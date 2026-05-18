Khách Trung Quốc cầm 31 triệu đồng đi xuyên Việt 30 ngày: Ở hẳn khách sạn 5 sao, khẳng định là quốc gia an toàn bậc nhất

Mới đây, một nam du khách người Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng khi chia sẻ trải nghiệm tự túc xuyên Việt suốt 30 ngày từ Bắc vào Nam. Với góc nhìn thực tế, khách quan và không kém phần thú vị, hành trình của nam du khách đã biến Việt Nam thành một điểm đến đáng đồng tiền bát gạo cho những ai tìm kiếm sự thư giãn, nhưng cũng đầy thử thách nếu du khách không chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến đi.

Mức giá dễ chịu bậc nhất Đông Nam Á

Điểm nhấn lớn nhất trong chia sẻ của anh chàng chính là mức chi phí rẻ đến khó tin. Trong suốt một tháng lưu trú và trải nghiệm, tổng chi phí sinh hoạt, ăn ở và vui chơi của nhân vật này chỉ rơi vào khoảng 21 triệu đồng. Nếu tính gộp cả vé máy bay và các chi phí di chuyển xuyên suốt chiều dài đất nước, tổng số tiền bỏ ra cũng chỉ khoảng 31 triệu đồng.

Du khách khẳng định Việt Nam sở hữu mức giá dịch vụ thuộc hàng thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Trên thực tế, du khách có thể dễ dàng tìm được những khách sạn 5 sao có tầm nhìn hướng biển với giá chỉ từ 700.000 đồng/đêm, hoặc phòng tiêu chuẩn 5 sao thường với giá khoảng 350.000 đồng/đêm. Các chi phí dịch vụ khác cũng rẻ đến mức ngạc nhiên khi chỉ cần bỏ ra khoảng 35.000 đồng là đã có thể thuê một chiếc ghế nằm thư giãn cả ngày dài trên bãi biển, hay chi chưa đầy 30.000 đồng cho một buổi chiều ngồi chill tại các quán cà phê không gian đẹp.

Về mặt an toàn và thái độ hiếu khách, du khách này đánh giá Việt Nam là quốc gia khá an toàn, chỉ xếp sau Singapore và Malaysia trong khu vực. Suốt một tháng đơn thương độc mã trải nghiệm, anh không hề gặp phải bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Thủ tục nhập cảnh tại hải quan cũng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, miễn là du khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định mà không hề có hiện tượng vòi vĩnh tiền típ.

Việt Nam qua góc nhìn của một du khách yêu nhịp sống chậm

Đối với câu hỏi “Du lịch Việt Nam có chán không?”, anh chàng cho rằng câu trả lời nằm ở kỳ vọng của mỗi người. Việt Nam có thể không phải là nơi lý tưởng cho những ai cuồng nhiệt, thích một lịch trình dày đặc các hoạt động bùng nổ hay các công trình tham quan hoành tráng bắt buộc phải check-in. Ngược lại, nơi đây chính là thiên đường cho những ai yêu thích hình thức nghỉ dưỡng và tìm kiếm sự thư thái.

Một ngày hoàn hảo tại Việt Nam của nhà sáng tạo nội dung này diễn ra vô cùng thong thả: Buổi sáng ngủ nướng đến khi tự tỉnh giấc, buổi trưa bước ra phố thưởng thức một tô phở bò nóng hổi hay một ổ bánh mì giòn rụm với giá chỉ vài Nhân dân tệ. Buổi chiều là khoảng thời gian dành cho việc tìm kiếm các quán cà phê đẹp để chụp ảnh, đi dạo bãi biển hoặc ngắm nhìn phố phường. Khi màn đêm buông xuống, du khách có thể chọn một quán bar nhẹ nhàng để nghe nhạc, trải nghiệm dịch vụ massage thư giãn và khép lại một ngày bình yên. Sự kết hợp giữa nhịp sống chậm rãi và những món ăn đường phố, đặc biệt là hương vị cà phê đậm đà tại Hà Nội, đã tạo nên một sức hút khó cưỡng cho hành trình này.

