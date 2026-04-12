Đĩa cơm, tô phở, ly cà phê lên mức giá mới, gần 60% hàng quán thừa nhận tăng giá

Điều đáng chú ý là người tiêu dùng đã chấp nhận mặt bằng giá ăn uống mới, trả giá cao hơn cho mỗi tô phở, đĩa cơm, ly nước, tuy nhiên tần suất đi ăn uống ở hàng quán đã thưa hơn trước đây.

Nhiều nguyên liệu tăng 30 - 40%

Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực (F&B) tại Việt Nam năm 2025 vừa công bố, cho thấy gần 60% doanh nghiệp F&B đã tăng giá hàng ăn uống. Dù mức tăng được đưa ra không lớn, để không gây sốc cho khách hàng, nhưng so với các năm trước, số lượng doanh nghiệp điều chỉnh giá bán hàng cao hơn, xu hướng tăng giá cũng diễn ra rõ nét hơn.

Có 40,49% cho biết họ chấp nhận lợi nhuận thấp lại, chỉ tăng dưới 5% để cân đối giữa kinh doanh và giữ khách hàng, nhưng cũng tới 16,23% tăng từ 5 - 10%.

Trước đó, khi khảo sát cuối 2024, chỉ có 49,2% doanh nghiệp F&B cho biết họ có ý định tăng giá trong năm 2025. Nhưng thực tế, hàng quán áp dụng tăng giá cao hơn khảo sát.

Các doanh nghiệp cho biết họ cùng lúc phải đứng trước nhiều lớp chi phí, trong đó lớn nhất là giá nguyên vật liệu tăng mạnh, chi phí mặt bằng và vận hành cố định duy trì ở mức cao cùng áp lực cạnh tranh từ các mô hình giá rẻ.

Trong đó, có tới 69,38% doanh nghiệp cho biết giá nguyên vật liệu tăng mạnh là rào cản lớn nhất, ảnh hưởng mạnh mẽ tới biên lợi nhuận trong năm 2025. Đặc biệt, một số nhóm hàng có mức tăng tới 30-40% trong năm 2025, nhất là các nguyên liệu nhập khẩu.

Trong khi gần 50% doanh nghiệp cho biết họ phải tiếp tục chịu gánh nặng từ mặt bằng và các chi phí cố định ở mức cao.

Một yếu tố cộng thêm chi phí là hàng quán phải chuẩn hóa trong vận hành với hóa đơn chứng từ, phần mềm kê khai thuế phí, hồ sơ an toàn thực phẩm... Có 57,11% doanh nghiệp cho biết họ bị ảnh hưởng từ yếu tố này.

Nhưng khác biệt với trước đây, là dù lợi nhuận bị siết chặt, doanh nghiệp F&B lại chấp nhận trả giá cao cho nguồn nguyên liệu để đổi lấy sự ổn định nguồn cung và chất lượng hàng hóa trước hàng loạt vụ bê bối an toàn thực phẩm.

Nguyên liệu đầu vào trải qua đợt tăng giá mạnh từ đầu năm 2025 và tiếp tục tăng trong năm 2026 trước áp lực chi phí vận chuyển tăng mạnh.

Nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp trong ngành đưa ra tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp theo hướng "phòng thủ", khắt khe hơn. Hơn 60% doanh nghiệp cho biết ưu tiên cao nhất của họ không phải giá, mà là độ ổn định về chất lượng và nguồn cung. Nguyên liệu là nỗi lo lớn nhất của hàng quán hiện nay khi chất lượng thất thường, nguồn cung đứt gãy khiến hoạt động kinh doanh bị gián đoạn.

Trước áp lực chi phí, nhiều doanh nghiệp F&B, nhất là nhóm tầm trung, đang tính toán buộc phải tăng trưởng, mở rộng quy mô kinh doanh để thoát khỏi bẫy chi phí cố định. Bởi khi quy mô nhỏ, không quá thoải mái để họ chi trả cho chi phí mặt bằng, cũng như lợi thế đàm phán với nhà cung cấp đầu vào, đàm phán với nền tảng giao đồ ăn.

Giảm tần suất đi ăn uống bên ngoài

Một điều khác biệt dễ nhận thấy là sự thay đổi đáng kể trong việc lựa chọn phân khúc giá ăn uống hàng ngày.

Nếu trước đó, phần ăn sáng dưới 20.000 đồng vẫn là lựa chọn của phần lớn người thu nhập trung bình, thì năm 2025, mức giá 21.000 trở lên dần trở thành điều bình thường.

Chi tiêu cho phần ăn sáng phổ biến nhất là 21.000 - 30.000 đồng. Nhóm thu nhập cao hơn cho biết họ chấp nhận trả cho phần ăn sáng ở mức từ 31.000 đến hơn 40.000 đồng.

