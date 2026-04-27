“Nóng hầm hập” tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ ngay trong ngày đầu khai mạc, 26-4

Tối 26-4, tại Quảng trường phường Bình Thuỷ, UBND TP Cần Thơ khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026 với chủ đề "Hương vị đất trời".

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại lễ khai mạc

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ là sự kiện thường niên được UBND TP Cần Thơ duy trì tổ chức đến nay đã 13 mùa. Sự kiện này đã trở thành điểm đến vui chơi, giải trí, thưởng thức ẩm thực của du khách gần xa. Qua đó, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung và bánh dân gian Nam Bộ nói riêng.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết bánh dân gian Nam Bộ không chỉ là nét đặc trưng trong đời sống ẩm thực, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch tại thành phố.

Với ý nghĩa đó, khi đến với lễ hội năm nay, ngoài việc thưởng thức các loại bánh, du khách còn được trực tiếp tham gia làm bánh, trải nghiệm quy trình chế biến truyền thống. Điều này tạo nên tính tương tác cao, giúp du lịch không chỉ dừng lại ở tham quan mà còn trở thành hành trình trải nghiệm văn hóa.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tham dự sự kiện

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII diễn ra từ ngày 26-4 đến ngày 1-5, có trên 300 gian hàng, quy tụ nhiều nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Với nhiều hoạt động hấp dẫn, đa dạng như: trình diễn, hướng dẫn cách làm bánh dân gian, tái hiện nghề làm bánh truyền thống, chương trình nghệ thuật và biểu diễn thời trang, hội thi bánh dân gian… hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm thú vị khi đến Cần Thơ.

Chương trình khai mạc với nhiều tiết mục đặc sắc

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ tại Cần Thơ không chỉ lưu giữ hồn quê trong từng chiếc bánh, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại và đưa bản sắc miền Tây vươn xa trong lòng du khách.

Đông đảo du khách tham quan các gian hàng bánh sau lễ khai mạc

"Ngoài ra, lễ hội còn tạo không gian gắn kết giữa các nghệ nhân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; giới thiệu các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng" – bà Điệp nhấn mạnh.

Sau đêm khai mạc, đông đảo người dân và du khách đã đến các gian hàng thưởng thức hàng trăm loại bánh dân gian được trưng bày, giới thiệu.