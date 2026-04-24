Phê La đóng cửa hàng loạt để nâng cấp hệ thống

Bước sang năm thứ 5 hoạt động, Phê La vừa chính thức thông báo triển khai đợt nâng cấp quy mô lớn nhất kể từ khi ra mắt. Theo đó, chuỗi đồ uống này sẽ đồng loạt tạm đóng cửa nhiều cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM để cải tạo không gian và lắp đặt hệ thống quầy tự động.

Cụ thể, danh sách tạm đóng cửa trải dài ở các vị trí đắc địa. Tại Hà Nội gồm các cơ sở Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Hoàn, Huỳnh Thúc Kháng và Đặng Tiến Đông. Ở TP.HCM là các chi nhánh Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Cách Mạng Tháng Tám, Trương Định và Hồ Con Rùa. Phần lớn các điểm chỉ tạm dừng hoạt động qua đêm đến trưa hôm sau, riêng cơ sở Đặng Tiến Đông đóng cửa gần một tháng.

Bài đăng thông báo của Phê La vào ngày 24/4/2026.

Động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi nó diễn ra ngay đúng thời điểm thương hiệu đang vấp phải vô số lời phàn nàn về vấn đề vệ sinh. Ngay dưới bài đăng thông báo nâng cấp của Phê La, thay vì bày tỏ sự tiếc nuối, hàng loạt khách hàng lại tỏ ra đồng tình, thậm chí là "mừng rỡ" vì cuối cùng thương hiệu cũng đã nâng cấp lại không gian.

Những luồng ý kiến này bắt nguồn từ trải nghiệm thực tế đang ngày càng đi xuống tại nhiều cửa hàng.

Một khách hàng chia sẻ cảm thấy rất vui khi biết tin Phê La đã lắng nghe khách hàng để nâng cấp cửa hàng, đồng thời chỉ điểm rõ các cơ sở tại Hà Nội có ghế đệm hôi, sàn nhà bẩn, các gờ cửa bám đầy mạng nhện và cây cối trang trí héo úa. Người này cũng góp ý Phê La nên thuê đội ngũ vệ sinh chuyên nghiệp thay vì để nhân viên pha chế kiêm nhiệm luôn việc dọn dẹp, dẫn đến tình trạng làm cho có.

Đồng tình với ý kiến trên, nhiều bình luận khác cũng nhấn mạnh thương hiệu cần chú trọng đặc biệt vào khu vực nhà vệ sinh vì "quán nào nhà vệ sinh cũng rất bẩn và mùi". Thậm chí, một khách hàng là khách quen quanh năm của Phê La cũng phải lên tiếng phàn nàn về việc cốc trên bàn không ai dọn, sàn nhà dơ, kèm theo đó là chất lượng đồ uống dạo này nhạt nhòa, không còn đậm vị như trước.

Thực tế, tình trạng quá tải tại các cửa hàng Phê La đã được nhắc đến từ lâu. Sự bùng nổ của các ứng dụng giao hàng khiến nhân sự liên tục phải gồng gánh lượng đơn online khổng lồ. Từ pha chế, đóng gói đến giao cho tài xế, mọi thứ đều xoay quanh tốc độ. Trong guồng quay đó, khách hàng ngồi tại quán đôi khi rơi vào cảm giác bị bỏ quên, không gian thư giãn bị phá vỡ bởi tiếng ting ting nổ đơn và lượng người ra vào tấp nập nên việc dọn dẹp vệ sinh không gian quán cũng vì thế mà bị đình trệ.

Trước hàng loạt phản ánh tiêu cực, tài khoản chính thức của Phê La liên tục phải để lại bình luận xin lỗi, ghi nhận đóng góp và mong khách hàng thông cảm trong thời gian thi công. Đại diện thương hiệu cũng từng lý giải nguyên nhân sàn bẩn là do hệ quả từ việc thi công ban đêm và nước dư từ chậu cây cảnh.

Dù kế hoạch nâng cấp có thể đã được Phê La chuẩn bị từ trước, nhưng việc triển khai đồng loạt ngay giữa tâm bão dư luận cho thấy thương hiệu đang nỗ lực xoa dịu khách hàng. Đợt cải tạo này không chỉ đơn thuần là thay đổi diện mạo, mà còn là động thái bắt buộc để Phê La khắc phục triệt để điểm yếu về vệ sinh và giữ chân những khách hàng từng yêu mến không gian của quán.