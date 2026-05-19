Mải chụp ảnh, 2 nữ du khách bị thủy triều biển Sầm Sơn 'bao vây'

Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 14h cùng ngày, Tổ cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn phối hợp với lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu 2 nữ du khách bị mắc kẹt ở mỏm đá sát biển.

Hai nữ du khách bị mắc kẹt được lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa vào bờ.

Theo lực lượng chức năng, thời điểm trên, chị N.T.T. (SN 1994) và chị T.T.H. (SN 1984, cùng trú phường Hạc Thành), đến biển Sầm Sơn tham quan. Hai nữ du khách sau đó đi ra khu vực mỏm đá núi Trường Lệ, phía sau chân đền Độc Cước, phường Sầm Sơn chụp ảnh.

Do không để ý thủy triều lên nhanh, cả 2 bị nước biển cô lập , không thể di chuyển vào bờ, có nguy cơ bị sóng đánh cuốn ra xa.

Từ tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận được vị trí các nạn nhân và hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.