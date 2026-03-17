Phát hiện Lê Tuấn Khang thứ 2 tại An Giang, mang hẳn "máy bay Boeing" xuống sông lướt phăng phăng

Giữa vùng sông nước bình yên tại An Giang, người đi đường không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp hình ảnh một chiếc máy bay mang sắc xanh đặc trưng của hãng hàng không quốc gia đang đậu chễm chệ bên bờ kênh. Sự xuất hiện của "vật thể lạ" này khiến nhiều người hiếu kỳ dừng lại chụp ảnh vì cứ ngỡ một chiếc phi cơ vừa thực hiện cú hạ cánh khẩn cấp xuống miền Tây. Tuy nhiên, khi lại gần, ai nấy đều phải bật cười thích thú trước sự sáng tạo vô biên của lão nông chủ nhân phương tiện này.

Chiếc vỏ lãi mang hình dáng của máy bay khiến nhiều người nhìn thấy phải bất ngờ

Thực chất, đây là một chiếc vỏ lãi, phương tiện di chuyển đường thủy quen thuộc của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, được cải tạo công phu để mang dáng dấp của một chiếc máy bay thương mại. Chủ nhân của tác phẩm độc đáo này là ông Phạm Ngọc Quý, thường được gọi là Sáu Quý, một thợ cơ khí lành nghề. Với bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ đầy tính giải trí, ông đã biến chiếc ghe gắn bó với gia đình thành một "siêu phẩm" thu hút mọi ánh nhìn ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trên mặt nước.

Bên trong chiếc vỏ lãi của chú Sáu Quý

Chiếc vỏ lãi máy bay được ông Sáu Quý chăm chút tỉ mỉ từ phần mũi nhọn mô phỏng đầu phi cơ cho đến phần đuôi có cánh đứng vươn cao. Được hoàn thành vào đầu tháng 2/2023, dài 11m, rộng 1,6m, bằng chất liệu sắt và composite. Toàn bộ thân tàu được phủ lớp sơn xanh đồng bộ với logo hoa sen vàng và dòng chữ được vẽ tay đầy tâm huyết. Thậm chí, dọc thân tàu còn có các ô cửa sổ giả lập, tạo cảm giác như hành khách đang ngồi bên trong một khoang hạng nhất thực thụ. Dù ngoại hình cực kỳ khác biệt, phương tiện này vẫn giữ nguyên công năng cốt lõi là lướt đi êm ái trên kênh rạch bằng động cơ máy nổ truyền thống.

Khoảnh khắc chiếc vỏ lãi chạy phăng phăng trên mặt nước

Khi được hỏi về lý do dẫn đến quyết định này, ông chia sẻ rằng tất cả bắt nguồn từ niềm đam mê cơ khí cháy bỏng và mong muốn tạo ra một điều gì đó khác biệt cho phương tiện di chuyển hàng ngày. Vốn là một người thợ lành nghề, ông Sáu Quý không muốn chiếc vỏ lãi của mình chỉ đơn điệu như bao chiếc ghe xuồng khác trên dòng kênh. Ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và tự tay lắp ráp các chi tiết để hiện thực hóa giấc mơ đưa "hình bóng máy bay" xuống mặt nước. Đối với ông, việc vận hành một chiếc phi cơ chạy bằng động cơ máy nổ không chỉ là để thỏa mãn sở thích sáng chế cá nhân, mà còn là cách để ông mang lại niềm vui, sự ngạc nhiên thú vị cho bà con xóm giềng và những người lữ khách phương xa khi có dịp ghé thăm vùng đất Châu Thành.

Hình ảnh ông chăm chú sáng tạo ra chiếc thuỷ phi cơ này khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến Lê Tuấn Khang, chàng TikToker tái chế lại những món đồ lâu năm thành công cụ quay video triệu view đầy ấn tượng.

Chú Sáu Quý là một người có niềm đam mê cháy bỏng với cơ khí

Sự hiện diện của chiếc "thủy phi cơ" độc nhất vô nhị đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội, biến một khúc kênh vốn yên tĩnh trở thành điểm check-in không chính thức của giới trẻ và khách du lịch khi đi ngang qua tỉnh lộ gần đó. Nhiều người hóm hỉnh gọi đây là dịch vụ "hàng không dưới nước" đầu tiên tại Việt Nam, nơi hành khách có thể trải nghiệm cảm giác đi chuyên cơ nhưng vẫn tận hưởng được làn gió mát và mùi phù sa đặc trưng.

Theo An Giang Online, Hai Đậm, To Àn Nguyễn An