"Mặt bằng giá bữa sáng đang bị đẩy lên rõ rệt dưới tác động kép của chi phí đầu vào tăng và xu hướng tiêu dùng ưu tiên chất lượng hơn. Tương tự, phần ăn trưa cũng tăng cao. Người tiêu dùng đã quen với đĩa cơm quanh mức 50.000 đồng, thậm chí cao hơn, vì giá cả tăng buộc họ phải chấp nhận mặt bằng giá mới", đại diện nhóm nghiên cứu cho biết.

Mức giá cao khiến xu hướng bữa ăn tinh gọn đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của một bộ phận lớn dân văn phòng và học sinh sinh viên.

Các cửa hàng tiện lợi đang gia tăng hiện diện với các sản phẩm chế biến sẵn, có thể làm nóng và sử dụng chỉ trong khoảng một phút. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng thường xuyên săn khuyến mãi trên các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến để giảm chi phí.

Để đáp ứng nhu cầu của người lao động thu nhập thấp, thị trường đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn của các cửa hàng đồ ăn thức uống giá tiết kiệm như lẩu 69.000 đồng, trà sữa 7.000 đồng, mì 20.000 đồng....

Giá tăng cao, áp lực chi tiêu lớn dần đang khiến tần suất sử dụng đồ uống bên ngoài có dấu hiệu chững lại khá rõ.

Cụ thể, nhóm đi ăn hàng ngày năm trước đó chiếm hơn 18% hiện giảm mạnh xuống còn 13,6%. Còn nhóm thường xuyên ăn uống bên ngoài từ 3-4 lần/tuần cũng lùi về 31,59%, trước đó hơn 35%.

Người tiêu dùng đa phần chấp nhận mức giá ăn uống mới khi hàng quán đồng loạt tăng giá.

Điều này cũng thể hiện rõ nét khi gần 40% chủ quán cho biết thực khách đang thắt chặt hầu bao, giảm tần suất ăn ngoài. Đây là yếu tố ảnh hưởng nhất tới doanh thu và biên lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực.

Người tiêu dùng cũng thể hiện sự lo lắng khi phần lớn cho biết họ chi tiêu thận trọng hơn, cắt giảm nhiều khoản chi cho ăn uống hàng ngày, thay đổi thói quen sinh hoạt.

Vào cuối năm 2024, khi được hỏi về kế hoạch chi tiêu cho năm 2025, có tới 54,2% cho biết sẽ giữ nguyên chi tiêu cho ăn uống, trong khi 31,1% dự kiến giảm chi tiêu. Tuy nhiên, năm 2025, khi hỏi về năm 2026, tỷ lệ giữ nguyên chi tiêu đã giảm xuống còn 50,5%, còn nhóm giảm chi tiêu lại tăng lên 34,5%.

Năm 2026, dự báo ngành F&B sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực chi phí ở mức cao. Áp lực này chủ yếu đến từ việc các cấu phần chi phí cốt lõi như nguyên vật liệu, mặt bằng và năng lượng vẫn duy trì ở mức cao, ảnh hưởng đến chiến lược giá và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong ngành.

Thị trường F&B Việt Nam dự báo sẽ đạt mốc 333.600 cửa hàng, với tổng doanh thu kỳ vọng chạm ngưỡng 760.000 tỷ đồng, tương đương năm 2025.

Các chuyên gia nhận định ngành F&B tại Việt Nam đang chuyển từ tăng trưởng phục hồi sang trạng thái ổn định và chậm lại. Dễ thấy là tốc độ mở rộng cửa hàng trong năm 2025 đã giảm hơn một nửa chỉ sau hai năm.

So với giai đoạn tăng trưởng thần tốc của nhiều năm trước, doanh thu ngành F&B năm 2025 chỉ tăng khiêm tốn 5,5% tương ứng 726.500 tỷ đồng. Dù vậy, ở góc nhìn tích cực, nhu cầu tiêu dùng của thị trường vẫn chưa suy yếu; người tiêu dùng đã chấp nhận mặt bằng giá mới và vẫn dành ngân sách cho ăn uống chất lượng.

Thị trường sau thanh lọc cũng đã cho thấy số doanh nghiệp “sống sót” bền vững hơn, quay lại quỹ đạo tăng trưởng.

"Doanh nghiệp đã thích nghi tốt hơn, biết tăng giá có chiến lược phù hợp, tối ưu chi phí vận hành, chọn đúng phân khúc khách hàng và tối ưu mô hình phù hợp hơn", ông Vũ Thanh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần iPOS, nhìn nhận.