Muốn biết đi biển dịp 30/4 ở đâu sướng nhất hãy nhìn thẳng vào sự bùng nổ của Phan Thiết năm nay

Chỉ còn ít ngày nữa là bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, thị trường du lịch nội địa đã bắt đầu tăng nhiệt, trong đó Phan Thiết nổi lên như một điểm đến dẫn đầu xu hướng.
Không khó để lý giải vì sao Phan Thiết lại được lòng du khách vào đúng dịp lễ này. Thời điểm cuối tháng 4, đầu tháng 5 trùng với giai đoạn đẹp nhất trong năm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Trời nắng trong, ít mưa, nền nhiệt dao động từ 26 đến 32 độ C, đủ ấm để tận hưởng biển nhưng không quá oi bức.
Gió biển thổi đều, không khí khô ráo khiến mọi hoạt động ngoài trời, từ tắm biển, chụp ảnh đến khám phá thiên nhiên đều trở nên dễ chịu hơn. Với nhiều người, đây chính là thời điểm vàng để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của vùng đất này trước khi mùa mưa bắt đầu.
Nhắc đến Phan Thiết, không thể bỏ qua Mũi Né – khu vực được xem là “trái tim du lịch” của thành phố. Nơi đây hội tụ những bãi biển dài, nước xanh trong và hệ thống resort trải dài ven biển. Không xa đó là Đồi Cát Bay, nơi những triền cát vàng liên tục thay đổi hình dạng theo gió, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa kỳ thú. Vào mỗi buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, ánh nắng phủ lên đồi cát tạo nên những dải màu chuyển sắc đẹp mắt, trở thành background quốc dân cho các tín đồ mê chụp ảnh.
Nếu muốn tìm một không gian khác biệt hơn, du khách có thể ghé Bàu Trắng, nơi được ví như tiểu sa mạc Sahara của Việt Nam. Những đồi cát trắng trải dài ôm lấy hồ nước trong xanh tạo nên khung cảnh hiếm thấy, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Trong khi đó, Hòn Rơm lại mang đến cảm giác yên bình hơn với làn nước êm và không gian phù hợp cho những ai muốn trốn khỏi sự đông đúc. Với những du khách ưa khám phá, Đảo Phú Quý tiếp tục là cái tên gây sốt với vẻ đẹp nguyên sơ, làn nước trong vắt và các hoạt động như lặn ngắm san hô hay chèo SUP.
Không chỉ có cảnh đẹp, Phan Thiết còn khiến du khách nhớ mãi không quên nhờ ẩm thực đậm chất biển. Những món ăn tưởng chừng giản dị như bánh căn Phan Thiết hay bánh xèo Phan Thiết lại mang hương vị rất riêng nhờ cách pha nước chấm và nguyên liệu tươi.
Bên cạnh đó, gỏi cá mai với vị chua thanh, ngọt dịu hay mực một nắng nướng thơm lừng cũng là những món phải thử với bất kỳ ai lần đầu ghé thăm. Dọc các làng chài, hải sản tươi sống được bày bán và chế biến ngay tại chỗ, mang đến trải nghiệm ẩm thực vừa dân dã vừa hấp dẫn.
Sự bùng nổ của Phan Thiết trong dịp lễ năm nay còn đến từ yếu tố hạ tầng. Việc rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM xuống còn chỉ vài giờ đồng hồ đã khiến nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho những chuyến đi trốn ngắn ngày. Trong bối cảnh nhiều du khách không còn quá mặn mà với những chuyến đi xa, các điểm đến gần, dễ lên kế hoạch và chi phí hợp lý như Phan Thiết càng có lợi thế.
Phan Thiết và Mũi Né đang trở thành những cái tên "thống trị" bảng xếp hạng du lịch dịp đại lễ năm nay. Báo cáo từ Agoda cho thấy sự quan tâm của du khách nội địa dành cho Phan Thiết tăng trưởng đột biến 72% so với năm ngoái, đưa nơi này trở thành một trong năm điểm đến hàng đầu tại Việt Nam. Song song đó, sức hút của Mũi Né đối với thị trường quốc tế cũng không hề kém cạnh khi tăng 20% và lọt top 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trên hệ thống Booking.com, cho thấy sự tăng trưởng đồng bộ ở cả phân khúc khách trong nước lẫn nước ngoài.
Để có một chuyến đi trọn vẹn tại Phan Thiết trong dịp cao điểm, du khách có thể tham khảo các kinh nghiệm sau:
Những lưu ý nhỏ này sẽ giúp chuyến đi Phan Thiết của bạn trong dịp cao điểm trở nên thuận lợi, an toàn và đáng nhớ hơn.