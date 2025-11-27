Cái tên Vietravel Airlines sẽ biến mất?

CTCP Du lịch Vietravel (mã CK: VTR) vừa thông qua chủ trương thoái toàn bộ hơn 18,46 triệu cổ phần tại CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) trước ngày 31/12/2025, kết thúc việc điều hành tại Vietravel Airlines – hãng bay do chính họ sáng lập từ năm 2019.

Giá trị giao dịch được xác định nhỏ hơn 10% tổng tài sản của doanh nghiệp (tương ứng tổng tài sản hơn 3.130 tỷ đồng tại cuối quý III/2025).



Vietravel Airlines sẽ đổi tên, tách hoàn toàn khỏi hệ sinh thái Vietravel



Vietravel cho biết, sau khi hoàn tất chuyển nhượng, hãng hàng không Vietravel Airlines sẽ chuyển đổi sang tên thương hiệu mới, độc lập hoàn toàn với hệ sinh thái Tập đoàn Du lịch Vietravel nhằm bảo đảm tính minh bạch pháp lý và tái định vị thương hiệu trên thị trường hàng không.

Hiện Tập đoàn T&T – cổ đông lớn nhất chưa công bố tên gọi mới, tuy nhiên trong tương lai thương hiệu “Vietravel Airlines” sẽ không còn xuất hiện.



Cơ cấu cổ đông của hãng bay trong giai đoạn mới sẽ bao gồm: T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và một số cổ đông cá nhân.

Chủ tịch HĐQT hiện nay là ông Đỗ Vinh Quang – con trai Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển. Danh tính bên nhận nốt phần cổ phần của Vietravel vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó (tháng 10/2025), Bloomberg cho biết AirAsia đang đàm phán mua lại cổ phần, làm dấy lên khả năng hãng hàng không giá rẻ của Malaysia quay lại thị trường Việt Nam.



Di dời trụ sở từ TP.HCM ra Hà Nội và chuẩn bị mở rộng quy mô



Song song hoạt động tái cơ cấu cổ đông, Vietravel Airlines đã lên kế hoạch chuyển trụ sở chính từ số 01 Bạch Đằng, Đường Trường Sơn, TP.HCM ra Hà Nội.

Địa chỉ mới đặt tại 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thời gian di dời từ 28/12/2025 đến 4/1/2026. Hãng cho biết việc ra Hà Nội nhằm tối ưu vận hành, củng cố hệ thống kỹ thuật – nhân sự và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.



Về chiến lược phát triển, hãng đang theo đuổi kế hoạch mở rộng đội bay, tăng tần suất đường bay quốc tế và tái định vị thương hiệu sau đổi tên. Mục tiêu đến năm 2030 là sở hữu 30–50 máy bay và mở rộng mạng bay phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.

