Không phải Cầu Vàng, đây mới là đại diện của Việt Nam lọt top 17 điểm đến "bỗng dưng nổi tiếng" toàn cầu

Điểm đến "bỗng dưng nổi tiếng" của Việt Nam

Điểm đến duy nhất của Việt Nam vừa được báo Úc Sydney Morning Herald đưa vào danh sách 17 nơi "bỗng dưng nổi tiếng" trên thế giới là phố cà phê đường tàu Hà Nội.

Trước đó, Việt Nam từng có những điểm đến bất ngờ gây tiếng vang quốc tế nhờ sức lan tỏa của mạng xã hội, nổi bật là Cầu Vàng Đà Nẵng. Công trình với đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ cây cầu từng xuất hiện dày đặc trên truyền thông quốc tế và nhanh chóng trở thành biểu tượng du lịch mới của Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong danh sách lần này của Sydney Morning Herald, đại diện duy nhất của Việt Nam không phải Cầu Vàng, mà là một con phố nhỏ nằm sát đường ray ở Hà Nội.

Theo bài viết, những địa điểm được nhắc tới đều có điểm chung: ban đầu không được tạo ra với mục đích thu hút khách du lịch, thậm chí có nơi chỉ là công trình dân sinh, khu vực biên giới, bãi biển bình thường hoặc di tích gắn với lịch sử. Thế nhưng nhờ một yếu tố đặc biệt, chúng bất ngờ trở thành điểm đến nổi tiếng, được du khách khắp nơi tìm tới.

Điểm đến này không được quy hoạch như một biểu tượng du lịch ngay từ đầu, nhưng vẫn khiến du khách quốc tế tò mò tìm đến mỗi khi ghé Hà Nội.

Trong danh sách này có thể kể đến cửa hàng Lawson ở Kawaguchiko, Nhật Bản, nổi tiếng nhờ góc chụp có núi Phú Sĩ phía sau; bãi biển Maho ở Sint Maarten, nơi máy bay hạ cánh sát đầu du khách; tháp nghiêng Pisa của Ý; hầm mộ Paris ở Pháp hay khu phi quân sự DMZ giữa hai miền Triều Tiên.

Sức hút đến từ khoảnh khắc đoàn tàu lướt qua

Điểm đến này nằm quanh khu vực gần ga Hà Nội, với những dãy nhà san sát hai bên đường ray. Trong đời sống thường ngày, đây vốn là không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân địa phương, không phải một điểm du lịch được quy hoạch bài bản.

Tuy nhiên, khi hình ảnh những đoàn tàu đi qua sát quán cà phê xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, con phố nhỏ này nhanh chóng trở thành điểm đến được du khách quốc tế tìm kiếm. Nhiều người đến đây không chỉ để uống cà phê, mà còn để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đoàn tàu lướt qua giữa hai dãy nhà hẹp.

Chính sự đối lập giữa nhịp sống bình dị và cảm giác hồi hộp khi tàu đến đã khiến nơi này trở thành một hiện tượng du lịch ngoài dự tính. Với nhiều du khách, phố đường tàu không giống những điểm đến truyền thống, mà giống một lát cắt rất đặc biệt của Hà Nội.

Nổi tiếng nhưng đi kèm cảnh báo an toàn

Dù vậy, Sydney Morning Herald cũng lưu ý không phải điểm đến "bỗng dưng nổi tiếng" nào cũng hoàn toàn an toàn hoặc có tác động tích cực tới môi trường xung quanh. Phố cà phê đường tàu Hà Nội là một ví dụ điển hình cho sức hút du lịch đi kèm nhiều tranh cãi.

Trong những năm qua, khu vực này nhiều lần được cơ quan chức năng kiểm tra, siết quản lý và hạn chế hoạt động đón khách do lo ngại mất an toàn đường sắt. Việc du khách đứng, ngồi hoặc chụp ảnh quá gần đường ray tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào thời điểm tàu chạy qua.

Dù vậy, sức hút của điểm đến này vẫn chưa hề giảm. Với nhiều du khách quốc tế, đây là một trong những trải nghiệm "khác lạ" nhất khi đến Hà Nội. Còn với ngành du lịch, hiện tượng này cũng đặt ra bài toán quen thuộc: làm sao để khai thác sức hút của một điểm đến nổi tiếng, nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho du khách và đời sống của người dân địa phương.

