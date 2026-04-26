Càn quét Lễ hội Bánh mì thử món kẹp kem khiến khách Tây nghiện nặng, kiểm chứng chả cụ Lý 50 năm có ngon như lời đồn?

Review Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4.

Có như lời đồn cũng đã quyết định nhập cuộc để kiểm chứng xem không gian lễ hội năm nay thực sự có gì hấp dẫn và liệu những trải nghiệm tại đây có xứng đáng với công sức chen chân hay không.

Thay vì chạy theo những cái tên đình đám vốn đã quá quen thuộc trên mạng xã hội, hôm nay Có như lời đồn chọn cho mình một lối đi riêng với những hương vị lạ và đặc biệt hơn.

Bánh mì gạo lứt lạ miệng, thuần thực vật 100%

Điểm đến đầu tiên chúng mình ghé thăm là REPUBLIC, một chuỗi cửa hàng gây tò mò với bánh mì và cà phê gạo. Tại đây, thực khách có thể lựa chọn ba loại cốt bánh độc đáo là bánh mì gạo lứt nguyên cám, bánh mì gạo huyết rồng và bánh mì gạo nàng tây đùm. Tiệm chia làm hai phân khúc là ổ 30g cho phép chọn 2 loại nhân và ổ 70g với 3 loại nhân. Danh sách nhân ở đây cực kỳ đa dạng và đặc biệt phù hợp với các bạn ăn chay như mít khìa, nấm đùi gà rô ti, hay nấm bào ngư xám sả ớt.

Theo lời gợi ý của chủ quán, chúng mình đã gọi một ổ bánh mì gạo huyết rồng nhân 3 loại nấm ăn kèm cải chua và nước tương rô ti. Khác hoàn toàn với bánh mì trắng thông thường, ổ bánh ở đây mang sắc tím đặc trưng rất bắt mắt. Khi cắn vào, lớp vỏ được tiệm nướng lại nên có độ giòn vừa phải, không bị cứng hay vụn nát. Phần nhân nấm được chế biến đậm đà, vừa vị, khi kết hợp cùng rau răm tạo nên một mùi thơm rất riêng biệt. Với mức giá dao động từ 25.000 đến 55.000 đồng tùy loại nhân, đây thực sự là một trải nghiệm mới mẻ và đáng đồng tiền bát gạo cho những ai muốn tìm kiếm sự khác biệt.

Với sự sáng tạo trong nguyên liệu và hương vị khác biệt, bánh mì gạo lứt tại đây xứng đáng được đánh giá 8.5/10, đặc biệt phù hợp với những ai muốn tìm kiếm lựa chọn mới lạ và lành mạnh.

Bánh mì chỉ có chả và muối tiêu vẫn nườm nượp khách

Rời gian hàng bánh mì gạo, chúng mình tiếp tục hành trình tại gian hàng của Bánh mì cụ Lý. Đây là thương hiệu vừa lọt Top 10 thương hiệu bánh mì nổi tiếng và lâu đời trên 50 năm tại Sài Gòn do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận. Hình ảnh mâm chả của cụ Lý với thâm niên hơn 70 năm có lẽ đã là một phần ký ức của người dân phố thị.

Điểm đặc biệt là bánh mì cụ Lý hoàn toàn không sử dụng pa-tê, bơ hay đồ chua mà chỉ tập trung vào 5 loại chả chủ đạo là chả bò thì là, chả quế, chả chiên, chả lụa và giò thủ. Với mức giá bình dân từ 25.000 đến 30.000 đồng, ổ bánh mì mang đến hương vị mộc mạc nhưng cực kỳ lôi cuốn. Vì chỉ có muối tiêu và hành tây, dưa leo, ớt, thực khách có thể cảm nhận rõ mồn một vị thơm của thịt và độ dai giòn của chả không hề độn bột.

Nhờ giữ trọn hương vị truyền thống và chất lượng chả nổi bật, gian hàng này có thể được xem là một trong những điểm ấn tượng nhất tại lễ hội, Có như lời đồn đánh giá 9/10.

Tìm lại hương vị tuổi thơ với bánh mì kẹp kem

Để làm dịu đi cái nóng hầm hập, chúng mình ghé qua tiệm Bánh mì kem Marius. Với 40.000 đồng cho một phần bánh mì kẹp kem, chúng mình được chọn tận 4 vị là socola, matcha, khoai môn và vani. Cắn miếng đầu tiên, Có như lời đồn phải thốt lên vì kem quá chất lượng. Vị socola đậm đà, matcha mang chút đắng nhẹ thanh tao, trong khi khoai môn và vani thì thơm nồng nàn. Sự kết hợp giữa cái lạnh tê đầu lưỡi của kem và độ dai nhẹ của vỏ bánh mì, hòa quyện cùng topping dừa sấy và sốt socola rắc thêm bên trên, thực sự là một tấm vé trở về tuổi thơ đầy ngọt ngào.

Dù không quá cầu kỳ, món bánh mì kem vẫn ghi điểm nhờ sự thú vị và khả năng giải ngán, đồng thời gợi nhắc rõ nét ký ức tuổi thơ với những hương vị quen thuộc, mang lại một trải nghiệm vừa vui vẻ vừa đầy hoài niệm, ở mức đánh giá khoảng 8/10.

Ngoài ra, để giúp thực khách giải nhiệt giữa tiết trời nắng nóng, ban tổ chức đã tâm lý bố trí thêm quầy phát kem đá bào và nước ngọt miễn phí, tạo nên một điểm cộng lớn về sự chu đáo. Ngoài ra, những góc check-in đa sắc màu và đậm chất nghệ thuật được sắp xếp khéo léo khắp không gian lễ hội đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những tín đồ yêu thích chụp ảnh sống ảo.

Khép lại hành trình, Có như lời đồn cho rằng lễ hội năm nay là một trải nghiệm đáng thử, không chỉ để ăn cho no mà còn để cảm nhận rõ sự đa dạng và sức sáng tạo không ngừng của bánh mì Việt Nam, từ những ổ bánh truyền thống giản dị đến các biến tấu hiện đại đầy bất ngờ. Dù vẫn còn một vài bất tiện nhỏ do lượng khách đông, nhưng nhìn chung không khí sôi động, sự phong phú của các gian hàng và cách tổ chức chỉn chu vẫn đủ để lại ấn tượng tích cực. Nếu có ý định ghé thăm, lời khuyên là nên đi sớm, chọn khung giờ mát và ưu tiên các gian hàng ít người trước để có trải nghiệm trọn vẹn hơn giữa thiên đường bánh mì này.