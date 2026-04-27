Không phải phở, món ăn Việt Nam này mới là hương vị khiến khách Tây "nghiện", ăn liên tục 7 ngày không chán

Món ăn đường phố liên tục được quốc tế gọi tên

Nhắc đến ẩm thực Việt Nam, phở thường là cái tên đầu tiên được bạn bè quốc tế nhớ tới. Tuy nhiên, vài năm gần đây, bánh mì mới là món ăn đường phố liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng ẩm thực uy tín.

Tháng 4/2026, CNN đưa bánh mì Việt Nam vào vị trí thứ 3 trong danh sách 25 món sandwich ngon nhất thế giới. Trước đó, TasteAtlas cũng từng xếp bánh mì Việt Nam ở vị trí số 1 trong danh sách 100 món sandwich ngon nhất thế giới, với điểm đánh giá 4,6/5.

Theo CNN, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ baguette Pháp nhưng đã được người Việt biến tấu theo khẩu vị địa phương, tạo nên món ăn cân bằng giữa lớp vỏ giòn, phần nhân đậm đà, rau thơm, đồ chua và nước sốt. Chính sự hòa trộn này khiến bánh mì không chỉ phổ biến ở Việt Nam mà còn được yêu thích tại nhiều quốc gia.

Ăn 7 ngày liên tục vẫn chưa thấy "đã"

Theo Dân trí, trong chuyến du lịch 7 ngày tại Việt Nam, Shane Moxom, du khách đến từ Australia, gần như không bỏ bữa sáng nào với bánh mì. Suốt một tuần ở TP.HCM, anh tìm đến nhiều xe đẩy ven đường, tiệm nhỏ trong hẻm và nhận ra mỗi nơi lại có một hương vị riêng.

"Tôi ăn bánh mì mỗi ngày trong suốt một tuần qua mà không hề thấy ngán. Tôi thích nhất là bánh mì thịt heo truyền thống với phần nhân đậm đà, thơm, kết hợp nhiều nguyên liệu khiến mỗi miếng ăn vào đều rất trọn vẹn. Thực sự, bánh mì Việt Nam khác hẳn những gì tôi từng ăn ở Australia", Shane chia sẻ.

Theo nam du khách, điều khiến bánh mì Việt Nam hấp dẫn không chỉ là vị ngon mà còn nằm ở sự đa dạng. Cùng là bánh mì thịt, nhưng mỗi tiệm lại có cách nêm nếm, phối nhân và pha nước sốt khác nhau. Với anh, việc đi tìm một ổ bánh mì ngon ở TP.HCM cũng giống như một hành trình khám phá ẩm thực.

"Ở nước tôi không có nhiều lựa chọn như vậy. Còn ở Việt Nam, mỗi tiệm bánh mì lại mang đến một kiểu bánh mì riêng, rất thú vị", anh nói.

Chính vì yêu thích món ăn này, khi biết TP.HCM tổ chức Lễ hội Bánh mì lần thứ 4 tại Công viên Lê Văn Tám, Shane lập tức tìm đến. Anh kỳ vọng có thể thử thêm nhiều phiên bản mới lạ sau một tuần "nghiện" bánh mì Việt Nam.

Từ món ăn sáng quen thuộc đến lát cắt văn hóa

Không chỉ Shane, nhiều du khách nước ngoài sống lâu tại Việt Nam cũng xem bánh mì là một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Emma Russ, du khách Pháp đã làm việc tại Việt Nam hơn 2 năm, cho biết cô gần như tuần nào cũng ăn bánh mì và đặc biệt thích bánh mì bò nướng.

"Tôi ăn bánh mì khá thường xuyên, gần như mỗi tuần. Có rất nhiều loại để lựa chọn, từ bánh mì bò, bánh mì thịt gà đến bánh mì thịt heo. Tôi thích nhất là bánh mì bò nướng vì hương vị rất đậm đà và hấp dẫn", Emma nói.

Theo cô, bánh mì Việt Nam đặc biệt ở sự hài hòa giữa rau, thịt, đồ chua và nước sốt. So với bánh mì tại Pháp, món ăn ở Việt Nam nhiều màu sắc và phong phú hơn. "Ở Pháp, chúng tôi ít ăn bánh mì với nhiều nguyên liệu như vậy, càng hiếm khi có vị cay. Còn ở Việt Nam, bạn có thể chọn từ truyền thống đến những phiên bản biến tấu rất sáng tạo", cô chia sẻ.

Tại lễ hội, Timur, du khách Nga đã có 4 tháng du lịch tại Việt Nam, cũng bất ngờ trước sự biến hóa của món ăn tưởng chừng đơn giản này. Anh cho biết ở Nga, bánh mì thường khá đơn giản, trong khi tại Việt Nam, bánh mì trắng có thể kết hợp với rất nhiều nguyên liệu, từ mặn đến ngọt.

Điều khiến Timur thích thú nhất là bánh mì kẹp kem. Lớp vỏ giòn thơm kết hợp với phần kem mát lạnh tạo nên cảm giác lạ miệng giữa thời tiết oi bức. "Rất sáng tạo và cũng rất ngon", anh nói.

Dưới cái nắng đầu hè, nhiều du khách vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài trước các gian hàng. Không khí lễ hội càng về chiều càng sôi động, với các phần thi ăn bánh mì nhanh, thử thách chế biến bánh mì và nhiều hoạt động tương tác.

Với nhiều du khách quốc tế, bánh mì không còn đơn thuần là món ăn nhanh. Đó là hương vị đường phố rất Việt Nam tuy bình dân nhưng tinh tế, quen thuộc nhưng luôn có thể gây bất ngờ. Chính điều này khiến một ổ bánh mì nhỏ bé có thể trở thành ký ức khó quên trong hành trình khám phá Việt Nam.

Nguyệt Phạm (Theo Dân trí, Nhân dân, TasteAtlas)