Lời khuyên cho người hay tìm đường bằng Google Maps

Google Maps từ lâu đã trở thành ứng dụng quen thuộc đến mức nhiều người tin rằng mình đã thuộc nằm lòng mọi tính năng của nó. Từ việc di chuyển giữa những đô thị đông đúc như Hà Nội, TP.HCM cho đến lúc đi du lịch, công tác hay khám phá một quán ăn mới, đây gần như là ứng dụng không thể thiếu trong điện thoại của nhiều người. Thậm chí, với không ít người, cứ bước chân ra khỏi nhà là phải mở Maps lên mới thấy yên tâm.

Tuy nhiên, sử dụng Google Maps thế nào để thông minh, hiệu quả và tránh những tình huống “dở khóc dở cười” thì không phải ai cũng biết. Rất nhiều người từng rơi vào cảnh mở Maps, cắm địa chỉ rồi tự tin đi theo. Nhưng 15 phút sau, ứng dụng báo “đã đến nơi”, còn xung quanh thì chỉ toàn… nhà dân hoặc bãi đất trống. Câu chuyện tưởng đùa nhưng lại là trải nghiệm quen thuộc với không ít người dùng.

Dưới đây là những mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích để việc dùng Google Maps trở nên an toàn và hiệu quả hơn.

Tìm địa chỉ xong đừng đi ngay, hãy xem trước lộ trình

Nhiều người có thói quen nhập địa chỉ rồi lập tức xuất phát mà quên mất bước quan trọng nhất: xem trước tuyến đường. Chỉ cần dành vài chục giây kéo xem toàn bộ hành trình, người dùng có thể phát hiện sớm những đoạn đường cụt, khu vực đang sửa chữa, cấm xe hoặc tuyến đường vòng bất hợp lý.

Không chỉ vậy, việc nhìn trước các mốc rẽ trái, rẽ phải hay tên tuyến đường chính cũng giúp ghi nhớ lộ trình trong đầu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào giọng đọc của ứng dụng. Điều này đặc biệt hữu ích khi đi xe máy trong giờ cao điểm, bởi vừa chạy vừa chăm chăm nhìn điện thoại rất dễ gây mất tập trung, thậm chí nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Nhiều tài xế công nghệ lâu năm cũng cho biết họ thường “soi” trước cung đường để tránh những tuyến nhỏ dễ ùn tắc hoặc những đoạn có khả năng quay đầu khó khăn.

Tải bản đồ offline trước khi đến nơi sóng yếu

Đây là kỹ năng cực kỳ quan trọng nhưng lại chưa được nhiều người chú ý. Khi đi vùng núi, ngoại ô, trekking hoặc di chuyển qua những nơi sóng điện thoại chập chờn, việc tải sẵn bản đồ offline có thể giúp tránh những tình huống nguy hiểm.

Không ít người từng rơi vào cảnh đang đi giữa đèo, trong rừng hoặc khu vực hoang vắng thì mất mạng hoàn toàn, Maps đứng yên không thể cập nhật vị trí. Khi đó, một bản đồ offline được tải sẵn có thể trở thành “cứu tinh”.

Thao tác này cũng rất đơn giản: chỉ cần tải khu vực cần đi khi còn ở khách sạn hoặc nơi có Wi-Fi ổn định. Ngoài việc tránh lạc đường, nó còn giúp tiết kiệm pin và dữ liệu di động đáng kể trong những chuyến đi dài.

Ghim “điểm đến” chưa chắc đã đúng “cổng vào”

Một trong những lỗi phổ biến của Google Maps là định vị đúng địa điểm nhưng sai lối vào. Đặc biệt với quán ăn, resort, homestay hoặc các địa điểm mới mở, vị trí ghim trên Maps đôi khi nằm ở mặt sau, hẻm phụ hoặc thậm chí cách cổng chính vài trăm mét.

Nhiều người từng phải kéo vali đi lòng vòng chỉ vì Maps dẫn tới hàng rào phía sau khu nghỉ dưỡng thay vì cổng chính. Vì vậy, trước khi đến một địa điểm lạ, nên dành thời gian kiểm tra thêm bằng Street View hoặc xem ảnh khách hàng đăng tải để nhận diện đúng mặt tiền, cổng vào và khu vực gửi xe.

Đối với những nơi khó tìm, việc liên lạc hỏi chủ quán hoặc lễ tân trước cũng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.

Đừng tin 100% khi tìm quán ăn mới trên Maps

Google Maps có thể dẫn đúng địa chỉ, nhưng điều đó không đồng nghĩa quán vẫn còn hoạt động. Không ít người từng háo hức chạy cả quãng đường dài theo review mạng xã hội, đến nơi mới phát hiện quán đã đóng cửa từ lâu dù trên Maps vẫn hiển thị “đang mở”.

Tình trạng này xảy ra khá phổ biến với những quán ăn nhỏ, quán mới chuyển địa điểm hoặc thay đổi giờ hoạt động nhưng chưa cập nhật thông tin. Điều đó không chỉ gây hụt hẫng mà còn khiến nhiều người mất thời gian, lỡ lịch hẹn hoặc ảnh hưởng công việc.

Vì vậy, trước khi đến một địa điểm ăn uống, đặc biệt là quán mới nổi trên mạng xã hội, người dùng nên kiểm tra thêm fanpage, đọc review gần nhất hoặc gọi điện xác nhận trước. Chỉ mất vài phút nhưng có thể tránh được cả một chuyến đi “công cốc”.

Dùng chế độ “tránh đường cao tốc” khi di chuyển trong thành phố

Nhiều người từng gặp tình huống Maps dẫn đi vòng rất xa chỉ để ưu tiên những tuyến đường lớn hoặc đường có tốc độ cao hơn. Trong khi đó, thực tế có những tuyến hẻm hoặc đường nội khu ngắn hơn rất nhiều.

Với các thành phố đông đúc, việc bật tính năng “tránh đường cao tốc” đôi khi giúp tìm ra cung đường hợp lý và tiết kiệm thời gian hơn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Tính năng này cũng hữu ích với người đi xe máy bởi có những tuyến đường lớn khó quay đầu, đông container hoặc thường xuyên ùn tắc.

Dù vậy, người dùng vẫn nên linh hoạt quan sát thực tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán của ứng dụng.

Chụp màn hình bản đồ trước khi vào hẻm hoặc khu vực khó định vị

Một mẹo nhỏ nhưng rất hữu ích là chụp lại màn hình bản đồ trước khi đi vào hẻm sâu, khu dân cư phức tạp hoặc nơi sóng yếu. Bởi trong thực tế, Maps đôi khi tải chậm hoặc mất kết nối đúng lúc cần xem hướng đi nhất.

Việc có sẵn ảnh chụp màn hình trong điện thoại giúp người dùng không phải đứng giữa hẻm loay hoay chờ ứng dụng load lại. Đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa, thao tác này giúp việc tìm đường trở nên nhanh chóng và an toàn hơn nhiều.

Google Maps vẫn là một công cụ cực kỳ hữu ích trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, thay vì tin tuyệt đối vào ứng dụng, người dùng nên xem đây là công cụ hỗ trợ và kết hợp thêm khả năng quan sát, kiểm tra thực tế. Biết trước những “điểm yếu” của Maps sẽ giúp mỗi chuyến đi bớt căng thẳng và hạn chế những màn “bị phản bội” quen thuộc mà ai dùng ứng dụng này cũng từng trải qua.