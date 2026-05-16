'Sốc nhiệt' chi phí, hàng không và du lịch chống chịu thế nào?

Khách mời, chuyên gia tham dự tọa đàm: - Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam. - Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội. - Ông Bùi Minh Đăng - Trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam. - Ông Nguyễn Quý Phương - Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. - TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh. - Ông Bùi Doãn Nề - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam. - Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Chủ tịch Hội đồng quản trị Pacific Airlines. - Ông Nguyễn Quốc Hưng - Trưởng ban Kinh doanh, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam. - Ông Dương Hoàng Phúc - Giám đốc Ban Thương mại Vietravel Airlines. - Ông Đỗ Văn Hoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam. - Bà Nguyễn Thị Lê Hương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietravel. - Bà Lê Thị Hòa - Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist.

Tọa đàm diễn ra lúc 8h30 sáng 15/5, tại trụ sở Báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - khẳng định Báo Tiền Phong luôn phát huy vai trò thông tin, tuyên truyền nhằm thúc đẩy tháo gỡ các điểm nghẽn trong lĩnh vực hàng không - du lịch. Ảnh: Dương Triều.

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với ngành hàng không là phát triển bền vững, an toàn, hiện đại và có khả năng thích ứng cao trước biến động toàn cầu. Ảnh: Dương Triều.

Ông Nguyễn Quý Phương - Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - nhấn mạnh du lịch và hàng không không còn là hai lĩnh vực phát triển tách rời, mà đã trở thành mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ trong cấu trúc kinh tế dịch vụ của nhiều địa phương.

report VIDEO: Phóng sự tọa đàm Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới

Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Chủ tịch Hội đồng quản trị Pacific Airlines - nêu giải pháp cắt giảm các dự án đầu tư và chi phí vận hành. Ảnh: Dương Triều.

Ông Dương Hoàng Phúc - Giám đốc Ban Thương mại Vietravel Airlines - cho rằng ngành hàng không luôn nhạy cảm trước biến động thị trường.

Ông Nguyễn Quý Phương - Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Cục du lịch Quốc gia Việt Nam - khẳng định du lịch là một ngành mang tính tổ hợp, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực và chủ thể khác nhau. Ảnh: Dương Triều.

Bà Nguyễn Thị Lê Hương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietravel - cho biết giá vé thời gian qua tăng từ 15-50%, tạo sức ép lên toàn bộ chuỗi sản phẩm du lịch.

report Hà Nội dự kiến có thêm 5-10 sản phẩm du lịch mới

- Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - đặt vấn đề:

4 tháng đầu năm 2026, du lịch Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số cả về lượng khách và doanh thu, trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều bất ổn. Thị trường nội địa tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Đề nghị lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội chia sẻ thêm về giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch Hà Nội, đặc biệt là việc xây dựng sản phẩm mới, liên kết với hàng không và doanh nghiệp lữ hành để tạo ra các trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - đặt câu hỏi cho khách mời. Ảnh: Dương Triều.

- Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - chia sẻ:

Hà Nội tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định cả thị trường quốc tế và nội địa. Theo thống kê của chúng tôi, Hà Nội hiện chiếm khoảng 38% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và cơ cấu này được duy trì khá bền vững trong nhiều năm qua. Trong tổng lượng khách đến Hà Nội, khách quốc tế chiếm khoảng 1/4, còn lại là khách nội địa.

Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng khách khoảng 6%, nhưng doanh thu du lịch sẽ tăng khoảng 19-20%, tức là tập trung mạnh hơn vào nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và chất lượng trải nghiệm.

Xu hướng du lịch hiện nay là trải nghiệm chiều sâu, bền vững và cá nhân hóa. Du khách có xu hướng tránh các điểm đến quá đông đúc, ưu tiên du lịch trọn gói tinh giản, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch hoài niệm và các sản phẩm mang tính trải nghiệm thực chất. Hà Nội đang bám sát các xu hướng này để phát triển sản phẩm mới.

Chúng tôi xác định khai thác giá trị di sản văn hóa và kể câu chuyện Hà Nội là hướng đi trọng tâm. Ngoài các sản phẩm đã thành công như tour đêm, tour phố cổ, Hà Nội tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm theo trục di sản Thăng Long, kết nối làng nghề, du lịch cộng đồng, du lịch đường sông và các sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa. Hiện Hà Nội cũng tập trung phát triển các sản phẩm mới tại Bảo tàng Hà Nội, khu vực Bát Tràng, Sóc Sơn và các tuyến kết nối với Bắc Ninh, Thái Nguyên theo hành trình di sản, văn hóa và làng nghề.

