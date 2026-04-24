5 điểm đến cách Hà Nội khoảng 100km rất hợp cho dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài là cơ hội "vàng" để mọi người tạm gác lại bộn bề công việc, tìm về sự cân bằng và tái tạo năng lượng. Tùy vào sở thích, có người coi đây là cơ hội để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng bằng cách dành thời gian ở nhà, quây quần bên người thân. Cũng có người sẽ chọn cho mình những chuyến đi xa để khám phá cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, cũng có gia đình lại ưu tiên các địa điểm gần Hà Nội để vừa tiết kiệm thời gian vừa có không gian nghỉ dưỡng tĩnh lặng bên gia đình.

Dù là hòa mình vào làn nước biển mát lạnh hay tận hưởng khí trời trong lành của vùng núi cao, điều quan trọng nhất là mỗi lựa chọn đều mang lại niềm vui và sự gắn kết chân thành giữa các thành viên.

Nếu bạn đang tìm kiếm những tọa độ xanh để "trốn" khói bụi thủ đô trong dịp lễ 30/4 - 1/5 với khoảng cách không quá xa, chỉ cách Hà Nội khoảng 100km, dưới đây là 5 gợi ý cho bạn về những địa điểm có cảnh quan xinh đẹp, bầu không khí trong lành, mát mẻ mà bạn có thể tham khảo.

1. Tam Đảo (Vĩnh Phúc)

- Khoảng cách: Khoảng 75km.

- Cảnh quan: Được mệnh danh là "Đà Lạt của miền Bắc", Tam Đảo là địa danh du lịch nổi tiếng với khí hậu 4 mùa trong một ngày, bầu không khí mát mẻ, trong lành rất được yêu thích. Bạn sẽ được check-in tại Quảng trường trung tâm, Cầu Mây, Nhà thờ đá cổ kính hay cổng trời mờ ảo trong sương.

- Di chuyển: Rất thuận tiện bằng xe máy, ô tô cá nhân hoặc xe limousine. Đường lên thị trấn có nhiều đoạn cua dốc, cần tay lái vững.

- Đặc sản: Ngọn su su (xào tỏi hoặc luộc), gà đồi bọc đất nướng, lợn mán và các loại đồ nướng nóng hổi, thơm ngon trong tiết trời se lạnh.

2. Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội)

- Khoảng cách: Khoảng 60km.

- Cảnh quan: Không gian rừng nguyên sinh xanh mát, không khí cực kỳ trong lành, thích hợp là nơi để chúng ta nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Những điểm không thể bỏ qua là Nhà thờ đổ rêu phong, vườn xương rồng, đỉnh Vua, đỉnh Tản Viên và các khu resort ẩn mình trong rừng.

- Di chuyển: Đi theo đường Đại lộ Thăng Long hoặc Quốc lộ 32. Phù hợp cho cả đi về trong ngày hoặc cắm trại qua đêm.

- Đặc sản: Sữa dê, sữa bò Ba Vì, bánh tẻ Phú Nhi, bê thâu và cá nheo sông Đà.

3. Tràng An - Tam Cốc (Ninh Bình)

- Khoảng cách: Khoảng 95km.

- Cảnh quan: Di sản Thế giới với hệ thống núi đá vôi hùng vĩ và các hang động xuyên thủy, là niềm tự hào du lịch của Ninh Bình. Dịp 30/4 thường là lúc lúa bắt đầu chín xanh rì dọc hai bên dòng sông Ngô Đồng, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình khi ngồi thuyền nan.

- Di chuyển: Chạy thẳng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Bạn có thể đi xe khách, tàu hỏa hoặc xe cá nhân cực kỳ nhanh chóng (chỉ mất khoảng 1,5 - 2 tiếng).

- Đặc sản: Cơm cháy chà bông, thịt dê núi (tái chanh, xào lăn), ốc núi và rượu cần Nho Quan.

4. Thung Nai - Hồ Hòa Bình (Hòa Bình)

- Khoảng cách: Khoảng 100km.

- Cảnh quan: Được ví như "Hạ Long trên cạn", Thung Nai sở hữu lòng hồ thủy điện rộng lớn với những đảo đá nhấp nhô. Bạn sẽ được ngồi thuyền dạo hồ, thăm đền Chúa Thác Bờ hoặc tắm suối Trạch mát lạnh giữa mùa hè.

- Di chuyển: Theo đường Đại lộ Thăng Long đi Hòa Bình, sau đó di chuyển thêm khoảng 20km đường núi để đến cảng Thung Nai.

- Đặc sản: Cá lăng nướng sông Đà, lợn mán thui luộc, măng đắng và cơm lam chấm muối vừng.

5. Tuyệt Tình Cốc - Núi Voi (Hải Phòng)

- Khoảng cách: Khoảng 105km.

- Cảnh quan: Hồ nước có màu xanh ngọc bích độc lạ do ảnh hưởng của khai thác đá, bao quanh bởi những vách núi dựng đứng (Tuyệt Tình Cốc - Thủy Nguyên). Gần đó là quần thể núi Voi với nhiều hang động kỳ thú như hang Chiêng, hang Thành Ủy.

- Di chuyển: Đi theo quốc lộ 5 cũ hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đường xá rộng rãi, dễ đi.

- Đặc sản: Bánh đa cua, nem cua bể, bánh mì que và dừa dầm trứ danh của đất Cảng.



