Cuốn hộ chiếu đắt nhất thế giới năm 2026

Theo dữ liệu từ Compare the Market, một trong những nền tảng so sánh giá uy tín tại Anh, chi phí làm hộ chiếu tại xứ sở chuột túi hiện đã lên tới 422 AUD, tương đương khoảng hơn 300 USD. Với thời hạn sử dụng 10 năm, trung bình mỗi năm người dân nước này phải bỏ ra hơn 30 USD chỉ để duy trì giấy tờ thông hành.

Sự đắt đỏ của cuốn hộ chiếu Australia không phải là ngẫu nhiên mà xuất phát từ những quy định và tiêu chuẩn vô cùng khắt khe của quốc gia này. Nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất là cơ chế tự động điều chỉnh giá. Thay vì giữ một mức phí cố định trong nhiều năm như các quốc gia khác, luật pháp Australia quy định lệ phí làm hộ chiếu sẽ tự động tăng vào ngày 1/1 hằng năm dựa trên chỉ số giá tiêu dùng. Điều này đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt trong nước càng tăng, giá làm hộ chiếu cũng sẽ tịnh tiến theo.

Bên cạnh đó, hộ chiếu Australia được giới chuyên gia đánh giá là một trong những loại giấy tờ tùy thân khó làm giả nhất thế giới hiện nay. Chính phủ nước này đã đổ nguồn lực khổng lồ vào các tính năng bảo mật tối tân như hình ảnh hologram đa chiều phức tạp, mực biến đổi màu và tích hợp chip điện tử thế hệ mới. Toàn bộ chi phí cho quá trình nghiên cứu, sản xuất và vận hành hệ thống kiểm chứng danh tính hiện đại này đều được tính trực tiếp vào lệ phí mà người dân phải đóng.

Một yếu tố khác khiến mức giá bị đẩy lên cao chính là các dịch vụ đi kèm. Một phần doanh thu từ việc cấp hộ chiếu sẽ được trích ra để duy trì hệ thống phản ứng nhanh 24/7 của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia trên toàn cầu. Mạng lưới này sẵn sàng can thiệp và hỗ trợ công dân trong mọi tình huống khẩn cấp ở nước ngoài, từ thiên tai, tai nạn cho đến khủng hoảng chính trị. Vì vậy, số tiền hơn 300 USD thực chất còn bao hàm ý nghĩa như một khoản phí bảo hiểm an toàn cho người dân khi bước ra ngoài lãnh thổ.

Trên bảng xếp hạng những cuốn hộ chiếu đắt nhất thế giới, bám đuổi ngay sau Australia là Mexico và Mỹ với cùng mức phí 165 USD. Tiếp đó là các quốc gia như Anh (156 USD), New Zealand (147 USD), Italy (136 USD) và Canada (119 USD). Dù có mức giá đắt đỏ, hộ chiếu Australia hiện xếp thứ 7 toàn cầu về độ quyền lực, cho phép công dân miễn thị thực tại 182 điểm đến. Tuy nhiên, nếu chia trung bình, chi phí cho mỗi điểm đến miễn visa của Australia lên tới 1,65 USD, giữ kỷ lục cao nhất thế giới.

Ở chiều ngược lại, công dân Việt Nam đang được hưởng mức lệ phí cấp hộ chiếu thuộc nhóm thấp nhất toàn cầu. Để sở hữu cuốn hộ chiếu thời hạn 10 năm, người dân chỉ cần chi trả 200.000 đồng, tương đương khoảng 7,6 USD. Con số này thấp hơn khoảng 40 lần so với mức phí tại Australia. Nằm cùng nhóm chi phí rẻ với Việt Nam còn có Brazil (khoảng 35 USD), Ấn Độ, Tây Ban Nha và Hàn Quốc.

Trong bối cảnh sức mạnh của nhiều cuốn hộ chiếu trên thế giới đang có xu hướng suy giảm về số lượng điểm đến miễn visa nhưng chi phí cấp mới lại không ngừng tăng, các chuyên gia quốc tế đưa ra lời khuyên thiết thực cho du khách. Khi đi du lịch nước ngoài, việc mua thêm bảo hiểm du lịch là vô cùng cần thiết để đề phòng các rủi ro mất mát hoặc hư hỏng hộ chiếu, bởi đôi khi chi phí mua bảo hiểm còn rẻ hơn rất nhiều so với số tiền và công sức phải bỏ ra để làm lại giấy tờ thông hành tại quốc gia khác.