Các tuyến du lịch đường sắt, đường sông dọc sông Hồng cũng đang được nghiên cứu phát triển để tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - chia sẻ từ nay đến cuối năm, Hà Nội dự kiến có thêm khoảng 5-10 sản phẩm du lịch mới. Ảnh: Dương Triều.

Việc xây dựng sản phẩm đều có sự tham gia trực tiếp của chuyên gia, doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp hàng không và chính quyền địa phương. Chúng tôi xác định muốn phát triển bền vững thì phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của cộng đồng và doanh nghiệp.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội cũng giao chỉ tiêu cho các địa phương xây dựng ít nhất một sản phẩm du lịch đặc sắc để trở thành điểm đến hấp dẫn. Từ nay đến cuối năm, Hà Nội dự kiến có thêm khoảng 5-10 sản phẩm du lịch mới, tập trung vào du lịch đêm, làng nghề, trải nghiệm văn hóa và các sản phẩm gắn với cộng đồng địa phương.

report Chủ động thích ứng với những “cú sốc” ngành hàng không

- Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:

"Trong bối cảnh giá vé máy bay neo cao, chi phí tăng mạnh, bà có lo ngại khách du lịch sẽ sụt giảm trong cao điểm hè sắp tới? Ông/bà nhận định gì về thị trường thời gian tới?".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - chủ trì tọa đàm.

-Bà Lê Thị Hòa - Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist:

Việc các chuyến bay, kể cả các chuyến bay thuê bao nguyên chuyến (charter), bị thay đổi giờ bay hoặc hủy đột ngột mà không được thông báo trước không còn là chuyện hiếm. Để bảo vệ quyền lợi khách hàng, Hanoitourist buộc chuẩn hóa lại toàn bộ năng lực xử lý tình huống của đội ngũ nhân sự. Khi đối mặt với sự cố từ các hãng bay, đội ngũ lữ hành lập tức đưa ra phương án xử lý nhanh nhất để tìm được tiếng nói chung với du khách.

Sự linh hoạt này mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong dịp đầu năm, khi một số tour gặp sự cố, 80% khách hàng đồng ý chuyển hướng sang các thị trường thay thế như Hàn Quốc, Nhật Bản với mức giá ưu đãi thay vì hủy bỏ kỳ nghỉ. Khi lịch trình buộc phải kéo dài thêm ngày do dồn hoặc hủy chuyến, doanh nghiệp lữ hành sẵn sàng tự bỏ tiền túi chịu các chi phí phát sinh để giữ gìn niềm tin và lợi ích lâu dài của khách hàng.

Để giải quyết bài toán vé máy bay tăng giá, thay vì tìm mọi cách ép giá thành bằng việc nhồi nhét các điểm mua sắm (shopping) như phương pháp truyền thống, Hanoitourist mạnh dạn tung dòng sản phẩm "no shopping" (không mua sắm).

Doanh nghiệp chọn cách gia tăng độ dài tour và làm phong phú thêm trải nghiệm đặc thù để du khách cảm thấy số tiền bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Nếu hàng không buộc phải tăng giá vé, lữ hành tăng cường dịch vụ gia tăng như nâng cấp bữa ăn, tổ chức sinh nhật cho khách ngay trên máy bay, hay tạo cơ hội giao lưu, check-in cùng đội bay.

Nhận thức của khách hàng doanh nghiệp hiện nay cũng thay đổi. Thay vì thắt chặt chi tiêu, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận mức chi phí cao hơn các kỳ nghỉ chất lượng nhằm mục đích tái tạo sức lao động, từ đó gia tăng hiệu quả công việc cho nhân viên.

Song song giải pháp ứng phó, việc liên tục làm mới sản phẩm nội địa được xem là "chìa khóa" giữ chân du khách. Đồng hành cùng Sở Du lịch Hà Nội, Hanoitourist tham gia phát triển và hoàn thiện các sản phẩm du lịch đêm gây tiếng vang lớn như tour Di tích Hỏa Lò và Hoàng thành Thăng Long.

Dù giai đoạn đầu gặp không ít ý kiến trái chiều, nhưng nhờ việc trực tiếp trải nghiệm và liên tục cải tiến, các di tích lịch sử này nay đã được "làm sống lại", thu hút đông đảo thế hệ trẻ đến tìm hiểu và trải nghiệm.

Bà Lê Thị Hòa - Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist - cho rằng việc liên tục làm mới sản phẩm nội địa là chìa khóa giữ chân du khách.

Ngoài ra, việc khai thác thị trường ngách đang mở ra những hướng đi vô cùng khả quan. Điển hình như sự xuất hiện của các tour tàu hỏa xuyên Việt cao cấp có mức giá lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn luôn trong tình trạng "cháy vé", minh chứng cho nhu cầu không nhỏ của tệp khách hàng khao khát những trải nghiệm mới lạ và khác biệt.

