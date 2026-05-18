Hòn đảo được Tổng bí thư Tô Lâm chỉ đạo tạo đột phá: Sở hữu 220 ngày nắng, đẹp vượt mặt cả Maldives và Bali

Với vị trí địa chính trị đặc biệt, tiềm năng tự nhiên vượt trội và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc đưa Đặc khu Phú Quốc thành một cực tăng trưởng đột phá (theo Thông báo số 429 TB/VPTW ngày 25 tháng 11 năm 2025), Đảo Ngọc đang rầm rộ triển khai loạt dự án hạ tầng trăm ngàn tỷ đồng, hướng tới mục tiêu trở thành một “Singapore thứ hai” của khu vực, đồng thời khẳng định vị thế một thiên đường du lịch toàn cầu.

Bản đồ thế giới gọi tên Phú Quốc và sự bứt phá ngoạn mục

Trên bản đồ du lịch quốc tế, Phú Quốc không còn là một cái tên tiềm năng mà đã tự khẳng định mình bằng những con số và danh hiệu đầy thuyết phục. Vào tháng 10 năm 2025, tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới Condé Nast Traveler đã công bố Phú Quốc là hòn đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ ba toàn cầu với số điểm ấn tượng 95,51. Đáng chú ý, Đảo Ngọc đã vượt xa những tượng đài lừng danh như Maldives, Bali của Indonesia hay Phuket của Thái Lan, vốn là những thiên đường biển đảo mà hàng triệu du khách mơ ước.

Đà tăng trưởng bền vững này tiếp tục được duy trì khi bước sang năm 2026, tạp chí DestinAsian xếp Phú Quốc ở vị trí Á quân châu Á. Đây là một bước tiến thần tốc và ngoạn mục khi hòn đảo này đã liên tục thăng hạng trong 3 năm qua, bứt phá mạnh mẽ từ vị trí thứ 6 để vươn lên vị trí thứ 2. Trước đó, vào năm 2024, tạp chí Travel + Leisure của Mỹ cũng đã vinh danh hòn đảo này ở vị trí thứ hai thế giới.

Về lượng khách, nơi đây đã trở thành thỏi nam châm hút khách toàn cầu khi chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc đón hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 65,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng khách này đến từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, minh chứng cho sức hút không biên giới của hòn đảo.

Tổng quan địa lý, dân số và đặc sản “220 ngày nắng đẹp”

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam và cũng là đảo lớn nhất trong khu vực vịnh Thái Lan. Sau những cải cách và sáp nhập hành chính năm 2025, Đặc khu Phú Quốc thuộc tỉnh An Giang. Với diện tích tự nhiên 589,27 ki lô mét vuông, Phú Quốc sở hữu quy mô không gian gần tương đương với đảo quốc Singapore. Quần đảo này nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 400 km về phía Tây, được phân chia một cách khoa học thành khu vực Bắc đảo, Nam đảo và vùng đô thị trung tâm.

Do nằm ở vĩ độ thấp, lại được bao bọc bởi biển và nằm sâu trong vịnh Thái Lan, thời tiết Phú Quốc mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa nhưng quanh năm mát mẻ, dễ chịu. Điểm đắt giá nhất của Phú Quốc chính là sở hữu khoảng 220 ngày nắng đẹp trong năm, một con số lý tưởng vượt trội hơn hẳn nhiều hòn đảo nhiệt đới khác ở Đông Nam Á.

Thời tiết nơi đây chia làm hai mùa rõ rệt. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau mang đến khí hậu khô ráo, nắng ấm rực rỡ và biển êm đềm. Đây là thời điểm vàng để du khách trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, lặn biển ngắm san hô tại các bãi biển nổi tiếng, hoặc tận hưởng các dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp cao. Trong khi đó, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 dù có mưa thường xuyên nhưng lại là khoảng thời gian lý tưởng cho những ai thích không gian yên tĩnh, riêng tư để nghỉ dưỡng, khám phá ẩm thực và tham quan các di tích lịch sử, văn hóa trong nhà.

Lịch sử trầm tích và dòng chảy phát triển

Để có được một thành phố đảo hiện đại như ngày nay, Phú Quốc đã trải qua những cột mốc lịch sử thăng trầm gắn liền với công cuộc mở cõi và giữ nước. Vào năm 1680, Mạc Cửu lập ấp dọc bờ biển từ Vũng Thơm, Cần Vọt đến Rạch Giá, Cà Mau. Ông lập ra 7 sòng bạc và đặt thủ phủ tại Mán Khảm tức Hà Tiên. Vùng đất này được gọi là Căn Khẩu Quốc và đảo Koh Tral chính thức được đổi tên thành Phú Quốc. Đến năm 1836, Nhà Nguyễn thành lập địa bạ tổng Phú Quốc với 10 thôn, trong đó An Thới là thôn đông dân nhất, lúc này Phú Quốc thuộc huyện Hà Châu, tỉnh Hà Tiên.

Sau khi chiếm ba tỉnh miền Tây vào năm 1867, thực dân Pháp đặt Phú Quốc là một tổng thuộc Hà Tiên và đến năm 1921 thì chính thức thành lập quận Phú Quốc. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Phú Quốc trở thành huyện trực thuộc tỉnh Kiên Giang, bao gồm thị trấn Dương Đông và 3 xã Cửa Dương, Dương Tơ, Hàm Ninh. Bước vào thời kỳ đổi mới, hòn đảo liên tục có những bước chuyển mình lớn khi được công nhận là đô thị loại II vào năm 2014 và chính thức thành lập thành phố đảo Phú Quốc, thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam vào năm 2021. Đến năm 2025, với sự dịch chuyển địa giới hành chính, đặc khu Phú Quốc chính thức thuộc tỉnh An Giang, mở ra chương mới trong định hướng đầu tư và phát triển kinh tế xã hội.

