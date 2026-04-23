Không phải Phú Quốc, đây là điểm du lịch biển của Việt Nam lọt top nổi bật toàn cầu 2026: Biển trong xanh, cồn cát trải dài, hút khách trong và ngoài nước

Lọt top điểm đến tiêu biểu toàn cầu 2026

Nền tảng du lịch Booking.com đã đưa Mũi Né vào danh sách các điểm đến xu hướng năm 2026, nhờ cảnh quan mang màu sắc “siêu thực”, nhịp sống thư thái và lợi thế nổi bật cho các hoạt động thể thao biển.

Trong báo cáo Travel Predictions lần thứ 10 công bố ngày 8/4, Booking.com cho rằng năm 2026 sẽ mở ra “Kỷ nguyên của chính bạn” (The Era of You), khi du khách không còn chỉ quan tâm đến việc đi đâu mà chuyển sang tìm kiếm những trải nghiệm phù hợp với cá nhân. Theo xu hướng này, Mũi Né được xếp vào nhóm 10 điểm đến tiêu biểu toàn cầu, nhờ khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu từ nghỉ dưỡng đến khám phá theo phong cách riêng.

Danh sách được xây dựng dựa trên dữ liệu tìm kiếm, đặt phòng cùng kết quả khảo sát hàng chục nghìn du khách ở nhiều thị trường. Những địa điểm được lựa chọn thường hội tụ các yếu tố như thiên nhiên độc đáo, trải nghiệm bản địa rõ nét và tiềm năng khám phá.

Không chỉ hấp dẫn khách quốc tế, Mũi Né còn góp mặt trong top 10 điểm đến nội địa được người Việt tìm kiếm nhiều nhất, đứng thứ 9 và tăng một bậc so với năm trước.

Sức hút của nơi này đến từ sự kết hợp giữa các hoạt động thể thao mạo hiểm với cảnh quan đặc trưng như đồi cát, cùng hệ thống nghỉ dưỡng ven biển ngày càng phát triển. Về lưu trú, bên cạnh khách sạn truyền thống, nhiều du khách có xu hướng lựa chọn căn hộ, nhà khách hay căn hộ dịch vụ để có trải nghiệm linh hoạt hơn.

Trước đó, National Geographic từng nhận định Mũi Né đã chuyển mình từ một làng chài ven biển thành trung tâm thể thao biển hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đường bờ biển dài, điều kiện gió ổn định và địa hình đặc biệt giúp nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho các môn như lướt ván diều và nhiều hoạt động dưới nước khác.

Vẻ đẹp hoang sơ độc đáo

Du khách có thể ghé Mũi Né vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, bởi mỗi mùa nơi đây lại mang một vẻ đẹp riêng. Từ tháng 4 đến tháng 8 được xem là giai đoạn lý tưởng nhất, khi biển trong xanh, thời tiết nắng đẹp và không khí dễ chịu. Trong khi đó, khoảng từ tháng 8 đến tháng 12 lại phù hợp với những ai yêu thích lướt ván hay các môn thể thao mạo hiểm nhờ điều kiện gió thuận lợi. Riêng tháng 12 có thể xuất hiện mưa, du khách nên chuẩn bị ô hoặc áo mưa khi di chuyển.

Hòn Rơm

Đây là một ngọn núi nhỏ vẫn giữ được nét hoang sơ. Thời điểm đẹp nhất để tham quan là vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi du khách có thể chiêm ngưỡng bình minh và hoàng hôn trên biển. Hòn Rơm cũng là địa điểm lý tưởng để cắm trại qua đêm, tổ chức lửa trại hoặc ngắm bầu trời sao. Khu vực bãi tắm tại đây có sóng êm, nước trong và không có đá ngầm.

Đồi Cát Hồng

Nằm gần Hòn Rơm, đồi cát này nổi bật với những triền cát uốn lượn và màu sắc thay đổi đa dạng, có thời điểm lên tới nhiều sắc độ khác nhau. Du khách có thể trải nghiệm trượt cát với chi phí khá rẻ. Khu vực dưới chân đồi cũng có nhiều hàng quán bán đồ ăn nhanh như dừa tươi, bánh bột lọc hay đậu hũ.

Bàu Trắng – Bàu Sen

Hai hồ nước ngọt tự nhiên nằm giữa những đồi cát trắng rộng lớn, tạo nên khung cảnh tương phản ấn tượng. Vào mùa hè, nơi đây rực rỡ với hoa sen nở. Khu vực này còn được ví như “tiểu sa mạc Sahara” của Việt Nam. Du khách có thể thuê xe địa hình hoặc xe Jeep để khám phá địa hình đặc biệt xung quanh.

Suối Tiên

Được ví như “chốn bồng lai”, Suối Tiên là một dòng nước nhỏ chảy giữa khung cảnh độc đáo với các dải nhũ cát đỏ, trắng hình thành qua quá trình bào mòn tự nhiên. Không gian nơi đây mang vẻ đẹp vừa kỳ lạ vừa yên bình.

Làng chài Mũi Né

Cách trung tâm không xa, làng chài mang đến cái nhìn chân thực về đời sống ngư dân địa phương. Khu vực cửa làng nổi bật với hàng trăm tàu thuyền neo đậu đầy màu sắc. Gần đó là khu chợ nhỏ nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được nét bình dị. Nếu ghé vào sáng sớm, du khách có thể mua hải sản tươi vừa được đánh bắt khi thuyền cập bến.

Tuyệt đối đừng bỏ qua nét ẩm thực biển hấp dẫn này

Gỏi tươi

Ẩm thực Mũi Né gây ấn tượng với nhiều món ăn mang đậm hương vị biển, trong đó nổi bật là các món gỏi tươi. Gỏi cá tại đây thường được làm từ cá mai, cá suốt hoặc cá đục tươi, ăn kèm rau sống, bún và nước chấm pha theo công thức riêng. Trong khi đó, gỏi ốc giác lại có hương vị đậm đà với phần thịt ốc giác thái sợi, trộn cùng thịt heo, rau, đậu phộng rang và hành phi, dùng với nước mắm chua ngọt.

Thịt dông

Một đặc sản khác gắn liền với vùng đồi cát là dông. Thịt dông có màu trắng, vị ngọt, bùi và mềm, thường được chế biến thành nhiều món hấp dẫn như nướng, rô ti, hấp, làm chả, trộn gỏi, nấu cháo hay kết hợp với dưa hồng.

Lẩu thả

Bên cạnh đó, lẩu thả cũng là món ăn đặc trưng mà nhiều du khách tìm thưởng thức khi đến Phan Thiết. Nguyên liệu chính gồm các loại cá như cá mai, cá thu, cá trích, cá đục hay cá điêu hồng, được làm sạch, phi lê và cắt lát mỏng. Rau ăn kèm được thái sợi nhỏ. Điểm nhấn của món ăn nằm ở phần nước chấm pha từ me chua, ớt, tỏi, đậu phộng rang và chuối chín (hoặc tương hột), xay nhuyễn rồi hòa cùng nước mắm nguyên chất, tạo nên hương vị đặc trưng khó quên.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)