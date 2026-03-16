Ăn vỉa hè đổ mồ hôi cũng tốn gần trăm ngàn, dân văn phòng rỉ tai nhau 6 quán buffet trong TTTM giá chỉ từ 79k

Mỗi khi đến giờ nghỉ trưa, dân văn phòng và sinh viên thường rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi muốn ăn ngon, chỗ ngồi mát mẻ nhưng ví tiền lại không cho phép quá vung tay. Những hàng quán trong các trung tâm thương mại vốn mang tiếng đắt đỏ, thế nhưng nếu biết cách săn đúng deal, đây lại là thiên đường cứu rỗi chiếc bụng đói với mức giá chỉ từ 139k.

Đầu tiên phải kể đến Meat & Meet, nơi đang thu hút đông đảo giới công sở nhờ set buffet trưa chỉ 189k. Với mức giá này, thực khách có thể thoải mái thưởng thức các loại thịt nướng được tẩm ướp đậm đà theo phong cách xứ Kim Chi trong không gian hiện đại, hệ thống hút khói tốt giúp bạn yên tâm quay lại văn phòng mà không lo bám mùi thức ăn.

Nếu quá thèm lẩu sau cuộc họp dài căng thẳng, Kichi Kichi chính là điểm đến quốc dân với mức giá chỉ 169k cho những khung giờ vàng hoặc khi săn được mã ưu đãi trên ứng dụng. Hàng chục loại topping từ bò Mỹ đến hải sản liên tục chuyển động trên băng chuyền, sẵn sàng phục vụ những chiến thần thích ăn no quên lối về. Bên cạnh đó, Manwah vừa mới tung ra chương trình tiệc buffet 79k dành cho những ai thích ăn rau và nấm.

Bên cạnh đó, Buffet lẩu Hàn Quốc Dookki với mức giá 139k chưa bao gồm thuế. Thực khách sẽ được tự tay chế biến nồi lẩu topokki theo khẩu vị riêng, đi kèm quầy line gà rán và miến trộn cực kỳ đa dạng. Đây là lựa chọn số một cho nhóm sinh viên muốn tụ tập hoặc những ngày cuối tháng cần tiết kiệm. Nếu không có quá nhiều thời gian, các set Lunch Combo của Bonchon là giải pháp tinh gọn với mức giá từ 89k đến 139k cho một phần gà rán giòn rụm kèm nước uống. Cuối cùng, Sukiya với món cơm bò hầm Nhật Bản đặc trưng cũng là một gợi ý không tồi khi các set ăn trưa tại đây thường kết hợp đủ cơm, súp miso và món phụ với mức giá chỉ quanh quẩn 100k.

Việc ăn uống tại các trung tâm thương mại giờ đây không còn là bài toán khó giải về chi phí nếu bạn biết tận dụng các khung giờ trưa từ thứ Hai đến thứ Sáu. Thay vì chen chúc ở những quán ăn vỉa hè nóng nực, việc lựa chọn một không gian máy lạnh sạch sẽ với mức giá tương đương không chỉ giúp bạn tái tạo năng lượng hiệu quả mà còn là cơ hội để gắn kết cùng đồng nghiệp, bạn bè. Chỉ cần dành ra vài phút kiểm tra các fanpage hoặc ứng dụng thành viên trước khi đi, thực khách chắc chắn sẽ tìm thấy những "kèo thơm" để bữa trưa mỗi ngày trở nên thú vị và kinh tế hơn bao giờ hết.