Chiều sâu văn hóa và bản sắc con người xứ biển

Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài, Phú Quốc còn giữ chân du khách bằng chiều sâu văn hóa bản địa. Văn hóa nơi đây là sự giao thoa độc đáo giữa bản sắc Việt cổ xưa và ảnh hưởng sâu sắc từ biển cả, hình thành nên lối sống gắn liền với thiên nhiên và cuộc sống mưu sinh của ngư dân. Sự hiện diện của các làng chài cổ kính, các nghề thủ công truyền thống như làm nước mắm thùng gỗ trăm năm hay trồng hồ tiêu hữu cơ chính là những bảo tàng sống giữ gìn hồn cốt của đảo.

Con người Phú Quốc mang nét đặc trưng của cư dân miền biển với tính cách hiền hòa, phóng khoáng, chân thành và mến khách. Đời sống tâm linh của họ vô cùng phong phú với các ngôi đình, ngôi chùa cổ kính. Trong đó, Lễ hội Nghinh Ông là sự kiện văn hóa lớn nhất năm, thể hiện sự tôn kính với biển cả và cầu mong những chuyến biển bình an. Bên cạnh đó, văn hóa ẩm thực độc đáo với những món ăn đậm đà hương vị biển như gỏi cá trích, nhum biển mỡ hành, cùng nguồn hải sản tươi rói luôn là trải nghiệm khó quên đối với bất kỳ ai từng đặt chân đến đây.

Bản đồ du lịch đa dạng từ hoang sơ đến đẳng cấp quốc tế

Phú Quốc được mệnh danh là Đảo Ngọc bởi nơi đây sở hữu những báu vật tự nhiên quý giá với hơn 150 km bờ biển, bao bọc bởi những bãi cát trắng mịn như kem và làn nước trong vắt nhìn thấy đáy như Bãi Dài, Bãi Sao, Bãi Khem, bãi Ông Lang, Vũng Bầu. Nhiều nơi trong số đó vẫn giữ nguyên vẹn nét hoang sơ, kỳ vĩ của hệ sinh thái rừng và biển nguyên sinh.

Một trong những điểm cộng lớn giúp Phú Quốc cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ quốc tế là bài toán kinh tế. Một kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm đẳng cấp tại Phú Quốc có chi phí chỉ tương đương một phần ba hoặc một phần tư so với các điểm đến như Singapore hay Koh Samui của Thái Lan, giúp du khách tận hưởng dịch vụ chuẩn quốc tế với mức chi tiêu hợp lý nhất.

Bên cạnh loại hình du lịch truyền thống và khám phá lịch sử như Nhà tù Phú Quốc, Chùa Hộ Quốc hay các làng chài Hàm Ninh, Rạch Vẹm, Đảo Ngọc hiện nay đã vươn tầm thế giới nhờ hệ sinh thái du lịch và nghỉ dưỡng tỷ đô tại khu vực Nam đảo. Nơi đây được Tập đoàn Sun Group kiến tạo thành một tổ hợp vui chơi và giải trí mang đẳng cấp quốc tế. Du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp lãng mạn của Thị trấn Hoàng hôn, trải nghiệm cáp treo vượt biển ngoạn mục ra siêu tổ hợp giải trí Hòn Thơm hay thăng hoa cảm xúc với những show diễn thực cảnh ứng dụng công nghệ đa phương tiện hàng đầu thế giới. Hệ thống lưu trú tại đây cũng thiết lập những chuẩn mực xa xỉ mới, được dẫn dắt bởi các thương hiệu khách sạn danh giá toàn cầu với thiết kế tinh tế, hồ bơi vô cực rộng lớn và dịch vụ đặc quyền riêng tư đỉnh cao.

Sự phát triển vượt bậc của Phú Quốc ngày hôm nay không dừng lại ở góc độ một địa danh du lịch, mà nằm trong một chiến lược vĩ mô dài hạn. Ý thức được vị thế chiến lược của hòn đảo có diện tích tương đương Singapore này, tại buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang ngày 20 tháng 11 năm 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu Phú Quốc cần hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển chuẩn quốc tế, thiết kế trục giao thông nối Bắc Nam đảo quy mô lớn.

Ông Đặng Minh Trường- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group phát biểu tại hội nghị.

Với lợi thế cốt lõi về vị trí nằm tại trung tâm của vùng biển Đông Nam Á, sở hữu hạ tầng sân bay quốc tế, cảng biển hành khách quốc tế hiện đại, kết hợp với điều kiện tự nhiên lý tưởng sở hữu 220 ngày nắng đẹp, Phú Quốc có đầy đủ nền tảng để hiện thực hóa tầm nhìn này.

Tuyến cáp treo số 2 có khả năng phục vụ khoảng 25.000-28.000 người/ngày.

Bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc quy hoạch đồng bộ đường bộ ven biển, đường thủy và hàng hải phục vụ kinh tế và quốc phòng, vào sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026, tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group đã chính thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 11 dự án hạ tầng, du lịch. Khối lượng đầu tư khổng lồ gần 100 ngàn tỷ đồng này sẽ kiến tạo nên mạng lưới giao thông vượt trội từ đại lộ Đông Tây 10 làn xe, 2 tuyến tàu điện đô thị Tramway đến siêu cảng quốc tế An Thới, hứa hẹn đưa Phú Quốc trở thành biểu tượng mới cho sự thịnh vượng của Việt Nam trên trường quốc tế.