Gấp đôi sự ngọt ngào: Bữa tiệc kem đa sắc màu không giới hạn tại Hà Nội

Lễ hội kem Scoopalicious Feast do CapitaLand Development Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra tại Khu nhà mẫu The Fullton Edition vào ngày 30/05, mở cửa tự do đón chào cư dân tương lai cùng các gia đình đến tham quan và trải nghiệm. Không chỉ mang đến "thiên đường kem" với vô vàn hương vị chờ khám phá, góc check-in khinh khí cầu rực rỡ sắc màu và hoạt động vui chơi dành cho gia đình, Scoopalicious Feast còn là nơi kết nối đầy cảm hứng, tạo điểm chạm đa giác quan và lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào đáng nhớ nhất của mùa hè.

Đại tiệc thiên đường kem cùng trải nghiệm thưởng thức không giới hạn

Địa điểm đầu tiên không thể bỏ qua tại Scoopalicious Feast là khu vực Sweet Bazaar. Tại đây, hàng loạt xe kem rực rỡ sắc màu xếp thành hàng, quy tụ hàng loạt thương hiệu từ kem thủ công nội địa đến các dòng cao cấp quốc tế. Sức hút của Sweet Bazaar không chỉ đến từ sự đa dạng về vị giác, từ hương vị truyền thống quen thuộc đến các công thức độc đáo ít gặp, mà toàn bộ trải nghiệm diễn ra hoàn toàn miễn phí, thưởng thức không giới hạn.

Khách tham dự còn có thể tự tay hoàn thiện ly kem của mình với 8 loại topping đa dạng: kẹo quả mâm xôi, kẹo bi ngọc trai, kẹo xoài, bánh quế, cốm tắm mix màu, hạnh nhân cắt lát, socola chip và vụn bánh oreo. Với các gia đình có trẻ nhỏ, đây cũng là dịp hiếm có để cả nhà cùng nhau trải nghiệm và khám phá những cách kết hợp hương vị mới lạ trong không khí lễ hội sôi động.

Thỏa sức đắm chìm vào thế giới kem không giới hạn

Ghi dấu khoảnh khắc gắn kết cùng khinh khí cầu kem khổng lồ xuất hiện tại Hà Nội

Điểm dừng chân tiếp theo được mong chờ nhất tại Scoopalicious Feast chính là dàn khinh khí cầu kem khổng lồ, lấy cảm hứng từ những cây kem mùa hè với màu sắc rực rỡ. Tọa lạc tại The Fullton Edition, điểm check-in độc đáo này góp phần hoàn thiện không gian lễ hội đầy cảm hứng: nơi phong cách sống hiện đại và đầy sắc màu hòa quyện cùng những khoảnh khắc gắn kết gia đình.

Không chỉ mang đến không khí lễ hội sôi động, Scoopalicious Feast hứa hẹn trở thành "tâm điểm" check-in thu hút nhất trong dịp cuối tuần, đặc biệt với các gia đình có các bạn nhỏ yêu thích trải nghiệm thú vị. Từ không gian ngoài trời ngập sắc màu, đến khu chụp hình được thiết kế hình kem ngọt ngào, gần như mọi góc lễ hội đều phù hợp để lưu lại những bức ảnh đậm chất mùa hè.

Check-in cùng dàn khinh khí cầu kem khổng lồ độc nhất tại Hà Nội

"Phá đảo" thế giới trò chơi dành cho gia đình

Sức hút của sự kiện không chỉ nằm ở vị giác và các góc "check-in". Với tinh thần gắn kết tình thân giữa các thế hệ, Scoopalicious Feast mang đến một hành trình trải nghiệm riêng đầy bất ngờ và thú vị cho cả gia đình. Ngay khi bước vào cổng, mỗi thành viên sẽ được nhận một tấm "Hộ chiếu" và bắt đầu hành trình chinh phục 3 trạm thử thách để nhận về những phần quà hấp dẫn.

Trạm 1 - The Flavor Loop: Người tham gia thử thách ném vòng vào các que kem để nhận dấu mộc đầu tiên

Trạm 2 - The Sweet Strike: Trò chơi bắn trúng các que kem để nhận dấu mộc thứ hai

Trạm 3 - The Chilling Match: Người chơi tiếp tục thử sức với hoạt động bắn cung để chinh phục cột mốc điểm số và nhận dấu mộc cuối cùng.

Khách tham dự thu thập đủ các dấu mộc sẽ có cơ hội thử sức với "Máy gắp snack khổng lồ" và mang về những phần quà cực phẩm.

Khám phá vô vàn hoạt động minigame gắn kết cùng gia đình

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống đẳng cấp và những khoảnh khắc gắn kết tình thân, Scoopalicious Feast tựa điểm nhấn rực rỡ sắc màu giữa cộng đồng sống đầy cảm hứng tại The Fullton Edition, được kỳ vọng trở thành điểm vui chơi nổi bật dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay.

Hãy lên lịch ngay cùng gia đình và hội bạn thân để không bỏ lỡ ngày hội kem có 1-0-2 này nhé!