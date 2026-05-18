3 món ngon từ loại rau "trường thọ" nên ăn nhiều trong mùa hè: Giúp xương chắc khỏe, bảo vệ gan và tăng cường hệ miễn dịch

Khi mùa hè đến, cái nóng càng gay gắt, thời tiết oi bức thường dẫn đến tình trạng chán ăn và thậm chí cơ thể bị mất nước, da trở nên khô, căng do ngồi điều hoà nhiều... Vào thời điểm này trong năm, bạn hãy thêm những loại rau theo mùa để tăng cường khẩu vị, bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Rau mồng tơi là một loại rau đặc trưng của mùa hè, với những lá dày, mềm, mịn và đàn hồi khi chạm vào, có kết cấu gần giống mộc nhĩ. Còn được gọi là rau mùng tơi hoặc rau lạc quỳ, rau mồng tơi trở thành một nguyên liệu không thể thiếu trong bữa ăn mùa hè với các món canh cua, canh tôm, canh ngao...

Rau mồng tơi được mệnh danh là "rau trường thọ" hàm lượng vitamin, khoáng chất phong phú cùng vô số lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Rau mồng tơi rất giàu giàu nguyên tố selen quý giá, rất có giá trị trong việc bổ sung dinh dưỡng. Theo quan điểm của Đông y, rau mồng tơi có tính mát, vị chua ngọt, có khả năng thanh nhiệt, giảm hỏa, dưỡng ẩm đường ruột và giảm khô, rất phù hợp với đặc điểm nóng khô của mùa hè.

Chất nhầy tự nhiên trong rau mồng tơi chứa nhiều chất dinh dưỡng, giàu chất xơ hòa tan, giúp điều hòa hệ tiêu hóa và ổn định huyết áp, đường huyết và cholesterol. Rau mồng tơi ít chất béo và calo nhưng lại tạo cảm giác no, đặc biệt phù hợp cho người đang ăn kiêng giảm cân. Hơn nữa, hàm lượng canxi của rau mồng tơi rất cao, vượt xa các thực phẩm thông thường như sữa và rau bina. Thường xuyên cho cả gia đình ăn rau mồng tơi là một cách nhẹ nhàng và sảng khoái để bổ sung dinh dưỡng, phù hợp với mọi lứa tuổi và là món ăn lành mạnh không thể thiếu trong mùa hè. Hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với bạn vài công thức nấu các món ngon từ rau mùng tơi ngon miệng.

1. Canh mồng tơi nấu thịt ức gà

Chắc chắn món canh rau mồng tơi nấu thịt ức gà này sẽ được gia đình bạn yêu thích khi vào hè. Rau mồng tơi non được nấu trong nước dùng đậm đà, kết hợp với những lát thịt gà mềm và mọng nước. Chỉ một ngụm thôi cũng đã sảng khoái và làm mát cơ thể, xua tan ngay lập tức phần lớn cái nóng mùa hè. Polysaccharide trong rau bina mồng tơi giúp kiểm soát chất béo, trong khi thịt ức gà ít chất béo, giàu protein, đồng thời cũng giàu canxi và selen. Đây là món canh ngon miệng, dễ tiêu hóa, khiến nó trở thành "món canh cứu cánh" của nhiều người vào đầu mùa hè.

Nguyên liệu: 1 mớ rau mồng tơi, 1 miếng thịt ức gà, một chút bột tiêu, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1 thìa canh dầu hào, gia vị.

Cách làm món canh mồng tơi nấu thịt ức gà

Bước 1: Nhặt lấy phần lá và ngon non của rau mồng tơi sau đó rửa sạch, để ráo. Với loại rau này bạn có thể để nguyên lá hoặc cắt nhỏ tuỳ thích. Rửa sạch thịt ức gà, dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó thái thịt ức gà thành các lát mỏng, cho vào bát, thêm gừng băm, rượu nấu ăn, tiêu, dầu hào và bột bắp rồi trộn đều. Uớp thịt ức gà trong 15 phút.

Bước 2: Làm nóng dầu trong nồi và phi thơm gừng băm. Sau đó cho lượng nước vừa đủ vào rồi đun sôi trên lửa lớn. Hạ về mức lửa vừa nhỏ rồi thả các lát thịt gà đã ướp vào, nấu trong khoảng 3 phút. Vớt bọt, rồi cho rau mồng tơi vào, nấu trong khoảng 1 phút. Nêm nếm muối và gia vị là xong.

Mẹo cần nhớ:

- Ướp thịt với tinh bột trước để thịt mềm và mọng nước, và sau khi nấu, thịt sẽ có kết cấu mịn hơn.

- Tốt nhất nên nấu rau mồng tơi trong thời gian ngắn để giữ được tối đa chất dinh dưỡng và độ giòn.

