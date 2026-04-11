8 triệu người xem clip chàng trai Mỹ bay 15.000 km đến TP.HCM gặp người yêu

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ nghẹn ngào giữa một chàng trai người Mỹ và cô gái Việt Nam đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội với hơn 8,4 triệu lượt xem. Dù từng cho rằng khoảng cách địa lý quá lớn sẽ cản trở tình yêu, nhưng hành động bay hơn 15.000 km để đến TP.HCM của chàng trai đã đập tan mọi hoài nghi, mang đến một câu chuyện tình yêu đầy xúc động và chân thành.

Video chàng trai Mỹ bay 15.000 km đến TP.HCM gặp người yêu hút hơn 8,4 triệu view

Nhân vật chính trong câu chuyện gây bão này là chị Thu Thủy (34 tuổi, sống tại TP.HCM) và anh Bryan Nix (39 tuổi, đang làm việc tại Mỹ). Sau khi bước ra khỏi một mối quan hệ nhiều tổn thương kéo dài 7 năm, chị Thủy tìm đến các ứng dụng hẹn hò và tình cờ kết nối với Bryan. Chị chia sẻ rằng ấn tượng ban đầu về anh khá mờ nhạt, nhưng chính sự kiên nhẫn chờ đợi của anh đã khiến chị dần rung động. Cả hai bước vào mối quan hệ với sự thẳng thắn, cùng nhau vạch ra mục tiêu tiến tới hôn nhân để không lãng phí thời gian của nhau.

Hành trình yêu xa của họ không hề trải đầy hoa hồng. Trong suốt 8 tháng đầu, cặp đôi chỉ gắn kết qua những dòng tin nhắn vì cả hai đều e ngại việc gọi video. Thậm chí, chị Thủy từng mang tâm lý đề phòng rủi ro lừa đảo trên không gian mạng. Để tạo niềm tin, họ thống nhất cứ đến ngày 11 hàng tháng sẽ chụp một bức ảnh với ký hiệu riêng biệt để lưu giữ kỷ niệm và chứng minh sự hiện diện chân thật của đối phương. Theo thời gian, chị Thủy chủ động giúp bạn trai cởi mở hơn. Họ bắt đầu những buổi gọi video vào mỗi tối thứ Bảy để dạy ngôn ngữ cũng như tìm hiểu cuộc sống của nhau.

Quả ngọt đã đến sau hơn một năm vun đắp khi Bryan quyết định sang Việt Nam vào dịp Tết vừa qua. Dù anh đã đặt vé và làm visa, chị Thủy vẫn không khỏi hoài nghi, đến mức phải nhờ hai người bạn đi cùng ra sân bay vì sợ bị lừa. Thế nhưng, khoảnh khắc anh thực sự bằng xương bằng thịt bước ra đã khiến cô vỡ òa trong hạnh phúc. Không chỉ vượt ngàn dặm xa xôi để gặp mặt, chàng trai Mỹ còn âm thầm học tiếng Việt để xin phép ba mẹ chị Thủy cho hai người được tiến tới hôn nhân. Sự chuẩn bị chu đáo cùng màn cầu hôn ngọt ngào ấy đã nhận được cái gật đầu viên mãn từ gia đình hai bên.

Hiện tại, cặp đôi đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới tại TP.HCM. Chị Thủy hạnh phúc bộc bạch rằng dù bạn trai không phải là người quá lãng mạn, nhưng sự trung thực và cảm giác an toàn tuyệt đối mà anh mang lại chính là điều khiến chị quyết định trao gửi cuộc đời. Câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp này không chỉ là trái ngọt của sự kiên nhẫn mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về niềm tin vào tình yêu chân thật không màng khoảng cách.

