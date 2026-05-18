Đế chế dimsum cao cấp bậc nhất TP.HCM bất ngờ đóng cửa: Khép lại 25 năm huy hoàng, thực khách ngỡ ngàng tiếc nuối

Ngày 16/5 vừa qua, nhà hàng Crystal Jade Palace trên đường Tôn Đức Thắng (TP.HCM) bất ngờ thông báo sẽ chính thức ngừng hoạt động trong thời gian tới. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của thực khách, đặc biệt là những khách hàng lâu năm gắn bó với thương hiệu ẩm thực Hoa cao cấp này.

Trên fanpage chính thức, Crystal Jade Palace Việt Nam chia sẻ: “Sau một hành trình đầy dấu ấn cùng biết bao khoảnh khắc sum vầy đáng nhớ, Crystal Jade Palace Tôn Đức Thắng xin chính thức nói lời tạm biệt và ngừng hoạt động trong thời gian tới”.

Đại diện nhà hàng gửi lời tri ân sâu sắc đến khách hàng đã đồng hành trong suốt nhiều năm qua, đồng thời cho biết việc tạm khép lại lần này là bước chuẩn bị cho sự trở lại với diện mạo mới, không gian sang trọng hơn cùng chất lượng dịch vụ được nâng cấp trong tương lai.

Thông tin này khiến không ít thực khách bày tỏ sự tiếc nuối, bởi Crystal Jade Palace từ lâu đã được xem là một trong những địa chỉ thưởng thức ẩm thực Quảng Đông cao cấp quen thuộc của giới sành ăn tại TP.HCM.

Crystal Jade Palace thuộc hệ thống Crystal Jade, một “đế chế” ẩm thực Trung Hoa nổi tiếng được thành lập tại Singapore vào năm 1991. Phát triển dựa trên nền tảng ẩm thực Quảng Đông truyền thống, đến nay Crystal Jade đã sở hữu hơn 100 nhà hàng trên toàn cầu với nhiều thương hiệu phục vụ các phân khúc khách hàng khác nhau.

Thương hiệu này có mặt tại Việt Nam từ năm 2001 với hai mô hình thuộc hai phân khúc riêng biệt gồm Crystal Jade Palace là dòng nhà hàng Quảng Đông cao cấp do IN Dining quản lý vận hành và Crystal Jade Hong Kong Kitchen là chuỗi nhà hàng Hong Kong phổ thông do Golden Gate Group quản lý.

Ngay từ khi xuất hiện tại TP.HCM, Crystal Jade Palace đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích của thực khách nhờ thực đơn Quảng Đông phong phú cùng không gian sang trọng mang phong cách tân cổ điển. Những món ăn nổi bật tại đây có thể kể đến dimsum, vịt quay Bắc Kinh, chim câu quay, cơm chiên sò điệp, mì hoành thánh, tôm hùm, bào ngư hay các món sử dụng nấm truffle cao cấp.

Các món ăn được chế biến theo phong cách Quảng Đông truyền thống nhưng có sự điều chỉnh phù hợp với khẩu vị người Việt, tạo nên dấu ấn riêng nhờ hương vị tinh tế, đậm đà nhưng vẫn giữ được sự thanh nhã đặc trưng. Bên cạnh đó, không gian nhà hàng với gam màu xanh ngọc bích đặc trưng của thương hiệu cũng trở thành điểm nhận diện quen thuộc với nhiều thực khách.

Ảnh: Crystal Jade Palace

Crystal Jade Palace đặt nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2001 bên trong khách sạn 5 sao Lotte Legend Saigon (nay là Lotte Hotel Saigon). Trong suốt nhiều năm, nơi đây được xem là điểm hẹn quen thuộc của giới doanh nhân, nghệ sĩ và những thực khách yêu thích ẩm thực Trung Hoa cao cấp.

Đến năm 2024, Crystal Jade Palace tiếp tục mở rộng ra thị trường Hà Nội dưới sự quản lý, vận hành của IN Dining thuộc IN Holdings, đơn vị sở hữu nhiều trung tâm hội nghị, sự kiện và thương hiệu dịch vụ nhà hàng cao cấp như GEM Center hay White Palace.

Việc Crystal Jade Palace tại Lotte Hotel Saigon thông báo đóng cửa vào tháng 5/2026 đã để lại nhiều tiếc nuối cho giới mộ điệu, đồng thời khép lại hành trình 25 năm gắn bó của một thương hiệu ẩm thực Hoa cao cấp tại TP.HCM.