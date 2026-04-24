Có gì ở “phiên chợ không ngủ” VUI-Fest Cát Bà khai trương ngày 25/4?

Tối 25/4, Vịnh trung tâm Cát Bà sẽ bừng sáng với sự xuất hiện của VUI-Fest -chợ xanh sáng tạo vận hành từ 9h30 đến 24h. Không chỉ là một khu ẩm thực – giải trí, VUI-Fest mang đến không gian lễ hội kéo dài suốt ngày đêm, nơi ẩm thực, nghệ thuật và các trải nghiệm sống xanh hòa quyện, hứa hẹn trở thành điểm hẹn mới thu hút dòng khách đổ về đảo ngọc.

Chợ đêm Vui Fest – Thiên đường ẩm thực và nhịp sống rộn ràng về đêm.

Điểm nhấn của VUI-Fest là chuỗi hoạt náo lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Saint’s Island", nơi các "sứ giả vùng đất" xuất hiện trong tạo hình ánh sáng rực rỡ, mang đến những màn trình diễn giàu năng lượng và hiệu ứng thị giác ấn tượng. Từ hoàng hôn đến đêm muộn, không khí lễ hội được nối dài với các màn DJ, múa lửa, violin và ban nhạc sống, tạo nên dòng trải nghiệm sôi động kéo dài liên tục tại vịnh trung tâm.

Những "sứ giả vùng đất" thắp sáng không gian VUI-Fest bằng loạt trình diễn giàu năng lượng.

Trong ngày đầu khai trương 25/4 và suốt dịp lễ 30/4 – 1/5, bầu trời vịnh trung tâm sẽ được thắp sáng bởi những màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ. Pháo hoa hòa cùng âm nhạc và không khí lễ hội sôi động, hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, thu hút dòng người đổ về thưởng lãm và hòa mình vào nhịp sống sôi động của Cát Bà về đêm.

Khoảnh khắc thăng hoa đầy cảm xúc dưới màn pháo hoa nghệ thuật tại Cát Bà

Bên cạnh đó, du khách có thể tham gia các workshop tái chế, đổi đồ cũ lấy cây xanh hoặc khám phá sản phẩm địa phương tại những không gian như "Góc sáng tạo", "Góc tử tế", hướng đến lối sống bền vững. Khu Kidzone với các hoạt động gần gũi thiên nhiên cũng góp phần mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm cho các gia đình có trẻ nhỏ..

Mảnh ghép hoàn hảo cho hành trình khám phá đêm đảo Ngọc chính là nhà hàng Sun Bavaria Cat Ba với hồ bơi và bãi biển riêng, mang đến trải nghiệm dùng bữa gắn liền với không gian biển. Với sức chứa hơn 690 khách và hệ thống sự kiện hiện đại, nơi đây sẵn sàng đáp ứng các hoạt động MICE, lễ hội, gala và giải trí quy mô lớn. Mang nguyên vẹn tinh thần lễ hội từ vùng Bavaria (Đức), nhà hàng còn gây ấn tượng với kiến trúc châu Âu đặc trưng cùng không gian thưởng thức bia tươi mát lạnh và thực đơn chuẩn vị châu Âu.

Sun Bavaria Cat Ba – không gian ẩm thực quy mô lớn, sẵn sàng cho những bữa tiệc và sự kiện sôi động bên vịnh trung tâm..

Sự kết hợp giữa ẩm thực đẳng cấp tại Sun Bavaria Cat Ba và không khí lễ hội bất tận tại Vui-Fest không chỉ nâng tầm trải nghiệm nightlife mà còn hoàn thiện bức tranh du lịch Cát Bà, đưa hòn đảo trở thành điểm đến "all-in-one" đầy sức hút cho kỳ nghỉ lễ năm nay.

Thực đơn đa dạng món ăn tại Sun Bavaria Cat Ba.

Với sự xuất hiện của VUI-Fest và Sun Bavaria Cat Ba, vịnh trung tâm Cát Bà đang dần định hình một diện mạo mới – sôi động hơn, đa sắc hơn và vận hành gần như không ngừng nghỉ từ ngày sang đêm. Không chỉ đơn thuần là những điểm vui chơi, đây còn là những mảnh ghép quan trọng hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, mang đến cho du khách một hành trình liền mạch từ trải nghiệm thiên nhiên, ẩm thực đến giải trí.