Dù đối mặt nhiều khó khăn, một trong những "cú hích" lớn nhất giúp lữ hành trụ vững chính là việc các kỳ nghỉ lễ dài ngày được thông báo sớm, đặc biệt là sự hỗ trợ từ Vietnam Airlines khi đã cấp sớm quỹ chỗ (series) kéo dài đến tận Quý IV năm nay và Quý I/2027. Dù phải đặt cọc tiền trước, điều này giúp doanh nghiệp lữ hành có đủ thời gian để lên kế hoạch kinh doanh bài bản.

Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan truyền thông sẽ đồng hành cùng ngành du lịch bằng cách tập trung lan tỏa những giải pháp và trải nghiệm tích cực. Việc xuất hiện quá nhiều thông tin về việc tăng giá trên mạng xã hội vô hình trung đang tạo ra rào cản tâm lý, khiến du khách có xu hướng hoãn lại các kế hoạch du lịch để chờ giảm giá, gây khó khăn thêm cho bài toán phục hồi của toàn ngành.

report Hàng không - du lịch phải tăng tốc 5 năm tới

- Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong:

Nếu như sức mua của hành khách không cải thiện, không tăng lên trong thời gian tới thì sức cạnh tranh của các hãng hàng không, các đơn vị làm dịch vụ, lữ hành sẽ ra sao?

- Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành:

Hàng không và du lịch là hai lĩnh vực tiềm năng nhưng không dễ làm, đồng thời sẽ phải đóng góp rất lớn cho tăng trưởng và phát triển của Việt Nam trong những năm tới. Năm nay chúng ta muốn tăng trưởng hai con số thì bán lẻ và du lịch phải tăng rất mạnh. Nhưng tăng trưởng hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào khách quốc tế. Có được mức tăng 6% là nhờ khoảng 8,8 triệu khách nước ngoài.

Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành cho rằng cần tạo sự linh hoạt để doanh nghiệp lữ hành tăng khả năng chống chịu. Ảnh: Dương Triều.

Câu chuyện kích cầu không chỉ của năm nay mà còn của 5 năm tới. Để phát triển hai lĩnh vực này cần hiểu rõ đặc trưng ngành và kinh nghiệm quốc tế. Hiện nay doanh nghiệp nói nhiều về sản phẩm, nhưng cần nhìn rộng hơn tới vai trò phối hợp của doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan quản lý và Chính phủ.

Hàng không và du lịch là hai ngành có độ mở rất cao, phụ thuộc lớn vào cơ chế thị trường và chính sách nhà nước. ASEAN đã tiến tới mô hình Open Sky nhưng Việt Nam vẫn mở cửa ở mức thận trọng hơn. Các chính sách liên quan đến visa, quyền bay, mở cửa thị trường hay cạnh tranh quốc tế đều cần được tính toán kỹ.

Hai ngành cạnh tranh rất khốc liệt, không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Giá là yếu tố cạnh tranh theo nguyên tắc thị trường. Nhiều chuyên gia nói về dài hạn nên vận hành theo cơ chế giá thị trường nếu cạnh tranh đủ minh bạch và bình đẳng. Trong ngắn hạn, cần tạo sự linh hoạt để doanh nghiệp tăng khả năng chống chịu. Càng linh hoạt thì khả năng chia sẻ rủi ro càng tốt, giống như tỷ giá càng linh hoạt thì không phải một phía gánh toàn bộ áp lực.

Chuyên gia nhấn mạnh chính sách kích cầu, hỗ trợ tiêu dùng, nới visa và liên kết hệ sinh thái rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: Dương Triều.

Hàng không và du lịch cũng là hai lĩnh vực rất dễ bị tổn thương trước dịch bệnh, địa chính trị... Vì vậy phải xây dựng năng lực chống chịu từ chính sách đến nội tại doanh nghiệp. Đây cũng hai ngành phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và phát triển xanh, đặc biệt nhờ khả năng khai thác dữ liệu khách hàng và xây dựng hệ sinh thái dịch vụ. Ai giữ được nền tảng dữ liệu khách hàng sẽ có lợi thế rất lớn.

Thời gian tới cần tăng cường kết nối giữa hàng không và du lịch để tạo sức chống chịu chung cho toàn ngành. Các chính sách kích cầu, hỗ trợ tiêu dùng, nới visa và liên kết hệ sinh thái là rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh mục tiêu vượt khó trước mắt, Việt Nam vẫn phải chuẩn bị nền tảng dài hạn cho ngành hàng không và du lịch, từ đầu tư, năng lượng, hạ tầng đến hệ sinh thái bảo dưỡng, bảo trì.

Toàn cảnh tọa đàm sáng 15/5. Ảnh: Dương Triều.

