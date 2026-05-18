Loại quả Việt mọng nước được khen "ngon nhất thế giới", doanh nghiệp thu mua xuất khẩu đi hơn 30 nước: "Vàng mười" cho sức khỏe

Theo báo cáo "Phân tích quy mô và thị phần thị trường vải thiều – Xu hướng tăng trưởng và dự báo 2023–2028" của Research and Markets, thị trường vải thiều toàn cầu đang có xu hướng mở rộng mạnh. Giá trị thị trường được dự báo tăng từ 6,73 tỷ USD năm 2023 lên 8,79 tỷ USD vào năm 2028, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 5,5% trong giai đoạn này.

Trong các năm qua, Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu vải thiều, với sản lượng khoảng 2 triệu tấn mỗi năm.

Đứng thứ hai là Việt Nam, quốc gia đang từng bước nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế. Hiện vải thiều Việt Nam đã có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó các thị trường xuất khẩu chủ lực gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU. Việt Nam cũng đang chú trọng đầu tư vào chất lượng sản phẩm và hệ thống logistics nhằm tăng sức cạnh tranh.

Tại thị trường Nhật Bản, vải thiều Việt Nam được phân phối rộng rãi tại các tỉnh như Fukushima, Aichi, Niigata với giá bán đến tay người tiêu dùng khoảng 1.800 JPY/kg (tương đương khoảng 310.000 đồng/kg). Trong khi đó, tại Pháp, vải thiều Việt Nam được bày bán trong các siêu thị với mức giá dao động từ 500.000 đến 600.000 đồng/kg.

Loại "siêu trái cây" thơm ngon, bổ dưỡng

Không phải ngẫu nhiên mà vải thiều Việt Nam từng được truyền thông quốc tế ca ngợi là một trong những loại trái cây ngon nhất thế giới. Giống vải nổi tiếng hàng đầu đều có đặc điểm cùi dày, trắng mọng, hạt nhỏ, hương vị ngọt lịm và thanh mát. Nhiều quả vải thậm chí còn không có hạt.

Không chỉ hấp dẫn bởi vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng, quả vải còn được xem như một loại "siêu thực phẩm" nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi mà không phải ai cũng biết.

Vải thiều có hàm lượng calo thấp nhưng lại cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể như vitamin C, vitamin B6 và đồng. Trong một khẩu phần vải tươi, bạn có thể nhận được lượng đáng kể carbohydrate, chất xơ cùng các vi chất cần thiết khác.

Đáng chú ý, vải đặc biệt giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sản xuất collagen và tham gia vào nhiều hoạt động sinh học của cơ thể.

Những lợi ích nổi bật của quả vải

Chống oxy hóa và giảm viêm

Vải chứa nhiều hợp chất có khả năng chống oxy hóa như vitamin C, polyphenol và polysaccharide. Những chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, đồng thời góp phần kiểm soát phản ứng viêm trong cơ thể.

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất polyphenol trong vải có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, thậm chí hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào bất thường.

Tốt cho tim mạch

Nhờ cung cấp vitamin C, kali và chất xơ, quả vải góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Vitamin C giúp cải thiện các yếu tố liên quan đến huyết áp, trong khi kali hỗ trợ điều hòa huyết áp và chất xơ giúp duy trì mức cholesterol ổn định.

Hỗ trợ hoạt động não bộ

Một số dưỡng chất trong vải, đặc biệt là vitamin C và đồng, có vai trò bảo vệ tế bào thần kinh và tham gia vào quá trình sản xuất năng lượng cũng như chất dẫn truyền thần kinh. Điều này góp phần duy trì chức năng não bộ và hệ miễn dịch.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong quả vải giúp thúc đẩy hoạt động của ruột, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế táo bón. Đồng thời, chất xơ còn tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn có lợi phát triển, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Ngoài việc ăn trực tiếp, vải còn có thể được sử dụng trong nhiều món ăn như salad trái cây, sinh tố hay các món tráng miệng, giúp tăng sự đa dạng và hấp dẫn cho khẩu phần ăn.

Lời khuyên cho những người hay ăn vải

Việc ăn vải cần có liều lượng hợp lý để đảm bảo sức khỏe. Với người bình thường, chỉ nên ăn khoảng 5–10 quả mỗi ngày; phụ nữ mang thai và trẻ em nên giới hạn ở mức 3–4 quả mỗi lần.

Nên chọn vải chín tự nhiên, tránh ăn quả còn xanh hoặc nhai hạt vì có thể gây hại. Ăn quá nhiều vải cùng lúc dễ dẫn đến tình trạng "nóng trong", đau rát lưỡi, thậm chí gây buồn nôn, chóng mặt hay còn gọi là "say vải".

Ngoài ra, so với trái cây tươi, nước ép vải thường chứa nhiều đường hơn và ít chất xơ, vì vậy không nên lạm dụng.

Một số đối tượng cần hạn chế ăn vải

Người bị tiểu đường nên đặc biệt cẩn trọng vì hàm lượng đường cao trong vải có thể làm tăng đường huyết nhanh.

Người có cơ địa dị ứng cũng dễ gặp các phản ứng như nổi mẩn, khó thở hoặc tiêu chảy khi ăn nhiều.

Những người đang bị sốt, nổi mụn hoặc cơ thể "nóng" cũng không nên ăn nhiều vì dễ làm tình trạng nặng hơn.

Phụ nữ mang thai, nhất là người có nguy cơ tiểu đường thai kỳ, cần kiểm soát lượng ăn. Bên cạnh đó, phụ nữ trước và trong kỳ kinh nguyệt cũng nên hạn chế để tránh làm cơ thể thêm khó chịu do thay đổi nội tiết.

Tóm lại, khi được sử dụng đúng cách, quả vải không chỉ là món ăn ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe tổng thể.

(Tổng hợp)