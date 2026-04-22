Việt Nam sắp có “siêu dự án” sân bay xanh, thông minh 196.000 tỷ đồng, chuẩn 5 sao đẳng cấp top 10 thế giới

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển mới, việc hình thành Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xem là một bước ngoặt đáng chú ý. Không chỉ mở rộng năng lực vận tải, dự án còn được kỳ vọng định hình lại tiêu chuẩn phát triển sân bay trong tương lai, với định hướng trở thành mô hình xanh, thông minh, bền vững thế hệ mới.

Theo định hướng quy hoạch, Gia Bình hướng tới đạt tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế, lọt nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax, đồng thời nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (AQS).

Về quy mô đầu tư, dự án có tổng mức khoảng 196.000 tỷ đồng, tương đương gần 8 tỷ USD, với diện tích sử dụng đất gần 1.900 ha. Sân bay được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp 4F theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, đủ khả năng khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, qua đó đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa quy mô lớn trong dài hạn.

Không dừng lại ở quy mô, điểm khác biệt cốt lõi của Gia Bình nằm ở mô hình phát triển tích hợp. Theo đó, sân bay được xây dựng như một hệ sinh thái hàng không hoàn chỉnh, bao gồm tổ hợp thương mại - logistics - dịch vụ hỗ trợ hành khách, kết hợp hệ thống an ninh, cứu nạn, giao thông kết nối đa phương thức và các công trình phụ trợ khác. Đồng thời là cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay (MRO) hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Song song với đó, các khu chức năng được quy hoạch tương đối hoàn chỉnh. Khu dịch vụ hàng không bao gồm nhà ga hành khách công suất 30 triệu khách/năm, nhà ga hàng hóa công suất 1,6 triệu tấn/năm, cùng các khu bảo dưỡng, cung cấp nhiên liệu, suất ăn và trang thiết bị hàng không.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới.

Mô phỏng sân bay quốc tế Gia Bình.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình còn được định vị là công trình lưỡng dụng, vừa phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và tổ chức các sự kiện đối ngoại quan trọng, đặc biệt là Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay dự kiến đạt công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; đến năm 2050, con số này tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa.

Về hạ tầng kỹ thuật, sân bay dự kiến được đầu tư 4 đường cất hạ cánh, bố trí thành hai cặp ở phía Bắc và phía Nam, cách nhau khoảng 1.800 m, bảo đảm khả năng khai thác độc lập. Hệ thống đường lăn, sân đỗ và khu kỹ thuật bay được xây dựng đồng bộ theo tiêu chuẩn 4F, tạo nền tảng cho việc vận hành hiệu quả và an toàn.

Đánh giá về vai trò của dự án, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành cực tăng trưởng mới ở phía Đông Hà Nội, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không ngày càng gia tăng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Đặc biệt, dự án còn góp phần giảm tải cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài – hiện đang trong tình trạng quá tải và chưa thể mở rộng ngay trong ngắn hạn.

Cùng với đó, Gia Bình sẽ được kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh. Riêng khu vực Hà Nội sẽ có kết nối trực tiếp thông qua các tuyến cao tốc, đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hành khách và hàng hóa.

“Dự án đồng thời có ý nghĩa đặc biệt trong bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng, đặc biệt là Hội nghị Cấp cao APEC 2027”, Bộ trưởng nhấn mạnh.