Đây là lúc phải dám nhìn dài hạn, chấp nhận chi phí hiện tại để thu về tương lai. Chương trình Go Global là cơ hội để kết nối công nghiệp văn hóa, du lịch và hàng không nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Sức mạnh tổng hợp không chỉ nằm ở thương mại mà còn ở văn hóa, công nghệ, tài chính và du lịch.

Chính phủ hiện rất quyết liệt và sẵn sàng lắng nghe các đề xuất từ doanh nghiệp và ngành để xây dựng chính sách phù hợp cho hàng không và du lịch trong giai đoạn tới.

report Chiến lược kéo hãng bay quốc tế đến Việt Nam

- Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:

Là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về quản lý, vận hành, khai thác cảng hàng không - sân bay, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, ACV phối hợp với các địa phương như thế nào để phát triển du lịch bền vững? Vai trò kết nối, giải pháp kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới của ACV là gì?

- Ông Nguyễn Quốc Hưng - Trưởng ban Kinh doanh, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV):

Cùng với quá trình phát triển của ngành hàng không, đặc biệt là việc dự án sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị vận hành, ACV cũng chịu áp lực lớn về hạ tầng, chi phí và bài toán kết nối để phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Quốc Hưng - Trưởng ban Kinh doanh, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

Trong thời gian qua ACV phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Sở Du lịch và các hãng hàng không để thúc đẩy kết nối giữa sân bay, hãng bay và các điểm đến. Hàng không quốc tế đang là xu hướng quan trọng, vì vậy Việt Nam cần chủ động tiếp cận thị trường quốc tế thay vì chỉ chờ các hãng bay tự tìm đến.

ACV đã cùng các địa phương như Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh, thành tổ chức các đoàn xúc tiến, làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài để quảng bá điểm đến và mở rộng đường bay quốc tế. Đây là công việc trước đây chưa được làm mạnh nhưng hiện nay đã được chú trọng hơn.

Mỗi năm thế giới có khoảng 4 sự kiện lớn về hàng không, quy tụ hơn 100-200 hãng bay quốc tế tham gia. Việt Nam hiện đều góp mặt tại các diễn đàn này nhằm tranh thủ cơ hội làm việc trực tiếp với các hãng để thuyết phục mở đường bay mới. Không chỉ ngành hàng không, các Sở Du lịch và doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam cũng cùng tham gia để quảng bá điểm đến.

ACV đang phối hợp với các địa phương và các hãng hàng không để thúc đẩy kết nối giữa sân bay, hãng bay và các điểm đến.

Sau khi Việt Nam tổ chức thành công các sự kiện xúc tiến, nhiều hãng hàng không quốc tế đã tăng cường quan tâm tới thị trường Việt Nam, từ Đông Bắc Á, Hong Kong (Trung Quốc) đến Tây An và nhiều thành phố khác.

ACV đang nỗ lực đưa các sự kiện xúc tiến này trở lại trong thời gian tới để tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế.

Bên cạnh đó, ACV cũng đang nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phát triển các đường bay mới theo xu hướng thế giới, qua đó tạo điều kiện để tăng kết nối hàng không, kích cầu du lịch và thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn mới.

report Mỗi chuyến tàu là một không gian văn hóa - du lịch di động

- Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:

Những năm gần đây, du lịch bằng đường sắt đang phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, có những thời điểm đi tàu trở thành xu hướng lựa chọn của nhiều du khách. Nguyên nhân nào khiến đường sắt thay đổi và trở nên hấp dẫn như vậy, thưa ông?

- Ông Đỗ Văn Hoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam:

Ngành đường sắt thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, từ đó tìm ra hướng đi mới, biến điểm yếu thành lợi thế cạnh tranh thay vì chỉ tập trung vào vai trò vận chuyển đơn thuần. Một trong những thay đổi căn bản là chuyển đổi tư duy phát triển: đường sắt không chỉ là phương tiện di chuyển mà phải được định vị là một “hành trình trải nghiệm và cảm xúc” của hành khách.

Trong cách tiếp cận mới, mỗi chuyến tàu không đơn thuần đưa khách từ điểm A đến điểm B, mà là một không gian văn hóa - du lịch di động, nơi hành khách có thể cảm nhận thiên nhiên, ẩm thực, lịch sử và đời sống địa phương dọc hành trình.

Ông Đỗ Văn Hoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam - tại tọa đàm sáng 15/5. Ảnh: Dương Triều.

Đây cũng là xu hướng mà nhiều quốc gia đang triển khai nhằm gia tăng giá trị dịch vụ vận tải đường sắt. Xác định đường sắt là loại hình vận tải mang tính xã hội cao, không chỉ phục vụ người dân mà còn gắn với trách nhiệm của địa phương, ngành du lịch và hình ảnh quốc gia.

