Dàn WAGs tuyển Tây Ban Nha trở thành tâm điểm

Bài đăng của Ana Pelay - bạn gái tiền vệ Gavi - thu hút gần một triệu lượt thích. Cô viết: "Số phận sẽ đền đáp những người không bao giờ ngừng tin tưởng. Anh xứng đáng với điều đó. Anh đã làm nên lịch sử và giờ là nhà vô địch thế giới". Mối quan hệ của Gavi và Ana Pelay được công khai từ cuối năm 2024 sau nhiều tháng giữ kín. Hai người được cho là bắt đầu tìm hiểu từ năm 2024 và dần xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện của Barcelona cũng như tuyển Tây Ban Nha. Dù sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, Ana Pelay vẫn giữ kín đời tư và chỉ hiếm hoi chia sẻ những khoảnh khắc bên bạn trai trong các dịp đặc biệt.