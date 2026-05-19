Giải mã món ăn đang "nổi rần rần" trên MXH: Cách làm thế nào và hương vị ra sao mà chị em đua nhau biến tấu nhiều phiên bản

Thời gian gần đây, trên khắp các trang MXH như facebook, tiktok, chị em đang đua nhau "khoe tài" làm một món ăn vô cùng đơn giản nhưng hương vị được đánh giá là "ngon tuyệt vời". Cụ thể khi bạn search cụm từ khóa "dưa chuột trộn xì dầu" hay "dưa chuột đập dập trộn xì dầu" bạn sẽ nhận về loạt kết quả gồm nhiều bài viết và các phiên bản biến tấu món ăn được rất nhiều chị em hưởng ứng. Thực chất, với những người yêu ẩm thực thì món "dưa chuột đập dập trộn xì dầu" không phải là một món ăn xa lạ. Nói cách khác, món ăn này đã xuất hiện trên các trang báo hướng dẫn nấu ăn trong nhiều năm trước. Và thời gian gần đây lại trở thành món ăn hot trong cộng đồng nội trợ Việt Nam. Chỉ với những quả dưa chuột tươi giòn, xì dầu ngon, chút đường, tỏi băm và vài giọt dầu mè, giấm (hoặc chanh), đường, các chị em đã biến tấu thành món ăn phụ vừa nhanh, vừa ngon, vừa hao cơm. Món ăn đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, lại mát lành nên được chia sẻ rầm rộ trên TikTok và Facebook.

Đặc biệt, sau phiên bản gốc, rất nhiều biến tấu sáng tạo ra đời: "Dưa chuột nạo hạt trộn xì dầu", "dưa chuột trộn xì dầu và rong biển"… Mỗi người một cách làm, một khẩu vị riêng, khiến món ăn ngày càng phong phú và hấp dẫn hơn. Đây thực sự là minh chứng đẹp cho sự khéo léo và tinh thần sáng tạo không ngừng của các bà nội trợ Việt.

Dưa chuột trộn xì dầu hot trên mạng thực chất là phiên bản của món salad/gỏi dưa chuột kiểu Trung Quốc. Bí quyết gây nghiện nằm ở nước sốt đậm đà (xì dầu, giấm, đường, tỏi, ớt) kết hợp với kỹ thuật đập dập hoặc nạo bỏ ruột để dưa giữ độ giòn rụm và thấm đẫm gia vị. Giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi cách làm món dưa chuột trộn xì dầu với 2 phiên bản ngay dưới đây nhé!

1. Phiên bản làm món dưa chuột đập dập trộn xì dầu

Nguyên liệu: 2-3 quả dưa chuột, 2 thìa canh xì dầu, 2-3 tép tỏi băm, 1 quả ớt, 1 thìa canh giấm (hoặc nước cốt chanh), 1 thìa canh đường, 1 thìa dầu mè (hoặc dầu ăn), vừng rang (hoặc lạc rang đập dập - tùy thích), một ít rau mùi thái nhỏ, một chút muối.

Cách làm món dưa chuột đập dập trộn xì dầu

Bước 1: Đầu tiên, khi chọn dưa chuột, hãy chọn những quả có vỏ chắc. Cho dưa chuột vào bát, thêm một thìa muối (để khử trùng), một thìa bột mì (bột mì có khả năng hút ẩm tuyệt vời và có thể hút sạch bụi bẩn từ các rãnh trên bề mặt) sau đó chà xát dưa chuột bằng tay. Tiếp đó rửa sạch kỹ dưa chuột dưới vòi nước sạch. Hãy nhớ rửa nhiều lần để đảm bảo chúng hợp vệ sinh trước khi ăn. Sau đó, cắt bỏ hai đầu của dưa chuột. Tiếp theo, dùng cây cán bột đập dập dưa chuột vài lần. Sau đó, thái dưa chuột thành từng miếng khoảng 1.5cm chiều rộng. Miếng to hơn sẽ ngon hơn.

Bước 2: Tiếp theo, tiến hành ướp dưa chuột. Cho dưa chuột đã sơ chế vào bát tô, thêm một lượng đường trắng vừa đủ. Dưa chuột ướp với đường trắng sẽ không mặn bằng ướp muối và giòn hơn. Sau khi trộn đều, để yên khoảng 10 phút để dưa chuột tiết ra nước. Tiếp theo chúng ta chuẩn bị nước sốt bằng cách cho tỏi và ớt băm vào bát. Đun nóng 1 thìa canh dầu mè (hoặc dầu ăn) rồi rưới vào hỗn hợp tỏi băm, ớt để kích thích mùi thơm. Khuấy đều để đảm bảo nóng đều. Sau đó thêm giấm, nước tương, muối và đường. Khuấy đều bằng thìa cho đến khi hòa quyện.