Vì vậy, mỗi chuyến tàu đều có thể trở thành một “đại sứ di động” góp phần quảng bá du lịch và văn hóa Việt Nam ra thế giới. Doanh nghiệp đường sắt đang xây dựng hệ thống sản phẩm mới theo hướng gắn kết chặt chẽ với du lịch trải nghiệm. Các sản phẩm này hướng đến việc tích hợp nhiều yếu tố như du lịch, văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm thực tế của hành khách trong suốt hành trình.

Doanh nghiệp đã phát triển nhóm sản phẩm mới theo hướng đa phương thức, kết hợp giữa đường sắt - hàng không - đường bộ, nhằm tối ưu hóa hành trình xuyên Việt và mở rộng lựa chọn cho du khách quốc tế cũng như khách nội địa. Trong đó, có các sản phẩm kết nối liên vùng, kết hợp tham quan làng nghề, điểm du lịch địa phương, cũng như các hành trình đêm mang tính trải nghiệm đặc thù của đường sắt.

Đại biểu lắng nghe thông tin về định hướng phát triển của sản phẩm du lịch đường sắt. Ảnh: Dương Triều.

Một số sản phẩm mới đã được triển khai trong các dịp cao điểm du lịch, hướng tới mục tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển mà còn nâng cao chất lượng trải nghiệm, gia tăng giá trị cảm xúc cho hành khách.

Trong bối cảnh chi phí vận tải toàn cầu biến động, đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để ngành đường sắt tái định vị cạnh tranh. Thay vì cạnh tranh bằng giá, ngành cần cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, trải nghiệm và giá trị gia tăng.

report Đường sắt “chia lửa” với hàng không, cần chia lại thị phần vận tải?

- Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:

Thực tế, đường bay trục khai thác bằng tàu bay thân rộng, chở được nhiều khách mới giúp các hãng có lãi. Nhưng mạng bay nội địa hiện nay cho thấy các hãng đã mở khá nhiều chặng ngắn, thậm chí có những chặng mất nhiều công sức mở ra rồi phải đóng lại. Ở các nước, khi vận hành theo cơ chế thị trường rõ ràng, các chặng ngắn được đánh giá dứt khoát không phải là cơ hội của hàng không, ưu thế thuộc về đường sắt và đường bộ. Ông nghĩ sao về việc đường sắt “chia lửa” với hàng không? Cần chia lại thị phần vận tải?

Hàng không cần đường sắt để giảm tải và tăng trải nghiệm

- Ông Lê Chí Quân - Phó Giám đốc Chi nhánh Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines):

Thực tế ở tất cả quốc gia trên thế giới, mỗi loại hình vận tải đều có lợi thế riêng. Vì vậy, chúng ta cần đặt trong bối cảnh phát triển hệ sinh thái vận tải chung, chứ không nên nhìn theo hướng bên này cạnh tranh hay thay thế bên kia.

Hàng không có lợi thế ở các đường bay dài, đường bay trục, xuyên quốc gia và xuyên vùng. Ngược lại, ở các chặng ngắn, các tuyến có tần suất di chuyển cao thì đường sắt hay đường bộ phát huy ưu thế rất tốt.

Ông Lê Chí Quân - Phó Giám đốc Chi nhánh Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) - cho rằng hàng không cần đường sắt để giảm tải và tăng trải nghiệm.

Nhìn sang các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay các nước châu Âu, có thể thấy sự phát triển giữa hàng không, đường sắt và đường bộ rất đồng đều. Họ có mạng lưới tàu tốc độ cao kết nối nội địa rất mạnh, nhưng hàng không vẫn duy trì tần suất khai thác lớn vì nhu cầu đi lại vẫn rất cao.

Hiện nay, hành khách cũng mong muốn có một tấm vé cho cả hành trình, tức là có thể kết hợp sử dụng cả hàng không và đường sắt. Thực tế, Vietnam Airlines đã triển khai mô hình này với một số đối tác quốc tế như hệ thống đường sắt SNCF của Pháp hay Deutsche Bahn của Đức.

Hành khách có thể mua một hành trình kết hợp trên website hoặc ứng dụng của Vietnam Airlines. Ví dụ bay từ Hà Nội đến Frankfurt rồi nối tiếp bằng tàu đến các thành phố khác ở châu Âu. Rất nhiều khách lựa chọn hình thức này vì vừa thuận tiện vừa có thêm trải nghiệm.

Theo tôi, sự phát triển của đường sắt hay đường bộ hoàn toàn không tạo áp lực cho hàng không mà ngược lại còn mở ra cơ hội lớn. Khi có sự chia sẻ của đường sắt, hàng không có thể tái cấu trúc mạng bay, tập trung nguồn lực vào các đường bay dài, đường bay quốc tế, từ đó nâng cao hiệu quả khai thác.

