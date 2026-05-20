Du khách bị ‘cánh đồng rong mơ' mê hoặc

Nằm cách trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai khoảng 15km, làng chài Nhơn Hải nép mình bên dãy núi, hướng mặt ra biển lớn. Nơi đây từ lâu được biết đến với vẻ đẹp bình yên, hoang sơ của vùng biển thuộc bán đảo Phương Mai.
Du khách tìm về Nhơn Hải. Nơi đây có đảo Hòn Khô là điểm đến nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, dịp hè rong mơ ở đây nở rộ tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc.
Từ trên cao nhìn xuống, những thảm rong óng ánh trải dài ven biển tựa như “cánh đồng vàng” giữa đại dương, tạo nên khung cảnh kỳ ảo, thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan, check-in.
Du khách chèo sup nhìn ngắm "cánh đồng rong mơ" đu đưa theo sóng nước.
Ngoài trải nghiệm check-in cùng rong mơ, du khách đến Nhơn Hải còn có thể hòa mình vào làn nước biển mát lạnh, lặn ngắm san hô…
Làng chài Nhơn Hải với đường biển uốn cong, nơi đây từ lâu đã nổi tiếng với bãi biển đẹp, những bãi rạn san hô được bảo tồn còn nguyên vẹn. Vùng biển mang tính đặc trưng về đa dạng sinh học. Mùa rong mơ phát triển cũng là điều kiện thuận lợi cho các loài thủy sản làm nơi trú ngụ và sinh sản.