Bước 3: Lúc này, dưa chuột đã tiết ra rất nhiều nước. Đổ bỏ nước, sau đó, chuẩn bị một miếng vải hấp, cho dưa chuột vào và vắt mạnh vải để loại bỏ nước thừa khỏi dưa chuột. Điều này sẽ giúp dưa chuột giòn hơn. Tiếp theo, cho dưa chuột vào bát, thêm nước sốt đã chuẩn bị vào. Thêm rau mùi và chút sa tế nếu bạn thích ăn cay. Sau đó, đeo găng tay thực phẩm rồi trộn đều để mỗi miếng dưa chuột được phủ đều nước sốt. Trộn khoảng 3 phút. Món dưa chuột đập dập trộn xì dầu đã hoàn thành. Cho ra đĩa, rắc mè rang hoặc lạc đập dập lên và thưởng thức!

2. Phiên bản dưa chuột nạo hạt trộn xì dầu

Nguyên liệu: 2-3 quả dưa chuột, 2 thìa canh xì dầu, 2-3 tép tỏi băm, 1 quả ớt, 1 thìa canh giấm (hoặc nước cốt chanh), 1 thìa canh đường, vài giọt dầu mè, vừng rang (hoặc lạc rang đập dập - tùy thích), một ít rau mùi thái nhỏ, một chút muối.

Cách làm món dưa chuột nạo hạt trộn xì dầu

Bước 1: Dưa chuột rửa sạch với muối và bột mì để khử trùng đồng thời loại bỏ tạp chất. Sau khi rửa sạch bạn có thể gọt bỏ bớt vỏ hoặc để nguyên tùy thích. Bổ đôi quả dưa chuột ra rồi dùng thìa nhỏ nạo sạch hạt và ruột. Sau đó bạn cắt dưa chuột thành miếng dày khoảng gần 1cm (hoặc thái thành dải)

Có thể bỏ vỏ dưa chuột theo kiểu gọt 1 đường giữ 1 đường (Ảnh: Hà Ngô).

Bước 2: Sau khi thái dưa chuột xong, bạn cho vào thố lớn. Thêm một chút muối vào rồi trộn đều để dưa chuột tiết bớt nước. Ướp dưa chuột với muối trong khoảng 10 phút - khi thấy dưa chuột có phần hơi teo lại và ra nhiều nước là được. Trong lúc chờ ướp dưa chuột bạn pha nước sốt xì dầu. Chuẩn bị một chiếc bát, cho tỏi và ớt băm vào sau đó thêm nước tương, giấm/nước cốt chanh và đường rồi trộn đều.

Thêm muối vào ướp với dưa chuột để loại bỏ nước thừa, giúp dưa chuột giòn (Ảnh: Hà Ngô).

Bước 3: Sau khi thời gian ướp dưa chuột đã hết, đem chắt bỏ nước. Tiếp đó cho dưa chuột vào một tấm vải hấp và vắt mạnh vải để loại bỏ nước thừa. Hoặc bạn có thể đeo găng tay thực phẩm và nắm chặt để loại bỏ nước trong dưa chuột. Tiếp đó cho dưa chuột vào thố trộn, thêm nước sốt đã pha vào. Trộn đều trong khoảng 3-5 phút. Sau đó lấy món ăn ra đĩa, rắc thêm vừng rang hoặc lạc đập dập cùng rau mùi lên trên là có thể thưởng thức.

Trộn đều với nước sốt trong khoảng 3-5 phút (Ảnh: Hà Ngô).

Thành phẩm món dưa chuột trộn xì dầu

Với cách làm dưa chuột trộn xì dầu theo 2 phiên bản như thế này bạn sẽ có một món ăn ngon mà không ngán trong những ngày hè nóng nực. Với vị chua - cay - mặn - ngọt hài hòa, bạn có thể dễ dàng kết hợp nó với bất kỳ món mặn nào dù là món kho hay nướng hay chiên đều ngon tuyệt!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với 2 phiên bản của món dưa chuột trộn xì dầu!