2. Rau mồng tơi trộn trứng

Sau khi mùa hè bắt đầu, cái nóng oi bức khiến chúng ta mất cảm giác thèm ăn. Do đó món rau mồng tơi trộn trứng này sẽ giúp bạn cải thiện và kích thích vị giác. Rau mồng tơi non được phủ một lớp nước sốt đậm đà, kết hợp với trứng chiên mềm xốp; chỉ cần một miếng thôi là cái nóng mùa hè sẽ tan biến.

Các mucopolysaccharide trong rau mồng tơi là chất xơ hòa tan. Khi kết hợp với protein chất lượng cao trong trứng, ít chất béo, tạo cảm giác no và giúp điều hòa hệ tiêu hóa. Món ăn này thanh mát, nhẹ nhàng với hệ tiêu hoá.

Nguyên liệu: 1 bó rau mồng tơi, 2 quả trứng gà, hành lá thái nhỏ, tỏi băm, ớt băm (tuỳ thích), hạt mè trắng, một nhúm bột ớt, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1/2 muỗng canh giấm balsamic, 1/2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh dầu mè.

Cách làm món rau mồng tơi trộn trứng

Bước 1: Nhặt lấy lá và ngon non của rau mồng tơi rồi rửa sạch, để ráo. Đập trứng vào bát, đánh tan sau đó cho vào chảo dầu đã đun nóng, chiên cho đến khi vàng đều cả 2 mặt. Sau đó cắt trứng chiên thành từng miếng vừa ăn. Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối và dầu ăn, thả rau mồng tơi vào chần cho đến khi chín, sau đó vớt ra rồi thả vào tô nước lạnh. Khi rau đã nguội bạn vớt ra và để ráo (thêm một chút dầu và muối sẽ giúp rau có màu xanh tươi hơn).

Bước 2: Chuẩn bị 1 chiếc bát, cho hành lá thái nhỏ, tỏi băm, ớt băm, mè trắng và bột ớt vào. Sau đó cho nước tương, dầu hào, giấm balsamic, đường và dầu mè vào. Khuấy đều để có nước sốt. Tiếp theo cho rau mồng tơi, trứng chiên vào âu trộn. Sau đó rưới nước sốt vào rồi trộn đều và cho ra đĩa.

Mẹo cần nhớ:

- Thêm một chút muối và dầu khi chần rau mồng tơi sẽ giúp chúng giữ được màu xanh đẹp mắt và giòn hơn.

- Bạn có thể dụng chất tạo ngọt ít calo để thay thế đường trắng khi làm nước sốt; chúng có vị thanh mát và không quá ngọt. Vì vậy bạn có thể thưởng thức mà không cần lo lắng trong suốt quá trình giảm cân.

3. Rau mồng tơi xào tỏi

Khi mùa hè đến và cái nóng oi bức ập đến, chúng ta luôn thèm những món ăn nhà làm nhẹ nhàng và thanh mát. Rau mồng tơi xào tỏi là lựa chọn hoàn hảo. Tỏi băm nhỏ làm tăng hương thơm và khử mùi tanh, trung hòa vị mát của lá rau mồng tơi. Kết quả là một món ăn mềm, ngon và vô cùng đậm đà hương vị.

Rau mồng tơi rất giàu selen và các chất keo thực vật tự nhiên, có tác dụng thanh nhiệt, giảm hỏa nội tạng, dưỡng ẩm đường ruột và giảm khô niêm mạc. Hàm lượng chất xơ dồi dào cũng giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Món ăn được chế biến nhẹ nhàng với ít dầu nên không gây gánh nặng cho dạ dày và đường ruột, cả gia đình sẽ rất thích.

Nguyên liệu: 2 mớ rau mồng tơi, 5 tép tỏi, gia vị, bột nêm gà.

Cách làm món rau mồng tơi xào tỏi

Bước 1: Nhặt lấy lá và ngon non của rau mồng tơi sau đó rửa sạch, để ráo nước. Rửa sạch tỏi sau đó đập dập rồi băm nhỏ.

Bước 2: Phi thơm tỏi băm trong dầu nóng, sau đó cho rau mồng tơi vào xào nhanh. Thêm chút gia vị, bột nêm gà và nước tương rồi tiếp tục đảo đều. Khi rau mồng tơi đổi màu, lập tức tắt bếp và lấy món ăn ra đĩa. Không nên xào rau mồng tơi quá lâu vì sẽ mất độ giòn cũng như làm hao hụt các dưỡng chất.

Trên đây là 3 món ăn ngon với những cách nấu đơn giản mà người mới học nấu ăn cũng có thể làm được. Bạn hãy bổ sung rau mồng tơi vào thực đơn của gia đình trong mùa hè này nhé! Chúc bạn và gia đình có những bữa ăn ngon miệng!