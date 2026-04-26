Đêm khai trương VUI-Fest Cát Bà: Hàng nghìn du khách “đổ bộ”, vịnh trung tâm rực sáng không ngủ

Sự kiện không chỉ đánh dấu một điểm hẹn giải trí - ẩm thực mới của đảo ngọc, mà còn được xem là "cú hích" để Cát Bà từng bước trở thành trung tâm du lịch - giải trí không ngủ miền Bắc, gia tăng vị thế cạnh tranh trên bản đồ du lịch khu vực.

Pháo hoa rực rỡ Vịnh trung tâm

Chợ VUI-Fest Cát Bà: Không gian lễ hội đa tầng cảm xúc bên bờ vịnh

Hoạt động từ 9h30 đến 24h mỗi ngày, VUI-Fest Cát Bà vận hành theo mô hình "chợ xanh sáng tạo", mang đến một không gian trải nghiệm giàu tính tương tác, kết hợp giữa ẩm thực, nghệ thuật và lối sống bền vững. Không đơn thuần là khu vui chơi, nơi đây được thiết kế như một hành trình cảm xúc, nơi mỗi khung giờ đều mang một sắc thái riêng, từ nhịp sống ban ngày đến không khí lễ hội về đêm.

Du khách đổ về Vịnh trung tâm trải nghiệm

Điểm nhấn nổi bật là chuỗi hoạt náo lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Saint’s Island", nơi những "sứ giả vùng đất" xuất hiện trong tạo hình ánh sáng rực rỡ, khuấy động không gian bằng vũ đạo và hiệu ứng thị giác mạnh. Từ hoàng hôn đến đêm muộn, các màn pháo hoa nghệ thuật, DJ, múa lửa, violin và ban nhạc sống nối tiếp nhau, tạo nên không khí hội hè sôi động, với dòng trải nghiệm kéo dài miên man đầy hứng khởi tại vịnh trung tâm.

Du khách check-in gian hàng

Bên cạnh đó du khách có thể tham gia workshop tái chế, đổi đồ cũ lấy cây xanh hoặc khám phá các sản phẩm địa phương theo định hướng tiêu dùng bền vững tại các khu trải nghiệm như "Góc sáng tạo", "Góc tử tế". Khu Kidzone với các hoạt động gần gũi với thiên nhiên cũng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho các gia đình có con nhỏ.

Các nghệ sĩ, band nhạc khuấy động không khí

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Ngọc Minh – Tổng giám đốc Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà chia sẻ: "Việc đưa VUI-Fest Cát Bà và Sun Bavaria Cat Ba vào vận hành ngay tạt Vịnh trung tâm không chỉ nhằm bổ sung thêm sản phẩm mới cho mùa cao điểm, mà là bước đi chiến lược trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái du lịch tại Cát Bà. Chúng tôi mong muốn kích hoạt mạnh mẽ kinh tế đêm, nâng cao chất lượng trải nghiệm và gia tăng thời gian lưu trú của du khách. Khi điểm đến có nhịp sống liên tục, đa dạng và được làm mới mỗi mùa, sức hút sẽ không dừng lại ở một kỳ nghỉ, mà trở thành động lực phát triển dài hạn cho toàn khu vực."

Sun Bavaria Cat Ba: "Trái tim" ẩm thực - giải trí tại vịnh trung tâm

Hoạt động từ 11h đến 23h mỗi ngày, Sun Bavaria mang đến dòng trải nghiệm liền mạch tại vịnh trung tâm, từ bữa trưa bên biển, ngắm hoàng hôn trên vịnh đến không khí lễ hội sôi động về đêm. Sở hữu vị trí được ví như "trái tim của trái tim", Sun Bavaria nổi bật với kiến trúc mở, bao trọn tầm nhìn hướng vịnh, cho phép du khách vừa thưởng thức ẩm thực, vừa cảm nhận trọn vẹn nhịp thở của biển cả.

Du khách trải nghiệm tại Sun Bavaria Cat Ba

Điểm nhấn đặc biệt của Sun Bavaria là dòng bia Sun KraftBeer được ủ nấu theo công thức Camba - công thức đã chinh phục thế giới với 25 giải thưởng quốc tế uy tín, vận hành trên dây chuyền Braukon hiện đại của Đức. Sự xuất hiện của dòng bia đẳng cấp thế giới này, khi hòa quyện cùng phong vị hải sản tươi ngon đặc trưng của Cát Bà tạo nên một trải nghiệm đầy tinh tế giúp nâng tầm trải nghiệm của du khách, đưa Sun Bavaria trở thành điểm đến biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp.

Nhà hàng có bể bơi riêng duy nhất tại Cát Bà

Không dừng ở ẩm thực, Sun Bavaria ghi điểm với hồ bơi và bãi biển riêng. biến một bữa ăn thông thường thành một kỳ nghỉ ngắn trọn vẹn, nơi mọi giác quan đều được thả lỏng giữa thiên nhiên biển đảo. Với quy mô hơn 690 chỗ ngồi và hệ thống tổ chức sự kiện hiện đại, nơi đây còn là không gian lý tưởng cho các hoạt MICE, lễ hội, gala và giải trí quy mô lớn.

Chị Khánh Huyền (du khách Hà Nội) cho biết: "Tôi ấn tượng với không gian mở và cách bố trí rất thoải mái của nhà hàng. Buổi chiều ngồi ăn nhìn ra biển, ngắm hoàng hôn trên vịnh rất đẹp, đến tối thì không khí lại sôi động hơn. Đồ ăn hợp khẩu vị, nhiều lựa chọn, dịch vụ cũng khá tiện nghi."

Nhà hàng có không gian lý tưởng cho các hoạt động MICE, sự kiện giải trí quy mô

Trong tầm nhìn chiến lược dài hạn, sự ra đời của VUI-Fest Cát Bà và Sun Bavaria Cat Ba không đơn thuần là việc bổ sung những sản phẩm mới, mà còn "kích hoạt" sức mạnh của đảo ngọc với hệ sinh thái hạ tầng - dịch vụ đẳng cấp. Sự cộng hưởng hoàn hảo giữa tuyến cáp treo kỷ lục với hệ sinh thái du lịch giải trí tại Vịnh trung tâm đang tái định nghĩa lại vị thế của Cát Bà: Từ một điểm đến mùa vụ, chính thức vươn mình trở thành một 'thủ phủ' du lịch - giải trí xuyên suốt ngày và đêm, một biểu tượng mới đầy kiêu hãnh với sức cạnh tranh vượt trội trên bản đồ du lịch quốc tế.