiệm khám phá âm nhạc của du khách thêm phần đáng nhớ.

Du khách sẽ dễ dàng tìm thấy những món đồ quý giá như đĩa nhạc hiếm hoặc nhạc phim yêu thích tại Hear Records (Nguồn ảnh: FB Hear Records)

Địa chỉ: Burlington Square, #01-39, 175 Bencoolen Street, Singapore 189651

Thời gian mở cửa: Từ 11:00 - 19:30 (thứ Hai đến thứ Bảy) và 12:00 - 18:00 (Chủ nhật)

Tong Mern Sern Antiques Arts & Crafts: Lạc vào "kho ký ức" vintage ngay tại trung tâm Singapore

Được xem là một trong những cửa hàng đồ cổ lớn tại Singapore, Tong Mern Sern Antiques mang đến cảm giác như bước vào một "kho lưu trữ ký ức", nơi từng vật phẩm lưu giữ dấu ấn của thời gian. Không gian tại đây tập hợp đa dạng các món đồ vintage, từ nội thất, bảng hiệu cũ, máy ảnh, đồ trang trí cho đến những vật dụng gắn liền với đời sống Singapore và khu vực qua nhiều thập kỷ.

Tong Mern Sern Antiques là một trong những cửa hàng đồ cổ lớn tại Singapore, với những món đồ mang dấu ấn của thời gian. (Nguồn ảnh: Tong Mern Sern Antiques)

Các món đồ trong cửa hàng được sắp xếp theo kiểu dày đặc, gần như không có khoảng trống, tạo nên trải nghiệm khám phá liên tục. Mỗi bước di chuyển mở thêm một lớp ký ức, khi những món đồ bất ngờ xuất hiện ở mọi góc nhỏ, từ tủ gỗ cũ, bảng quảng cáo nhuốm màu thời gian đến các vật trang trí mang đậm dấu ấn hoài niệm. Cách bài trí này biến việc ghé thăm Tong Mern Sern Antiques thành một hành trình "treasure hunting" đúng nghĩa, khi cảm giác tìm kiếm luôn đi cùng sự thích thú trong quá trình khám phá và chạm vào từng dấu vết của thời gian.

Với những ai quan tâm đến đồ sưu tầm và dấu ấn văn hóa, Tong Mern Sern Antiques mang đến một góc nhìn giàu chiều sâu về quá khứ. Thay vì dừng ở việc lựa chọn món đồ, trải nghiệm tại đây mở ra nhiều lớp thông tin về đời sống, thẩm mỹ và văn hóa Singapore qua từng giai đoạn. Mỗi vật phẩm hiện diện như một mảnh ghép thời gian, khiến việc khám phá trở nên sống động và giàu cảm xúc hơn.

Địa chỉ: 51 Craig Rd, Singapore 089689

Thời gian mở cửa: Hàng ngày từ 9:30 đến 17:30

Ba điểm dừng chân, ba cách khám phá Singapore theo một "bản đồ" rất khác, từ các mô hình văn hóa đại chúng, âm nhạc đến ký ức vintage, biến mỗi chuyến đi thành một hành trình tìm kiếm "kho báu" thú vị. Nếu đang lên kế hoạch du lịch, đây là lúc để bạn tự mình "đi săn" những trải nghiệm rất riêng tại Singapore.