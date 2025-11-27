Thứ khiến Tăng Thanh Hà không thể rời suốt 12 năm

Mới đây, Tăng Thanh Hà khiến dân mạng bất ngờ khi đăng tải một video ngắn với dòng mô tả đầy xúc cảm: "12 năm làm F&B, đam mê vẫn còn nguyên vẹn." Chỉ một câu nói nhưng đủ để thấy hành trình dài hơi mà nữ diễn viên dành trọn cho lĩnh vực ẩm thực - thứ đã trở thành niềm yêu thích sâu sắc và là công việc cô không thể rời suốt nhiều năm qua.

Hình ảnh trong video được Tăng Thanh Hà chia sẻ

Trong video, Hà Tăng chia sẻ cận cảnh quá trình hoàn thiện một chi nhánh mới thuộc thương hiệu The Crab Shack do cô sở hữu. Từ lúc đi khảo sát mặt bằng, chọn địa điểm, giám sát xây dựng, đến khi không gian dần hình thành và chuẩn bị mở cửa - tất cả đều có sự xuất hiện sát sao của cô. Đáng chú ý, Hà Tăng còn đích thân vào bếp để thử từng món, kiểm tra hương vị, nêm nếm sốt và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ để quán phục vụ đúng chất lượng như cô mong muốn...

Được biết, đây là chi nhánh thứ 3 của thương hiệu The Crab Shack - chuỗi hệ thống nhà hàng hải sản cao cấp đã gắn liền với tên tuổi Tăng Thanh Hà nhiều năm nay. Ngoài crawfish - món "đinh" nổi tiếng tại The Crab Shack và được nhiều thực khách yêu thích, quán còn phục vụ các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế Alaska, mực nang baby, sò điệp Hokkaido… Thực đơn của quán luôn được hoàn thiện theo từng thời điểm, với combo và set ăn phong phú cho cả buổi trưa lẫn buổi tối. Đặc biệt, sốt cajun đặc trưng tại The Crab Shack cũng là một trong những yếu tố khiến thương hiệu giữ chân được nhiều khách quen.

Tăng Thanh Hà theo sát từng công đoạn

Các món ăn ở The Crab Shack

Hành trình phát triển của The Crab Shack chỉ là một phần trong bức tranh lớn mà Tăng Thanh Hà và chồng đang xây dựng trong lĩnh vực F&B. Ít ai biết rằng suốt 12 năm qua, cô không chỉ đầu tư một thương hiệu mà còn phát triển nhiều mô hình khác nhau.

Urban Kitchen Bar là một trong những cái tên nổi bật - không gian kết hợp giữa nhà hàng và quán bar, phù hợp với giới trẻ thành thị thích vừa thưởng thức ẩm thực, vừa tận hưởng âm nhạc và không khí thư giãn. Bên cạnh đó, vợ chồng Tăng Thanh Hà còn sở hữu Tori King - thương hiệu nổi tiếng với các món nướng kiểu Nhật, đặc biệt là sốt Yakitori chuẩn vị. Mỗi thương hiệu mang một phong cách riêng, nhưng điểm chung là sự chỉnh chu, đẹp mắt và đúng chất "Hà Tăng": tinh tế, chỉn chu và rất có gu.

Các thương hiệu khác của Tăng Thanh Hà trong lĩnh vực F&B

Nhìn lại chặng đường 12 năm, có thể thấy F&B không chỉ là lĩnh vực kinh doanh, mà còn là niềm đam mê không tách rời của nàng "ngọc nữ màn ảnh Việt". Việc cô vẫn xuất hiện ở từng chi tiết nhỏ - từ chọn mặt bằng, xây dựng quán đến thử từng món ăn - đủ cho thấy sự nghiêm túc, nhiệt huyết và tình yêu dành cho nghề.

Đoạn video mới chỉ vài chục giây nhưng đã khiến người hâm mộ hiểu thêm về con người sau ánh hào quang của Tăng Thanh Hà: một doanh nhân âm thầm, kiên trì, đầy trách nhiệm và luôn giữ trọn lửa đam mê suốt hơn một thập kỷ.