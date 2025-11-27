Kỷ lục mới của du lịch An Giang

Những thành quả này khẳng định vai trò quan trọng của du lịch trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới

Doanh thu vượt kế hoạch cả năm

Theo Sở Du lịch An Giang, đến hết tháng 10/2025, toàn tỉnh đón hơn 21,3 triệu lượt du khách, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước và vượt 1,5% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,38 triệu lượt, tăng 65,7%, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của du lịch An Giang trên thị trường quốc tế.

Cùng với sự gia tăng về lượng khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 56.000 tỷ đồng, tăng 78,2% so với cùng kỳ và vượt 42,6% kế hoạch năm 2025. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết hợp tác phát triển và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc khu Phú Quốc sở hữu hạ tầng hiện đại được xem là điểm nhấn của du lịch An Giang (Ảnh: Sở Du lịch An Giang)

Theo Giám đốc Sở Du lịch An Giang - Bùi Quốc Thái - việc vượt kế hoạch cả về lượng khách và doanh thu sau 10 tháng là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. "Du lịch được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần tạo chuyển biến tích cực về kinh tế – xã hội và nâng cao hình ảnh An Giang trong tiến trình hội nhập. Trên cơ sở đó, tỉnh đang hướng đến chiến lược phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp, có chiều sâu, sẵn sàng đón các sự kiện tầm vóc quốc tế, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC 2027", ông Thái cho biết.

Du khách quốc tế đến Phú Quốc rất đông (Ảnh: Sở Du lịch An Giang)

Khai thác lợi thế đặc thù, hướng đến phát triển bền vững

Những năm qua, An Giang triển khai chiến lược phát triển du lịch bài bản, khai thác hiệu quả các lợi thế về du lịch tâm linh, sinh thái và biển đảo. Nhiều điểm đến tiêu biểu như Núi Sam, Miếu Bà Chúa Xứ (Châu Đốc), Chùa Hang - Hòn Phụ Tử, rừng tràm Trà Sư, làng Chăm Châu Giang, Hà Tiên, Phú Quốc, Hòn Sơn, Nam Du… tiếp tục thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Tượng Phật Di Lặc lớn nhất Việt Nam trên đỉnh Thất Sơn - An Giang (Ảnh: Thu Trang)

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, cảng hàng không, cảng hành khách, bến tàu, đồng thời phát triển hệ thống khu nghỉ dưỡng, khách sạn, homestay chất lượng cao. Hoạt động truyền thông, quảng bá được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú; tăng cường hợp tác với các hãng lữ hành lớn để đưa tour về An Giang, hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia phát triển du lịch.

An Giang sở hữu nhiều di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch (Ảnh: Thu Trang).

Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang, kết quả vượt kế hoạch năm 2025 đến sớm nhờ sự phục hồi mạnh của du lịch nội địa, đặc biệt là du lịch lễ hội, tâm linh như Lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Các (Hà Tiên), Lễ hội Bà Chúa Xứ (Châu Đốc), giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (Rạch Giá)... Đáng chú ý, Phú Quốc tiếp tục đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng, với sản phẩm du lịch đa dạng cùng sự xuất hiện của hãng hàng không mới Sun Phu Quoc Airways, góp phần kích cầu du lịch.

Ngoài ra, việc ra mắt các điểm tham quan mới, cùng những gói kích cầu du lịch trọn gói, giá hợp lý, các tour nghỉ dưỡng ngắn ngày từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội… đến Phú Quốc đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội đua bò Bảy Núi - một trong những sự kiện văn hóa nổi bật của An Giang thu hút rất đông du khách trên mọi miền đất nước (Ành: Thu Trang)

Để đón làn sóng du khách dịp cuối năm 2025 và đầu năm 2026, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đang tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới sản phẩm, chú trọng đào tạo nhân lực, nâng cao ngoại ngữ và văn hóa phục vụ. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để An Giang hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 đón trên 39,5 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế hơn 3 triệu lượt, tổng thu đạt trên 108.450 tỷ đồng, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch hấp dẫn, có bản sắc riêng trong khu vực ASEAN.