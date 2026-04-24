Khách Tây kể lại trải nghiệm lúc 1h sáng giữa thủ đô rồi đưa ra quyết định bất ngờ này

Việt Nam – Điểm đến an toàn cho du khách

Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là một điểm đến an toàn và thân thiện cho du khách quốc tế. Các chuyên trang du lịch quốc tế như The Guardian, Lonely Planet, Forbes, và CNN Travel đã liên tục đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia an toàn nhấtcho du khách, đặc biệt là cho những ai đi du lịch một mình hoặc tìm kiếm một không gian sống bình yên.

Những bài viết này không chỉ phản ánh sự ổn định về chính trị và xã hội mà còn là những yếu tố tạo nên cảm giác an toàn tuyệt vời cho khách du lịch.

The Guardian trong bài viết "Top 10 safest countries to visit in 2024" đã nhấn mạnh Việt Nam là một trong những quốc gia an toàn nhất để du lịch, nhờ vào mức độ tội phạm thấp và sự thân thiện của người dân.

Tương tự, Lonely Planet trong bài"The safest countries to visit for solo travelers" cũng cho rằng Việt Nam là lựa chọn lý tưởng cho du khách một mình, đặc biệt là với những ai tìm kiếm sự an toàn và dễ dàng giao tiếp.

Không chỉ dừng lại ở đó, Forbes trong bài viết "Best Countries For Safety In 2024" xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia an toàn nhất cho du khách, đồng thời ca ngợi sự phát triển ngành du lịch và các dịch vụ hỗ trợ du khách an toàn.

CNN Travel cũng đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, với nhận định rằng môi trường du lịch ở đây luôn đảm bảo sự an toàn tối đa cho du khách quốc tế.

Khách Tây ngỡ ngàng khi dạo phố Hà Nội lúc 1h đêm

Trong một câu chuyện thú vị về sự an toàn ở Việt Nam, chị Chrissie-Leigh Felgate, du khách người Australia, đã chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ của gia đình mình trong một video ghi lại hành trình đi bộ lúc 1h sáng trên các con phố Hà Nội.

Chị kể lạirằng khi mới chuyển đến sống tại Hà Nội, gia đình chị không ít lần nhận được câu hỏi: "Việt Nam có an toàn không?" . Thay vì phải giải thích, chị đã quyết định ghi lại video cảnh đi bộ của gia đình vào buổi tối muộn.

Trong video, chị và con gái cùng đi bộ trên những con phố Hà Nội vắng lặng lúc 1h sáng mà không hề có bất kỳ lo lắng nào. "Đây là cảm giác an toàn nhất tôi từng thấy trong những nơi tôi đã sống ," chị chia sẻ.

Chị nói rằng, ở những nơi khác,việc đi bộ vào ban đêm thường khiến chị cảm thấy bất an, nhưng tại Việt Nam, cảm giác an toàn tuyệt đối khiến chị và gia đình có thể thoải mái dạo chơi mà không lo ngại điều gì. Đây cũng chính là lý do khiến chị quyết định ở lại Việt Nam lâu dài cùng gia đình.

Chị Chrissie không chỉ trải nghiệm sự an toàn ở Hà Nội mà còn nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ những người dân Việt Nam tại các vùng quê.

Sau khi gia đình chị rời Hà Nội và chuyển đến Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), chị kể rằng những người hàng xóm đãluôn sẵn lòng giúp đỡ, mời ăn uống và thậm chí tổ chức các bữa tiệc sinh nhật cho gia đình chị. Điều này giúp chị cảm thấy không chỉ an toàn mà còn được chào đón và hòa nhập với cộng đồng nơi đây.

Sau đó, gia đình chị tiếp tục sống tại Đà Nẵng trong 7 tháng. Ở đây, gia đình chị cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân, đặc biệt là con trai chị, khi những người hàng xóm thường xuyên ghé qua, tặng quà và thậm chí ôm con trai chị mỗikhi gặp. Chị Chrissie cũng chia sẻ rằng, sự thân thiện của người dân Việt Nam khiến gia đình chị cảm nhận rõ rệt rằng đây là một nơi an toàn và đầy ấm áp.

Không chỉ có chị Chrissie, rất nhiều du khách quốc tế khác cũng có những cảm nhận tương tự khi sống và du lịch tại Việt Nam. Các du khách khác, như anh Evan Maroge (người Mỹ) hay chị Serena (du khách Mỹ), đều bày tỏ sự ngạc nhiên và cảm thấy antâm khi sống tại đây. Anh Evan kể rằng tại Việt Nam, anh có thể đi bộ công viên vào đêm khuya mà không cảm thấy bất an, điều mà ở nhiều quốc gia khác, anh hoàn toàn không dám làm.

Một du khách khác cũng chia sẻ rằng, khi vô tình để quên điện thoại tại cửa hàng ở Hà Nội, họ quay lại thì điện thoại vẫn còn nguyên vẹn, và nhân viên cửa hàng còn cắm sạc giúp họ, điều này khiến họ cảm thấy rất ấm lòng và càng tin tưởng vào mứcđộ an toàn tại đây.

Sự ghi nhận từ báo chí quốc tế về Việt Nam

Ngoài những cảm nhận cá nhân, Việt Nam còn được quốc tế ghi nhận là điểm đến an toàn qua các bài viết từ nhiều tờ báo lớn. The Guardian, Forbes, và Lonely Planet đều đồng lòng đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia an toàn nhất cho du khách,dựa trên các tiêu chí như mức độ tội phạm thấp, sự ổn định chính trị và xã hội, cũng như sự thân thiện của người dân.

Việt Nam không chỉ là điểm đến lý tưởng cho du lịch ngắn ngày mà còn là nơi mà nhiều du khách quốc tế chọn để sinh sống lâu dài. Cảm giác an toàn mà nhiều du khách đã chia sẻ chính là sự kết hợp của yếu tố văn hóa, cộng đồng mạnh mẽ và sự hiếukhách đặc trưng của người dân Việt Nam.

Các báo chí quốc tế cũng đã đồng loạt công nhận Việt Nam là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới, đặc biệt là cho du khách một mình hoặc những ai tìm kiếm một môi trường sống yên bìnhvà an toàn.

Như chị Chrissie đã nói: "Đây là cảm giác an toàn nhất tôi từng thấy trong những nơi tôi đã sống ". Có lẽ, Việt Nam chính là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm một không gian sống an toàn, thân thiện và yên bình.