Nóng: Vietjet sẽ mở đường bay tới loạt nước châu Âu ngay trong năm nay

Theo thông tin từ Nikkei, Vietjet Air đang lên kế hoạch mở các đường bay tới châu Âu ngay trong năm nay, bất chấp xung đột tại Trung Đông vẫn đang gây gián đoạn mạnh tới ngành hàng không toàn cầu. Song song với đó, hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam cũng tìm cách cắt giảm chi phí bằng việc thuê máy bay do Trung Quốc sản xuất.

Theo chia sẻ của ông Philipp Rosler, thành viên Hội đồng quản trị Vietjet, hiện Prague (Thủ đô Cộng hòa Séc) đã xuất hiện trong hệ thống đặt vé của Vietjet, dù hãng chưa chính thức mở bán. Ngoài ra, Đức, Pháp và Anh cũng nằm trong kế hoạch mở rộng mạng bay.

Ông Rosler cho biết vào tháng 5, Vietjet sẽ công bố lộ trình khai thác cũng như điểm dừng kỹ thuật tiềm năng cho các chuyến bay châu Âu.

Ông Rosler cho biết Vietjet sẽ sử dụng máy bay Airbus cho các đường bay này nhằm đón đầu nhu cầu ngày càng tăng từ tầng lớp trung lưu Việt Nam, đồng thời thu hút khách du lịch châu Âu tìm đến các điểm đến nhiệt đới.

Hiện Vietjet đang đa dạng hóa đội bay với 134 máy bay Airbus và 1 máy bay Boeing. Hãng cũng đã đặt mua khoảng 600 máy bay mới, trong đó có 199 chiếc từ Boeing.

Đáng chú ý, Vietjet dự kiến thuê 10 máy bay phản lực khu vực COMAC C909 do nhà sản xuất Trung Quốc COMAC chế tạo, dù ông Rosler từ chối tiết lộ chi phí thuê.

Những chiếc C909, với sức chứa khoảng 100 hành khách, sẽ được Vietjet đưa vào khai thác trước khi hãng quyết định có chuyển sang dòng máy bay lớn hơn là COMAC C919 hay không. C919 có khả năng bay thẳng tới châu Âu, song hiện vẫn chưa được cấp chứng nhận khai thác tại thị trường châu Âu.

“Dòng máy bay này có thể tiết kiệm chi phí hơn, đồng thời thuận tiện hơn cho khách hàng của chúng tôi”, ông Rosler nói về mẫu máy bay cỡ nhỏ hơn. “Tôi cho rằng việc tận dụng mọi lựa chọn đang có trên thị trường là điều hợp lý”.

Trong tháng 4, Vietjet đã cắt giảm 18% số chuyến bay nhằm tiết kiệm nhiên liệu, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không tăng vọt và buộc nhiều hãng phải bay vòng để tránh các khu vực rủi ro.

Hiện Vietnam Airlines là hãng hàng không nội địa duy nhất cạnh tranh trực tiếp với Vietjet trên các đường bay thẳng tới châu Âu. Trong khi đó, Singapore Airlines và Cathay Pacific đang tận dụng khoảng trống mà các hãng hàng không Trung Đông để lại khi cắt giảm các tuyến bay Á - Âu, dù hành lang bay hiện ngày càng bị thu hẹp bởi xung đột khu vực và tại Ukraine.

Năm ngoái, Vietjet còn công bố hãng bay “chị em” là Vietjet Qazaqstan, với mục tiêu kết nối Đông Nam Á với Kazakhstan.

Khi được hỏi vì sao Vietjet vẫn mở rộng trong lúc nhiều hãng thu hẹp hoạt động, ông Rosler cho biết hãng đang nhìn về tương lai 10 năm tới.

Ông Rosler cho rằng nhu cầu lớn đến từ cộng đồng người Việt tại châu Âu, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường nội địa.

Năm 2025, kinh tế Việt Nam tăng trưởng khoảng 8%, trong khi dân số tăng thêm khoảng 1 triệu người, lên xấp xỉ 102 triệu dân.

Theo dữ liệu hàng không chính thức, Vietjet đã nâng thị phần vận chuyển hành khách tại Việt Nam lên khoảng 44% trong năm 2024, từ mức trên dưới 30% vào năm 2019, qua đó bắt kịp, thậm chí có thời điểm vượt lên trên hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

Theo: Nikkei