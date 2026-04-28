Bay dịp lễ 30/4 - 1/5: Sai hộ chiếu, sai tên vé sẽ bị từ chối làm thủ tục

Theo quy định mới tại Thông tư 14/2026/TT-BCA của Bộ Công an, quy trình kiểm soát an ninh hàng không đối với hành khách là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được siết chặt, đặc biệt với nhóm có hai quốc tịch. Một trong những điểm đáng chú ý là hành khách có thể bị từ chối làm thủ tục nếu sử dụng “sai” hộ chiếu khi thực hiện chuyến bay nội địa.

Cụ thể, đối với các chuyến bay trong lãnh thổ Việt Nam, hành khách bắt buộc phải sử dụng đúng hộ chiếu đã dùng để nhập cảnh trước đó. Việc xuất trình một cuốn hộ chiếu khác, dù cùng đứng tên sở hữu, vẫn bị coi là không hợp lệ tại cửa kiểm soát an ninh. Quy tắc quan trọng được nhấn mạnh là: nhập cảnh bằng hộ chiếu nào thì phải sử dụng hộ chiếu đó khi bay nội địa.

Đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh lưu ý, để tránh rủi ro bị từ chối vận chuyển, hành khách cần đặc biệt cẩn trọng ngay từ khâu đặt vé. Theo đó, thông tin trên vé máy bay phải trùng khớp với hộ chiếu đã sử dụng khi nhập cảnh. Trường hợp nhập cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam, vé cần đặt theo tên tiếng Việt; nếu nhập cảnh bằng hộ chiếu nước ngoài, vé phải theo đúng tên trên hộ chiếu đó.

Nếu xảy ra sai lệch giữa hộ chiếu xuất trình, dữ liệu nhập cảnh và thông tin trên vé, hành khách có thể bị từ chối làm thủ tục tại quầy check-in hoặc cửa an ninh. Khi đó, phương án duy nhất là mua lại vé mới với thông tin chính xác, dẫn đến phát sinh chi phí và gián đoạn hành trình.

Ví dụ, bà Trần Minh Anh (mang hai quốc tịch Việt Nam và Canada, tên trên hộ chiếu Canada là Tran Emily). Nếu bà nhập cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam, vé máy bay nội địa phải đặt theo tên Trần Minh Anh. Ngược lại, nếu nhập cảnh bằng hộ chiếu Canada, vé phải ghi tên Tran Emily. Trường hợp nhập cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam nhưng đặt vé theo tên Tran Emily, hành khách sẽ bị từ chối làm thủ tục bay.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, để đảm bảo hành trình thuận lợi, hành khách cần kiểm tra kỹ hộ chiếu đã đóng dấu nhập cảnh trước khi đặt vé máy bay nội địa. Việc chủ động rà soát không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống an ninh hàng không, hạn chế tranh cãi tại sân bay, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cũng lưu ý một số lỗi phổ biến liên quan đến hộ chiếu có thể khiến hành khách bị từ chối xuất nhập cảnh hoặc không được lên máy bay. Trong đó, hộ chiếu bị hư hỏng, trầy xước có thể làm giảm tính hợp lệ, khiến hệ thống kiểm tra không thể quét thông tin.

Ngoài ra, thời hạn hộ chiếu cũng là yếu tố quan trọng. Nhiều quốc gia yêu cầu hộ chiếu phải còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh. Trường hợp hộ chiếu chỉ còn 4-5 tháng, dù chưa hết hạn, hành khách vẫn có nguy cơ bị từ chối nhập cảnh hoặc không được cấp thị thực.

Một rủi ro khác là hộ chiếu không còn trang trống để đóng dấu xuất nhập cảnh, dẫn đến việc không thể hoàn tất thủ tục. Do đó, trước mỗi chuyến đi, hành khách cần kiểm tra kỹ tình trạng hộ chiếu để tránh phát sinh sự cố, bao gồm cả việc bị từ chối làm thủ tục vì sử dụng không đúng hộ chiếu khi bay nội địa.