Quán cơm gà hơn 80 năm tuổi, ngon cỡ nào mà được Jun Phạm tâm đắc

Xuất hiện trong tập đầu tiên của series “Ăn Đi Đã” của ShopeeFood kết hợp cùng đại sứ Jun Phạm, tiệm cơm gà Đông Nguyên nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi nhận được nhiều lời khen từ nam nghệ sĩ. Có Như Lời Đồn quyết định gọi theo gợi ý này để kiểm chứng xem món có “vị đúng đỉnh” như trên video hay không?

Danh sách các món ăn tiêu biểu mà Có Như Lời Đồn đã thử nghiệm bao gồm cơm gà luộc, đậu hũ Mapo, heo quay khoai môn hấp chao đỏ, củ sen táo đỏ tiềm bắp heo và chân gà… Với những ai yêu thích các món ăn đậm đà, giàu hương vị thì đây sẽ là một gợi ý đáng cân nhắc cho bữa ăn tiếp theo.

Cơm gà luộc mềm mọng, điểm nhấn riêng của quán

Điểm sáng lớn nhất trong thực đơn chính là món cơm gà luộc với phần thịt được lọc xương sẵn, gồm ức và cánh. Nhờ bí quyết luộc gà đặc trưng của người Quảng Đông, thịt gà vẫn giữ được độ săn chắc vừa phải cùng lớp da mọng mướt mà không gây cảm giác ngấy.

Đặc biệt, từng thớ thịt bên trong luôn duy trì được độ ẩm và mọng nước tự nhiên thay vì bị khô như cách chế biến ức gà thông thường, ăn kèm với đó là phần cơm tơi dẻo, chắc hạt, hòa quyện. Thử ăn theo cách Jun Phạm gợi ý, chấm cùng sốt gừng ớt, miếng gà trở nên cay nóng, kích thích vị giác và tăng độ đậm đà khi thưởng thức.

Đậu hũ Mapo mềm mịn, béo ngậy

Tiếp đến là món đậu hũ Mapo với kết cấu mềm mịn như tan trong miệng. Điểm cộng lớn nằm ở kỹ thuật chế biến khéo léo giúp những miếng đậu hũ dù rất mềm và dễ vỡ nhưng vẫn giữ nguyên hình khối, không bị nát.

Món ăn là sự kết hợp hài hòa giữa vị béo ngậy của đậu phụ và vị ngọt tự nhiên từ thịt băm. Để phù hợp hơn với khẩu vị người Việt, món ăn đã được gia giảm độ cay, tạo nên một tổng thể dễ thưởng thức và rất “bắt cơm”.

Heo quay khoai môn hấp chao đỏ lạ miệng

Món heo quay khoai môn hấp chao đỏ lại gây ấn tượng mạnh bởi hương vị độc đáo và mùi thơm nồng nàn đặc trưng của gia vị ủ chao. Thịt heo quay được cắt miếng dày dặn, bản to, nạc - mỡ cân đối và có độ mềm vừa phải. Những miếng khoai môn đi kèm cũng thấm đẫm nước sốt, vừa dẻo vừa bùi tạo nên dư vị khó quên.

Củ sen táo đỏ tiềm bắp heo thanh đạm và bổ dưỡng

Để cân bằng lại những món chính đậm đà, món củ sen táo đỏ tiềm bắp heo và chân gà là một lựa chọn lý tưởng.

Nước dùng được hầm kỹ nên mang vị ngọt thanh tự nhiên. Phần bắp heo và chân gà được xử lý ở độ chín tới, không bị nhừ mà vẫn giữ được độ dai giòn sần sật. Sự góp mặt của củ sen bùi béo cùng táo đỏ không chỉ tăng thêm hương vị mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, bổ dưỡng cho thực khách.

Ngoài ra, Có Như Lời Đồn còn gọi thêm cải bó xôi xào tỏi đi kèm. Rau thấm đều gia vị, mềm vừa phải, tạo nên sự hài hòa khi dùng kèm các món chính đậm đà.

Cuối cùng, ly nước sâm bông cúc mát lạnh chính là cái kết hoàn hảo để giải nhiệt. Thức uống này ghi điểm nhờ vị ngọt thanh khiết, hương thơm dịu nhẹ của hoa cúc hòa quyện cùng nhãn nhục. Vị ngọt vừa vặn, không gây gắt cổ, giúp cân bằng lại khẩu vị sau một bữa ăn nhiều đạm.

Cơm gà Đông Nguyên là thương hiệu lâu đời tại TP.HCM, được thành lập từ năm 1945. Điểm khác biệt giúp thương hiệu này duy trì sức hút qua nhiều thập kỷ nằm ở bí quyết luộc gà với muối theo phong cách Quảng Đông. Kỹ thuật này giúp gà giữ được độ mọng nước tự nhiên và vị ngọt nguyên bản trong từng thớ thịt.

Nhìn chung, các món ăn tại cơm gà Đông Nguyên ghi điểm nhờ chất lượng ổn định và chỉn chu trong từng món. Thực đơn tuy mang đến những hương vị đậm đà nhưng được tiết chế khéo léo, tạo cảm giác dễ ăn, hài hòa và phù hợp với nhiều khẩu vị.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!