Dàn WAGs tuyển Tây Ban Nha trở thành tâm điểm

Không chỉ các cầu thủ, vợ và bạn gái của dàn sao tuyển Tây Ban Nha cũng trở thành tâm điểm sau trận chung kết World Cup 2026. Họ đồng loạt chia sẻ những khoảnh khắc xúc động, lời chúc ngọt ngào và niềm tự hào khi đội nhà đánh bại Argentina để lên ngôi vô địch. Những bài đăng thu về hàng triệu lượt thích và tương tác.
Ngay sau chiến thắng của Tây Ban Nha trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra ngày 19/7, nhiều người thân của các tuyển thủ đã xuống sân chung vui cùng đội bóng. Bạn gái của tài năng trẻ Lamine Yamal - người mẫu kiêm ngôi sao mạng xã hội Ines Garcia - xuất hiện bên tiền đạo 19 tuổi trong lễ trao giải. Trên trang cá nhân, cô đăng bức ảnh chụp cùng Yamal kèm dòng chia sẻ: "Chúc mừng anh yêu, anh là nhà vô địch thế giới".
Trong loạt ảnh ăn mừng sau chiến thắng ở World Cup 2026, tiền đạo 19 tuổi Lamine Yamal đăng ảnh ăn mừng với chiếc cup vô địch và khoảnh khắc ăn mừng đầy ngọt ngào bên người yêu. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Ines Garcia và Lamine Yamal chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 5 khi cùng xuất hiện tại bữa tiệc mừng Barcelona vô địch La Liga.
Bạn gái của Nico Williams - Ainhi Garcia - cũng gửi lời động viên tới cầu thủ sau hành trình nhiều khó khăn vì chấn thương. Trong trận chung kết, Nico Williams thực hiện pha kiến tạo để Ferran Torres ghi bàn thắng duy nhất, mang về chức vô địch cho Tây Ban Nha. Khác với nhiều nàng WAGs là người mẫu, KOL, Ainhi Garcia tập trung vào chuyên môn công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Cả hai quen nhau từ năm 2024 và giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian dài trước khi dần công khai qua những chuyến du lịch và các bài đăng trên mạng xã hội. Trong suốt hành trình World Cup 2026, Ainhi luôn đồng hành và trở thành chỗ dựa tinh thần của Nico, đặc biệt khi anh phải vượt qua chấn thương để góp công giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch.
Trong khi đó, Claudia Rodríguez - vợ hậu vệ Marc Cucurella - đăng ảnh chụp cùng chồng và tấm huy chương vàng. Cô viết: "Nhà vô địch thế giới. Nếu có cơ hội được sinh ra một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn là người Tây Ban Nha".
Claudia Rodríguez là nhà sáng tạo nội dung, phát triển các dự án về thời trang cũng như sản phẩm dành cho mẹ và trẻ nhỏ. Cô và Cucurella gắn bó từ năm 2018, hiện có ba con. Kể từ khi gắn bó với nhau, Claudia Rodríguez luôn xuất hiện trên khán đài để cổ vũ chồng.
Bài đăng của Ana Pelay - bạn gái tiền vệ Gavi - thu hút gần một triệu lượt thích. Cô viết: "Số phận sẽ đền đáp những người không bao giờ ngừng tin tưởng. Anh xứng đáng với điều đó. Anh đã làm nên lịch sử và giờ là nhà vô địch thế giới". Mối quan hệ của Gavi và Ana Pelay được công khai từ cuối năm 2024 sau nhiều tháng giữ kín. Hai người được cho là bắt đầu tìm hiểu từ năm 2024 và dần xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện của Barcelona cũng như tuyển Tây Ban Nha. Dù sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, Ana Pelay vẫn giữ kín đời tư và chỉ hiếm hoi chia sẻ những khoảnh khắc bên bạn trai trong các dịp đặc biệt.
Hậu vệ Aymeric Laporte và vợ - vũ công Sara Botello hạnh phúc ghi lại khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng trên sân.
Sara Botello sau đó đăng thêm loạt ảnh chụp cùng chồng và tiền vệ Rodri - chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026, bạn gái lâu năm của anh - Laura Iglesias (trái). Rodri và Laura Iglesias đã gắn bó khoảng một thập kỷ nhưng luôn giữ kín đời tư, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và không sử dụng mạng xã hội.
María Hurtado - bạn gái hậu vệ Pedro Porro - cũng chia sẻ niềm tự hào khi đồng hành cùng bạn trai trong cột mốc đặc biệt. Cô viết: "Giấc mơ đã trở thành hiện thực. Em tự hào khi cùng anh trải qua khoảnh khắc này. Chúng ta là nhà vô địch thế giới". María Hurtado là nhà sáng tạo nội dung về du lịch và phong cách sống. Cô và Pedro Porro hẹn hò từ năm 2023, có một con trai.
Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội là hình ảnh Marcos Llorente trao tấm huy chương vô địch cho vợ Paddy Noarbe rồi bế cô ăn mừng ngay trên sân. Cặp đôi quen nhau từ thời trung học, gắn bó hơn một thập kỷ trước khi kết hôn vào năm 2023 và hiện có một con gái.