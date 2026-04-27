Những điểm đến thú vị trải dài khắp Việt Nam: Khi cá, tôm, hoa trở thành “thương hiệu địa phương” vừa lạ mắt vừa hút khách

Không khó để nhận ra một xu hướng đang âm thầm định hình trên bản đồ du lịch Việt Nam khi hầu như mỗi địa phương dần chọn cho mình một biểu tượng riêng, vừa dễ nhớ, dễ nhận diện, vừa gắn chặt với thế mạnh bản địa. Từ bông lúa miền Tây, cá basa Châu Đốc, hoa sen Đồng Tháp đến những công trình mang tính biểu tượng tại các đô thị lớn, tất cả đang cùng tạo nên một “lớp nhận diện” mới cho du lịch Việt.

Ở An Giang, từ một mặt hàng xuất khẩu chủ lực, cá basa được “nâng tầm” thành biểu tượng thị giác, qua đó giúp Châu Đốc định vị thương hiệu bằng chính thế mạnh kinh tế của mình.

Châu Đốc (An Giang) có biểu tượng cá basa “bước ra” không gian đô thị (ảnh báo An Giang)

Nụ hoa atiso khổng lồ tại Quảng trường Lâm Viên từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng nổi bật nhất của Đà Lạt, đại diện cho đặc trưng nông sản và khí hậu cao nguyên. Không chỉ là công trình kiến trúc độc đáo, nơi đây còn là “tọa độ check-in” quen thuộc, gần như du khách nào đến Đà Lạt cũng ghé qua để lưu lại những bức ảnh ấn tượng.

Đây là công trình kiến trúc bằng kính hình nụ hoa Atisô cao hơn 15 mét (ảnh samtenhills)

Đồng Tháp gây ấn tượng với loạt công trình mang hình ảnh hoa sen, nổi bật là đài sen trắng cách điệu tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (TP. Cao Lãnh) và Tượng đài sự kiện tập kết năm 1954. Không chỉ là biểu tượng quen thuộc, hoa sen còn trở thành “ngôn ngữ nhận diện” của vùng đất này, gắn với sự thanh cao, bền bỉ và hiện diện xuyên suốt trong các không gian lịch sử, văn hoá.

Tại Đồng Tháp, hoa sen không chỉ để ngắm (ảnh Báo LĐ)

Không chỉ là công trình giao thông, Cầu Rồng ở Đà Nẵng cũng trở thành biểu tượng hiện đại của thành phố, nơi du khách trong và ngoài nước vừa check-in vừa trải nghiệm màn trình diễn phun lửa, phun nước độc đáo.

Cầu Rồng, Đà Nẵng không chỉ là công trình giao thông mà còn là biểu tượng của thành phố biển nổi tiếng (ảnh báo thanh niên)

Cà Mau chọn biểu tượng tôm vì đây là loài thủy sản đặc trưng địa phương, đặt tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (ảnh báo Thanh Niên)

Theo báo Tiền Phong, sắp tới Cà Mau cũng dự kiến xây dựng biểu tượng “3 hạt lúa” như một điểm nhấn văn hóa, cảnh quan, gắn với hình ảnh nông nghiệp đặc trưng. Theo đề xuất, công trình cao khoảng 24m, tổng mức đầu tư ước tính trên dưới 20 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Cà Mau sẽ xây biểu tượng "3 hạt lúa" (ảnh: Tiền Phong)

Biểu tượng “Cánh hoa dầu” tại Thủ Dầu Một cao 24m, gồm hai cánh thép dài 21,6m, nặng hơn 4 tấn. Không chỉ là điểm check-in nổi bật, công trình còn trở thành niềm tự hào của người dân địa phương - Ảnh: VietNamnet

Tháp nước Phan Thiết biểu tượng 90 năm tuổi của tỉnh Bình Thuận (ảnh phanthietvn)

Điểm đáng chú ý là những biểu tượng này không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Chúng đều bắt nguồn từ những gì quen thuộc nhất với đời sống, một sản vật đặc trưng, một loài hoa gắn với vùng đất hay một nét văn hóa bản địa.

Khi được đưa vào không gian công cộng dưới dạng tượng đài, quảng trường hay công trình kiến trúc, chúng không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn trở thành “câu chuyện thị giác”, giúp du khách đi qua là nhớ, nhìn một lần là nhận ra ngay.

Phương Anh (Tổng hợp)