Các đại biểu nghe thảo luận tại tọa đàm.

Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa hàng không và đường sắt cũng giúp xây dựng các sản phẩm vận tải đa phương thức. Với sự phát triển của công nghệ và chuyển đổi số hiện nay, việc kết nối hệ thống giữa hàng không và đường sắt không còn quá khó, quan trọng là xây dựng được sản phẩm phù hợp và quy trình phối hợp hiệu quả.

Khi hệ thống đường sắt và đường bộ phát triển đồng bộ hơn, áp lực lên hạ tầng hàng không, đặc biệt trong các dịp cao điểm lễ, Tết hay mùa hè, cũng sẽ được giảm tải đáng kể. Đây không chỉ là cơ hội cho hàng không mà cho toàn bộ hệ sinh thái giao thông và du lịch.

Tôi cho rằng trong câu chuyện phát triển vận tải quốc gia sẽ không có sự cạnh tranh triệt tiêu giữa các loại hình, mà là sự bổ trợ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng tạo động lực cho phát triển kinh tế và du lịch.

Hàng không chặng ngắn chưa hết thời

- Ông Dương Hoàng Phúc - Giám đốc Ban Thương mại Vietravel Airlines - nêu quan điểm:

Giữa hàng không, đường sắt và đường bộ, mỗi loại hình vận tải đều có vai trò và lợi thế riêng. Trước đây từng có những quan ngại rằng khi đường sắt và đường bộ phát triển mạnh hơn, đặc biệt là khi có đường sắt cao tốc, các chặng bay ngắn sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Việt Nam có đặc thù địa lý kéo dài, nhu cầu kết nối giữa các trung tâm kinh tế, du lịch với các địa phương rất lớn.

Ông Dương Hoàng Phúc - Giám đốc Ban Thương mại Vietravel Airlines.

Hiện nay, hạ tầng giao thông đường bộ và đường sắt vẫn còn nhiều dư địa để đầu tư và khai thác hiệu quả hơn. Vì vậy, hàng không, kể cả các chặng bay ngắn, vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam. Trong nhiều trường hợp, hàng không chặng ngắn vẫn duy trì được lợi thế nhờ rút ngắn thời gian di chuyển, tăng tính liên kết vùng, qua đó tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế và du lịch tại các địa phương có đường bay kết nối.

Thực tế, vấn đề không nằm ở việc bay ngắn hay bay dài mà là hiệu quả kinh tế tổng thể của từng đường bay. Khi đánh giá mở một đường bay mới, các hãng hàng không phải xem xét nhiều yếu tố như quy mô và dung lượng thị trường, nhu cầu đi lại, khả năng chi trả của hành khách, tiềm năng phát triển cũng như hiệu quả kinh tế trong cả ngắn hạn và dài hạn. Việc cấp slot hiện nay cũng được thực hiện theo từng đường bay chứ không phải theo đầu sân bay.

Ông Dương Hoàng Phúc cho rằng hàng không chặng ngắn còn nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam.

Mỗi hãng hàng không đều phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mở đường bay mới, dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường cũng như sự thay đổi của hạ tầng giao thông đường sắt, đường bộ tại từng địa phương.

Đối với Vietravel Airlines, định hướng phát triển mạng bay là vừa thận trọng vừa linh hoạt. Hãng không theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá hay mở rộng quá nhanh số lượng đường bay, mà tập trung mở các đường bay phù hợp với năng lực đội tàu, khả năng khai thác và nhu cầu thực tế của thị trường.

Theo xu hướng phát triển giao thông hiện nay, hàng không, đường sắt và đường bộ không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong hệ thống giao thông đa phương thức. Khi Việt Nam đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, mỗi loại hình vận tải sẽ đảm nhận vai trò phù hợp để bổ trợ cho nhau, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Ví dụ với các tuyến như Đà Nẵng - Huế, hành khách có thể kết hợp trải nghiệm tàu hỏa ở chặng ngắn, sau đó tiếp tục hành trình bằng đường hàng không. Chẳng hạn, du khách có thể bay từ TPHCM đến Đà Nẵng, đi Huế bằng tàu hỏa rồi tiếp tục bay ra Hà Nội. Sự kết hợp này sẽ giúp hệ sinh thái giao thông phát triển đồng bộ và mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho hành khách.

report Người dân vẫn có thể mua vé máy bay rẻ

- Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong:

Có ý kiến cho rằng để giảm gánh nặng chi phí, các hãng hàng không xin miễn giảm nhiều loại thuế phí, đề xuất áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi, nhưng trong giá vé máy bay lại áp dụng thêm “phụ phí xăng dầu”. Việc này là đẩy áp lực chi phí sang cho hành khách, cho người tiêu dùng. Theo ông, giải pháp nào là tối ưu nhất để hài hòa về chính sách của Nhà nước và lợi ích của người dân - doanh nghiệp, tránh gia tăng rủi ro trong tình hình mới?