Anh còn cho biết việc chịu khó tra cứu các bài đánh giá thực tế và tìm đến các quán ăn bình dân của người bản địa sẽ mang lại trải nghiệm ẩm thực vừa ngon, vừa túi tiền. Nhờ chiến lược này, anh đã được thưởng thức những bữa tiệc hải sản tươi ngon tính theo cân với giá chỉ 10 Nhân Dân tệ (khoảng 39.000 đồng) một đĩa, hoặc trung bình 30 Nhân dân tệ/người (116.000 đồng) là đã có thể ăn uống no nê.

Đà Lạt như thành phố trong mơ, TP.HCM lại là thử thách với du khách thích sống chậm

Sau 30 ngày dịch chuyển từ Bắc vào Nam, nam blogger đã đưa ra những đánh giá chủ quan và xếp hạng các thành phố theo mức độ yêu thích, mang lại cái nhìn khá thú vị về sự khác biệt vùng miền tại Việt Nam.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Đà Lạt, nơi được anh ca ngợi là thành phố hoàn hảo trong mơ. Với khí hậu mát mẻ quanh năm gợi nhớ đến vùng Vân Nam (Trung Quốc), kết hợp cùng lối kiến trúc mang đậm dấu ấn châu Âu và mức chi phí siêu rẻ, Đà Lạt mang lại cảm giác dễ chịu đến mức tác giả cho biết chỉ cần ở lại đây thôi cũng đã thấy vô cùng mãn nguyện.

Ngay sau Đà Lạt là bộ đôi Đà Nẵng và Hội An. Nếu như Đà Nẵng được ví như một thiên đường nghỉ dưỡng đích thực với bờ biển đẹp và không gian sống dễ chịu thì Hội An bên cạnh lại cuốn hút bởi nét hoài cổ đặc biệt, cả hai nơi đều có mức giá dịch vụ rất mềm.

Trong khi đó, Nha Trang đứng ở vị trí thứ ba, dù là nơi có nhiều hoạt động trải nghiệm nhất như lặn biển, đi công viên nước và có thể chơi cả tuần không chán, nhưng đối với nam blogger thành phố này luôn trong tình trạng đông đúc khách du lịch.

Ở nửa cuối bảng xếp hạng, đảo ngọc Phú Quốc đứng ở vị trí thứ tư dù sở hữu bãi biển cát trắng, nước xanh đẹp nhất chuyến đi, tuy nhiên lại cách các điểm đến khá xa, gây bất tiện cho việc di chuyển tự túc.

Dù là hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lại mang đến những trải nghiệm khác biệt và có phần thử thách hơn đối với một du khách ưa thích nhịp sống chậm. Điểm đặc trưng khiến blogger này mất nhiều thời gian thích nghi nhất chính là hệ thống giao thông vô cùng năng động và mật độ phương tiện dày đặc tại đây.

Thủ đô Hà Nội ghi điểm mạnh mẽ và giữ chân du khách nhờ nền ẩm thực đường phố phong phú cùng văn hóa cà phê độc đáo. Tuy nhiên, không gian đô thị tại đây mang lại cảm giác khá quen thuộc, có nhiều nét tương đồng với các thành phố Trung Quốc, kết hợp với nhịp sống phố thị bận rộn nên chưa tạo ra sự đột phá về mặt trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh khép lại bảng xếp hạng do có mức chi phí sinh hoạt và dịch vụ nhỉnh hơn so với các tỉnh thành khác. Là một siêu đô thị hiện đại, nơi đây tập trung vào nhịp sống kinh tế hối hả hơn là các điểm du lịch cảnh quan thuần túy. Đặc biệt, lượng xe máy lưu thông khổng lồ trên đường phố, đặc sản vốn có của vùng đất này đã trở thành một trải nghiệm vừa choáng ngợp vừa thú vị, khiến một du khách nước ngoài đôi lúc phải kiên nhẫn đứng chờ khá lâu mới có thể làm quen và băng qua đường.

Chuyến đi 30 ngày của blogger đã khép lại với lời khẳng định Việt Nam hoàn toàn là một điểm đến lý tưởng nếu du khách biết cách tận hưởng. Bằng việc chuẩn bị kỹ thông tin để tối ưu hóa ngân sách, chấp nhận một nhịp sống chậm và cởi mở với văn hóa bản địa, bất kỳ ai cũng có thể tự thiết kế cho mình một chuyến đi xuyên Việt vừa an toàn, tiết kiệm, lại vừa đong đầy trải nghiệm.