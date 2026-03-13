Chàng trai Pháp bày tỏ tình yêu Việt Nam bằng ảnh chụp ở Lăng Bác sau 13 năm

Trên trang cá nhân, anh chàng người Pháp Kelian Depoutot chia sẻ câu chuyện quay lại Việt Nam du lịch sau 13 năm. Chàng Tây cho biết năm 2013 khi còn bé, anh sang Việt Nam du lịch cùng gia đình và ghé thăm nhiều địa điểm, trong đó có Lăng Bác. Những bức ảnh Kelian đứng trước Lăng Bác do mẹ chụp vẫn được anh trân trọng lưu giữ đến bây giờ. 13 năm sau, Kelian quay lại Việt Nam du lịch cùng bạn gái. Ôn kỷ niệm năm xưa, anh quay lại Lăng Bác chụp hình làm kỷ niệm và chia sẻ hình ảnh ngày ấy - bây giờ lên mạng xã hội.

Kelian Depoutot cho biết anh rất yêu thích ẩm thực, văn hóa và lịch sử của Việt Nam, xem đất nước này là điểm đến lý tưởng, đầy ý nghĩa cho chuyến đi dài ngày.

Bài đăng của Kelian nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng Việt Nam. Nhiều người thể hiện lòng tự hào vì Việt Nam là điểm du lịch ưa thích của anh chàng Pháp cùng người thân và bạn bè, cũng như vô số vị khách quốc tế khác. "13 năm trước ghé thăm Lăng Bác là một cậu bé, 13 năm sau quay lại đã là một anh chàng cao lớn. Chứng tỏ không chỉ Kelian trưởng thành mà tình yêu dành cho Việt Nam cũng lớn theo thời gian"...

Chàng trai Pháp chia sẻ hai mốc thời gian thăm Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

"Nhìn anh chàng rạng rỡ trước Lăng Bác mà thấy ấm lòng ghé. Tự hào vì đất nước mình luôn là điểm đến an toàn, bổ ích với mọi du khách quốc tế"; "Cảm ơn Kelian vì đã dành cả thanh xuân để yêu Việt Nam nhé! Từ 2013 đến 2026, thế giới thay đổi nhiều nhưng sở thích chọn Việt Nam làm điểm dừng chân của anh thì vẫn bền bỉ quá"; "Chúc hai bạn có những trải nghiệm thật thư giãn, ăn thật ngon tại Việt Nam. Cặp đôi nhớ có thêm thật nhiều ảnh để 13 năm sau nữa lại dắt con quay lại đây chụp tiếp cho đủ bộ sưu tập".

"Đúng nghĩa con từ miền Tây ra thăm Lăng Bác"; "Ngày xưa mẹ dắt đi thăm Lăng Bác, giờ Kelian lại dắt bạn gái đến chứng minh vẫn yêu Việt Nam như ngày đầu. Một vòng lặp 13 năm quá đỗi dễ thương! Chào mừng anh bạn quay lại với lòng hiếu khách nồng nàn nhất gửi đến cả hai"; "Tự hào vì đất nước mình luôn nằm trong tim những người bạn quốc tế. Việt Nam có rất nhiều điều cần phải khám phá khiến người ta đi rồi cứ phải quay lại suốt cả thanh xuân. Mình nhìn cảnh vật ngày xưa cũng xúc động nhớ lại hồi bé được ra thăm Lăng Bác"...

Tương tác với bài đăng của Kelian, nhiều cư dân mạng "tranh thủ" giới thiệu các đặc sản Hà Nội để anh tiện khám phá: "Bạn đi đến Lăng Bác rồi thì chắc chắn không thể bỏ qua Nhà tù Hỏa Lò. Chỉ cách Lăng Bác khoảng 1,5km, địa điểm đó chỉ còn lưu giữ rất nhiều kỷ vật, câu chuyện lịch sử hào hùng của Việt Nam" - Công Thành gợi ý.

Bình Anh tư vấn: "Ngoài văn hóa, lịch sử thì Hà Nội còn có rất nhiều món ngon nữa. Đề nghị anh thử hết 36 phố phường rồi hãy về, coi chừng về Pháp lại tương tư bát phở với bún chả Hà Nội thì khổ. Xong anh nhớ review xem phở bây giờ và phở 13 năm trước có khác nhau không nhé".

Không ít dân mạng chia sẻ niềm tiếc nuối và mong mỏi khi chưa có cơ hội đến Hà Nội viếng Lăng Bác. Quỳnh Thu viết: "Năm nay, em 17 tuổi rồi mà vẫn chưa có dịp ra thăm Lăng Bác. Năm sau đỗ đại học, em nhất định sẽ dùng tiền tiết kiệm để ra, rồi chụp bức ảnh giống như anh".

Việt Huy chia sẻ: "Tôi là người Việt Nam mà còn chưa có cơ hội ra viếng Lăng Bác. Mong mỏi một ngày nào đó, tôi có thể đến viếng Bác, nghe những câu chuyện hào hùng, giản dị của cuộc đời một con người vĩ đại. Dù chỉ là đi bộ ở đây, ngắm nhìn cảnh vật chắc chắn tôi cũng sẽ rất hạnh phúc, ấm lòng rồi".