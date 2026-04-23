Ăn 2 bát phở, 1 đĩa gà và cốc nước cam hết 900.000 đồng ở Hà Nội, khách đăng lên mạng: Chủ quán nói lý do

Mới đây, mạng xã hội xôn xao bài đăng của tài khoản Facebook tên K.V. về trải nghiệm thưởng thức phở gà tại một nhà hàng trên phố Bảo Khánh (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo chia sẻ của K.V., anh cùng bạn gọi 2 bát phở gà, 1 đĩa gà thêm và 1 ly nước cam, tổng cộng hết 900.000 đồng.

Thông tin ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận, đồng thời làm nổ ra những ý kiến trái chiều. Người cho rằng mức giá này là đắt, người lại nói đắt rẻ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố: Vị trí kinh doanh, thương hiệu, chất lượng món ăn,... Bên cạnh đó, không ít người đặt câu hỏi các quán thường có niêm yết giá, tại sao khách đồng ý gọi món rồi lại lên mạng thắc mắc?

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh K.V. cho hay, bản thân từ TP.HCM ra Hà Nội công tác. Sáng 22/4, anh ghé một quán phở trên phố Bảo Khánh ăn sáng. Theo thói quen, anh K.V. gọi 2 bát phở gà, 1 đĩa gà thêm và 1 cốc nước cam. Người đàn ông không hỏi giá trước, cũng không chú ý tới menu vì nghĩ đơn giản, không nghĩ đi ăn phở mà phải hỏi từng bát giá bao nhiêu tiền.

Theo anh K.V., thông thường nếu đúng quy trình, nhân viên sẽ đưa menu để khách chọn. Nhưng trong quá trình gọi món, anh không được nhân viên cung cấp menu hay thông tin về giá cả. Dùng bữa xong, anh K.V. được thông báo số tiền cần thanh toán là 900.000 đồng.

Anh V. sau đó đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, để mọi người có thêm thông tin, từ đó cân nhắc lựa chọn quán phù hợp với túi tiền chứ không có ý chỉ trích quán. Người đàn ông khẳng định chỉ chia sẻ trải nghiệm cá nhân chứ không muốn quán bị ảnh hưởng kinh doanh.

Quán phở này khá nổi tiếng tại Hà Nội.

Về chất lượng món ăn, anh K.V. đánh giá là ổn, ăn được, song để nói chất lượng có xứng đáng với mức giá hay không thì còn tùy cảm nhận từng người. Vị khách cho rằng, mức giá ở quán này là chênh lệch đáng kể so với trải nghiệm ở những quán phở gà khác mà anh từng gọi phần ăn tương tự. Thường thì với bữa ăn thế này, anh chỉ phải trả khoảng 400.000 đồng.

Liên quan đến sự việc, chia sẻ với Tri thức - Znews, đại diện quán phở gà cho biết đã nắm được thông tin về bài đăng của khách trên mạng xã hội và xác nhận, anh K.V. từng dùng bữa tại quán.

Đại diện quán cho hay, trên mỗi bàn luôn được bày thực đơn kèm giá cả công khai. Khi khách gọi món, nhân viên của quán sẽ tư vấn, xác nhận khách ăn phần nào, sau đó mới báo bếp.

Theo đại diện quán, vị khách gọi 2 bát phở gà đặc biệt, giá là 160.000 đồng/bát, đĩa gà gọi thêm có giá 500.000 đồng, nước cam 80.000 đồng, tổng cộng hết 900.000 đồng là đúng với giá đã công khai.

Trên báo Dân trí, đại diện quán cho biết thêm khi thanh toán, vị khách không thắc mắc gì, sau đó lại có bài viết phản ánh. Khi đọc những chia sẻ này, phía quán thấy khá buồn. Phía quán cũng nói thêm, gà mà quán dùng là loại gà nuôi đủ 1 năm, trọng lượng mỗi con khi chưa làm lông dao động từ 4,2kg - 4,5kg. Nước dùng tại quán hoàn toàn chỉ ninh từ xương để tạo độ ngọt, không nêm nếm mì chính. Những yếu tố này khiến mức giá cao hơn so với mặt bằng.