- Ông Bùi Minh Đăng - Trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam:

Các loại thuế phí cùng chi phí cất hạ cánh đóng vai trò rất lớn trong cơ cấu giá vé. Trong đó, chi phí xăng dầu hiện chiếm một tỷ trọng khổng lồ, từ 35% đến 40% tổng chi phí hoạt động của các hãng bay.

Thời gian qua, đặc biệt là trong giai đoạn dịch COVID -19 và kéo dài đến nay, Chính phủ đã có nhiều biện pháp can thiệp kịp thời. Điển hình là việc áp dụng chính sách giảm thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu bay kéo dài đến hết tháng 6 năm nay.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong - đặt câu hỏi cho đại biểu, khách mời.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng sự hỗ trợ này mới chỉ giúp các hãng hàng không vơi bớt gánh nặng chi phí, chứ chưa thể giúp doanh nghiệp đạt được điểm hòa vốn hay có lãi. Đứng trước áp lực chi phí, nhiều giải pháp nới rộng không gian sinh tồn cho các hãng bay đang được cân nhắc.

Trên thị trường quốc tế, việc áp dụng phụ thu nhiên liệu đã được nhiều hãng hàng không nước ngoài triển khai để bổ sung dòng tiền. Đối với các đường bay nội địa, việc có áp dụng cơ chế phụ thu nhiên liệu hay không cũng đã được các hãng hàng không báo cáo lên các cơ quan chức năng để xem xét thấu đáo. Nếu được thông qua, đây sẽ chỉ là một giải pháp mang tính chất ngắn hạn, phụ thuộc hoàn toàn vào sự biến động của giá dầu thế giới.

Đồng thời, cơ chế này đòi hỏi phải được thiết kế với các thang bậc minh bạch, rõ ràng, nhằm đảm bảo các hãng bay không lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân. Bên cạnh đó, chúng tôi đã đề xuất Nhà nước cần xem xét nới rộng thêm thời gian hỗ trợ thuế nhiên liệu.

Đặc biệt, cần có các chính sách hỗ trợ tín dụng dành riêng cho cả hãng bay lẫn các doanh nghiệp cung cấp xăng dầu hàng không (bao gồm cả các hãng bay nước ngoài khai thác tại Việt Nam), nhằm đảm bảo đủ nguồn tiền nhập khẩu và cung ứng nhiên liệu liên tục.

Ông Bùi Minh Đăng - Trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam - đề xuất cần có các chính sách hỗ trợ tín dụng dành riêng cho cả hãng bay lẫn các doanh nghiệp cung cấp xăng dầu hàng không.

Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng mặt bằng giá vé máy bay hiện nay có cao hơn so với trước kia, chẳng hạn như nhiều phản ánh cho biết giá vé chặng Hà Nội - TPHCM dịp lễ 30/4 và 1/5 lên tới trên 10 triệu đồng. Tuy nhiên, thực chất đây là mức giá của vé hạng thương gia hoặc các chuyến bay được khai thác vào những khung giờ "vàng" đẹp nhất trong ngày.

Trên thực tế, hành khách vẫn hoàn toàn có thể tiếp cận được những tấm vé với mức giá rất hợp lý, chỉ bằng khoảng 50% đến 60% mức giá trần. Để mua được vé rẻ, người dân có thể linh hoạt lựa chọn bay vào các khung giờ thấp điểm như một giờ sáng hoặc sáng sớm.

Ngành hàng không rất mong muốn giới truyền thông, báo chí tham gia tìm hiểu sâu hơn để đưa ra những khuyến cáo khách quan, giúp hành khách có thêm thông tin và lựa chọn phù hợp nhất.

Nhìn nhận một cách tổng thể, những khó khăn hiện tại không nên bị quy chụp toàn bộ trách nhiệm cho doanh nghiệp hay đổ dồn gánh nặng lên vai hành khách. Để ngành hàng không và du lịch có thể duy trì hoạt động và chớp lấy cơ hội phục hồi, rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành từ cả ba phía: Nhà nước, doanh nghiệp và mỗi người dân.

report Ngành hàng không đang đứng trước cơ hội phục hồi

- Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Náo Tiền Phong:

Thưa ông, nếu chỉ được chọn một giải pháp mang tính đòn bẩy để giúp hàng không Việt Nam phục hồi mạnh và tạo sức bật cho du lịch trong giai đoạn tới, ông sẽ chọn điều gì: Giảm chi phí, mở rộng hạ tầng hay thay đổi chính sách điều hành?

