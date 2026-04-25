Chợ lá và đại lộ cờ hoa tại núi Bà Đen đã sẵn sàng đón khách dịp Giỗ Tổ và 30/4

Với công tác chuẩn bị kỳ công và chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc, điểm đến biểu tượng của du lịch phương Nam đã sẵn sàng cùng du khách viết nên những khoảnh khắc ý nghĩa trên đỉnh núi thiêng cao nhất Nam Bộ.

Những ngày cuối tháng Tư, không khí đại lễ dần hiện rõ trên đỉnh núi Bà Đen. Sắc đỏ Tổ quốc nhuộm thắm hành trình từ chân núi đến đỉnh cao 986m, với các đại lộ cờ hoa rực rỡ. Công tác chuẩn bị đang dần hoàn tất cho lễ thượng cờ diễn ra vào 6h30 sáng 30/4 tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Đây sẽ là điểm nhấn xúc động, kết nối trái tim hàng ngàn du khách hướng về lịch sử hào hùng của căn cứ điểm núi Bà Đen năm 1975.

Không chỉ dừng lại ở cảnh quan hùng vĩ, Sun World Ba Den Mountain năm nay đốn tim giới trẻ bằng những góc check-in đậm chất hoài niệm. Những sạp báo cũ, góc tiểu cảnh tái hiện không gian trạm dừng chân tiền tuyến… trở thành điểm hẹn lý tưởng cho các tín đồ mê nhiếp ảnh. Ngay cả ẩm thực cũng mang không khí đại lễ với những chiếc bánh, món tráng miệng được trang trí hình lá cờ đỏ sao vàng tinh tế, biến mỗi trải nghiệm thành cách thể hiện lòng yêu nước đầy trẻ trung qua lăng kính sáng tạo đầy cảm hứng.

Một trong những hoạt động thu hút nhất đang chuẩn bị khởi động là phiên chợ lá "độc nhất vô nhị". Diễn ra xuyên suốt các ngày nghỉ lễ (25, 26/4 và 30/4, 1/5), chợ lá tái hiện không gian Nam Bộ xưa mộc mạc. Điểm đặc biệt là du khách dùng lá bồ đề để đổi lấy các thức quà quê như bánh tráng, bánh bò, khoai củ... Tại các gian hàng lợp lá tranh mộc mạc, du khách dùng những chiếc lá bồ đề được phát để đổi lấy bánh tráng, bánh bò hay các đặc sản Tây Ninh. Sự đôn hậu, nồng ấm của người bán và niềm vui của người mua đã tạo nên một nét đẹp văn hóa hiếm có.

Du khách hào hứng trải nghiệm dùng lá bồ đề đi chợ, một nét văn hóa đặc trưng đang được gìn giữ tại Sun World Ba Den Mountain.

Song song với chợ lá, khu vực ẩm thực "tiền tuyến" mang đến một lát cắt khác của lịch sử. Trong khung giờ buổi sáng, các món ăn gắn với thời kỳ chiến tranh được phục vụ miễn phí. Mỗi món ăn đơn sơ như một lát cắt ký ức, đưa du khách quay ngược thời gian, cảm nhận sự gắn kết quân dân bền chặt một thời.

Để hiểu sâu hơn về ý nghĩa của ngày 30/4 tại Tây Ninh, du khách không thể bỏ qua không gian triển lãm "Ký ức tự hào". Mở cửa từ ngày 21/4, triển lãm không chỉ trưng bày tư liệu mà còn kể câu chuyện về một vùng đất trung dũng thông qua ba giai đoạn: trước khi có Đảng, thời kỳ kháng chiến gian khổ và diện mạo đổi mới hôm nay. Những địa danh như động Kim Quang, chùa Hang hay các cứ điểm trên núi được tái hiện qua hình ảnh và tư liệu, tạo nên một không gian vừa mang tính trưng bày, vừa mang tính kể chuyện.

Trong hành trình tìm về đỉnh núi thiêng dịp đại lễ, du khách không thể bỏ qua trải nghiệm chiêm bái quần thể các công trình tâm linh vĩ đại. Bên cạnh đại tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn uy nghiêm, tôn tượng Di Lặc Bồ Tát lớn hàng đầu thế giới, điểm nhấn đặc biệt trong mùa lễ năm nay là hành trình chiêm bái tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni - vị Phật được biết đến với tên gọi "Đấng đến từ vàng". Tượng tọa lạc uy nghiêm giữa vườn Ưu đàm rực rỡ sắc vàng, mở ra không gian an yên để du khách gửi gắm nguyện ước bình an cho gia đình và đất nước trong thời khắc thống nhất thiêng liêng.

Điểm tô cho hành trình lễ hội là các chương trình nghệ thuật đặc sắc tại sân khấu Tâm An. Những di sản văn hóa phi vật thể của Tây Ninh được đưa đến gần hơn với công chúng thông qua âm vang của nhạc ngũ âm và những vũ điệu Khmer uyển chuyển. Đặc biệt, nghệ thuật múa trống Chhay-dăm với những động tác mạnh mẽ, phóng khoáng của các nghệ nhân đã tạo nên bầu không khí bùng nổ. Mỗi tiết mục không chỉ là trình diễn nghệ thuật mà còn là câu chuyện về sự giao thoa văn hóa độc đáo của vùng đất biên viễn.

Điệu múa trống Chhay-dăm, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khuấy động không gian lễ hội trên đỉnh núi Bà Đen.

Không chỉ có các hoạt động lễ hội, Núi Bà Đen còn thu hút du khách nhờ điều kiện tự nhiên đặc trưng. Với nền nhiệt thường thấp hơn khu vực thành phố từ 8-10 độ C , nơi đây mang lại cảm giác mát mẻ giữa mùa hè phương Nam. Dịp này cũng là mùa mây rõ nét, khi các lớp mây xuất hiện dày vào sáng sớm, đôi lúc tạo nên những hình thái đặc biệt quanh khu vực tượng Phật. Sự kết hợp giữa cảnh quan biến đổi theo thời điểm trong ngày và các hoạt động trải nghiệm khiến hành trình trên đỉnh núi trở nên đáng nhớ hơn.