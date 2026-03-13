Bếp trưởng nhà hàng tốt nhất thế giới đạt 3 sao Michelin bị tố đấm nhân viên, dùng dụng cụ bếp đâm chân dưới gầm bàn

Mới đây, câu chuyện về một nhà hàng nổi tiếng của thế giới Noma đang gây xôn xao dư luận khi 35 nhân viên đồng loạt lên tiếng tố cáo bị bạo hành bởi vị bếp trưởng người Đan Mạch René Redzepi. Được biết, ông được xem như người tiên phong của phong trào “ẩm thực Bắc Âu mới” và nhà hàng này từng nhiều lần đứng đầu danh sách The World’s 50 Best Restaurants, giành ba sao Michelin và trở thành điểm đến mơ ước của giới sành ăn trên khắp thế giới.

Sự việc xoay quanh nhà hàng Noma khiến nhiều người xôn xao. Ảnh: The New York Times

Những món ăn tại Noma nổi tiếng vì sự cầu kỳ và sáng tạo: từ côn trùng làm từ trái cây, những bông hoa dại được nhặt trong rừng cho đến các loại thực phẩm lên men phức tạp. Chính sự táo bạo đó đã khiến nhà hàng trở thành một trong những nơi có ảnh hưởng nhất trong ngành ẩm thực toàn cầu. Tuy nhiên, mới đây tờ New York Times đã khiến nhiều người xôn xao khi phỏng vấn 35 nhân viên và phanh phui những câu chuyện bạo lực xoay quanh nhà hàng này.

Hàng loạt cáo buộc từ 35 cựu nhân viên

Một cựu nhân viên nữ đã chia sẻ về ký ức khi cô bị René Redzepi đấm mạnh vào mạn sườn, khiến cô ngã văng vào cạnh bàn kim loại chỉ vì lỗi cầm điện thoại điều chỉnh âm thanh cho khách hàng. Một sự việc khác vào năm 2014 cũng gây sốc không kém khi vị bếp trưởng này bị cáo buộc đã đuổi toàn bộ nhân viên ra ngoài trời lạnh giá chỉ để chứng kiến cảnh ông sỉ nhục một bếp phó vì sở thích âm nhạc cá nhân không phù hợp với tiêu chuẩn của ông.

Chân dung đầu bếp René Redzepi. Ảnh: Getty Images

Những câu chuyện tương tự chỉ thực sự được chú ý gần đây khi Jason Ignacio White, cựu trưởng phòng lên men của Noma, đăng nhiều bài viết trên Instagram kể về môi trường làm việc tại đây. Ông cho biết, ông đã làm việc tại đây 3 năm và chứng kiến rất nhiều hành vi bạo lực thể chất và tinh thần.

Bài viết của ông đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận và các cựu nhân viên khác cũng đã chia sẻ trải nghiệm của mình với báo chí. Từ năm 2009 - 2017, vị đầu bếp trưởng này đã thực hiện nhiều hành vi như: đấm nhân viên, chọc nhân viên bằng dụng cụ bếp và đẩy họ vào tường. Ngoài ra, còn có những hình thức bạo lực tinh thần như chế giễu ngoại hình, đe doạ sự nghiệp hoặc làm nhục trước tập thể. Một số đầu bếp cho biết họ không dám lên tiếng vì làm việc tại Noma là một dòng cực kỳ giá trị trong hồ sơ nghề nghiệp, có thể mở ra nhiều cơ hội trong ngành.

Nhiều cựu nhân viên tố cáo hành vi của René Redzepi. Ảnh: Getty Images

Một vị đầu bếp chia sẻ để phục vụ mỗi bữa tối, nhiều đầu bếp bắt đầu làm việc từ sáng sớm và chỉ rời bếp vào khoảng 1 giờ sáng. Tuy môi trường khiến nhiều nhân viên e ngại nhưng có một số đầu bếp thừa nhận rằng mình đã học được rất nhiều kiến thức tại đây.

Làn sóng tẩy chay từ thực khách, các đối tác buộc vị đầu bếp này phải lên tiếng

Thực tế, René Redzepi đã nhiều lần công khai xin lỗi về thái độ làm việc của mình. Ông từng thừa nhận bản thân là một "kẻ bắt nạt" và cho biết đã phải đi trị liệu tâm lý để học cách kiểm soát cơn giận. Đến năm 2022, sau khi bị truyền thông phanh phui việc sử dụng thực tập sinh không lương, vị đầu bếp này đã tuyên bố bắt đầu trả lương cho nhân viên học việc tại Noma. Ngay sau đó, ông cũng thông báo đóng cửa mô hình nhà hàng truyền thống để chuyển sang các dự án sáng tạo ẩm thực. Tuy nhiên, những cáo buộc bạo lực mới nhất cho thấy những nỗ lực thay đổi này dường như vẫn chưa mang lại kết quả như kỳ vọng.

Thông tin từ tờ New York Times đã ngay lập tức tạo nên làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ phía thực khách và các đối tác. Tại Los Angeles, nơi Noma đang tổ chức các buổi pop-up, nhiều nhà tài trợ lớn như American Express đã nhanh chóng rút lui để tránh ảnh hưởng đến uy tín.

Mới đây, René Redzepi đã chính thức thông báo từ chức và rời khỏi vị trí điều hành. (Ảnh chụp màn hình)

Trước sức ép từ dư luận, vào ngày 11/03/2026, René Redzepi đã chính thức thông báo từ chức và rời khỏi vị trí điều hành. Ông thừa nhận áp lực phải duy trì vị thế dẫn đầu đã khiến ông có những hành vi gây tổn thương cho nhân viên. Hiện tại, sự việc vẫn đang là tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn ẩm thực, đặt ra câu hỏi lớn về văn hóa làm việc tại những nhà hàng danh tiếng nhất thế giới.

Theo The New York Times, CNN