- Ông Bùi Doãn Nề - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không:

Ngành hàng không Việt Nam đang đứng trước cơ hội phục hồi và tăng trưởng mới nhờ nền kinh tế giữ được đà phát triển, môi trường chính trị ổn định và dòng khách du lịch, đầu tư quốc tế tiếp tục quan tâm đến Việt Nam.

Dù ngành vẫn đối mặt nhiều khó khăn sau giai đoạn biến động, phản ứng của Chính phủ và các cơ quan quản lý thời gian qua là nhanh chóng, kịp thời với hàng loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như miễn, giảm thuế phí, hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện vay vốn và tháo gỡ thủ tục cho các hãng hàng không.

Ông Bùi Doãn Nề - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không - chia sẻ tại toạ đàm.

Điểm quan trọng hiện nay không chỉ là “cứu” hàng không hay du lịch như giai đoạn dịch COVID-19, mà là tạo điều kiện để hai lĩnh vực này cùng phát triển bền vững, tận dụng cơ hội tăng trưởng của thị trường. Cần tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm nguồn lực cho ngành hàng không, từ tài chính, nhân lực đến hạ tầng kỹ thuật, nhằm sẵn sàng đón đầu sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường quốc tế khi các xung đột và bất ổn toàn cầu giảm bớt.

Việc duy trì đội ngũ lao động, kỹ thuật viên và nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt, bởi đây là ngành đòi hỏi đào tạo dài hạn và chi phí lớn. Trong bối cảnh khó khăn, doanh nghiệp có thể giảm thu nhập hoặc cắt giảm một phần việc làm, nhưng không thể buông lỏng công tác đào tạo và duy trì lực lượng kỹ thuật.

Cần có cơ chế linh hoạt hơn thay vì mỗi lần điều chỉnh giá trần lại gây nhiều tranh luận. Các hãng hàng không thực tế đều muốn giảm giá để hút khách, song cũng phải tính toán để bù đắp chi phí và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, ngành du lịch và hành khách. Cần nghiên cứu cơ chế thị trường phù hợp hơn để các hãng chủ động xây dựng chính sách giá, khai thác hiệu quả cả chiều đi và chiều về, qua đó tối ưu hoạt động vận tải.

Vai trò của chuyển đổi số trong hàng không, đặc biệt là việc rút ngắn thủ tục tại sân bay, giảm thời gian chờ đợi và tạo thuận lợi cho hành khách. Việc đầu tư hạ tầng hàng không hiện nay đang được Nhà nước quan tâm, song cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án để giảm chi phí logistics, tăng kết nối vùng miền và nâng sức cạnh tranh cho du lịch Việt Nam.

Sự liên kết giữa hàng không, du lịch, địa phương và các doanh nghiệp dịch vụ cần được tăng cường hơn nữa thông qua các chương trình kích cầu, xúc tiến điểm đến và chính sách hỗ trợ đồng bộ. Nếu tiếp tục duy trì được sự đồng hành của Chính phủ cùng các giải pháp linh hoạt từ doanh nghiệp, ngành hàng không và du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể phục hồi mạnh mẽ và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

report Điều quan trọng là trải nghiệm và chất lượng sản phẩm du lịch - hàng không

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu kết thúc tọa đàm:

Dù thời gian qua hàng không và du lịch đã có bước phát triển và sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn, song thực tế vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục được liên kết sâu hơn, đồng bộ hơn để tạo động lực tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, việc xây dựng các chiến lược thích ứng và giải pháp dài hạn để phục hồi và phát triển kinh tế là yêu cầu cấp thiết.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu kết luận tọa đàm.

Trong đó, trọng tâm cốt lõi chính là tăng cường mối liên kết giữa hai ngành then chốt: hàng không và du lịch. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các địa phương, sân bay và hãng hàng không có ý nghĩa quyết định trong việc tạo ra sức bật mới cho thị trường, đồng thời hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, hiệu quả hơn.

Với những ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp tại tọa đàm, coi đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện các giải pháp trong thời gian tới.

Tọa đàm ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp.

Dù khó khăn trước mắt còn lớn, nhưng đây không phải lý do để giảm chất lượng dịch vụ. Ngược lại, trong giai đoạn thách thức, các doanh nghiệp cần tập trung cải thiện dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của du khách. Giá cả chỉ là một phần, điều quan trọng hơn là trải nghiệm và chất lượng sản phẩm du lịch - hàng không.

Chính điều đó mới tạo nên sự phát triển bền vững cho hai ngành, hướng tới một lộ trình phát triển ổn định, bền vững cho cả hàng không và du lịch Việt Nam.