Angelina Jolie rời khỏi Mỹ, khao khát về Đông Nam Á

Angelina Jolie đã mua một khu đất rộng lớn tại Campuchia rồi cải tạo thành cơ ngơi khép kín đầy đủ tiện nghi gồm vườn cây, hồ bơi cùng xưởng làm việc.

Theo People, cặp song sinh Vivienne và Knox vừa chính thức tròn 18 tuổi vào trung tuần tháng 7. Đây được xem là cột mốc quan trọng, giúp Angelina Jolie có thêm sự tự do trong việc lựa chọn nơi sinh sống sau nhiều năm gắn bó với California (Mỹ).

"Cô ấy đã nói về việc rời Los Angeles trong nhiều năm qua. Hiện tại, Jolie cảm thấy hạnh phúc hơn khi có nhiều sự tự do và linh hoạt trong cuộc sống cá nhân", nguồn tin cho biết.

Angelina Jolie muốn rời Mỹ, ra nước ngoài sinh sống khi các con đủ tuổi trưởng thành - Ảnh: People

Angelina Jolie có chung 6 người con với chồng cũ Brad Pitt, bao gồm: Maddox (24 tuổi), Pax Thiên (22 tuổi), Zahara (21 tuổi), Shiloh (20 tuổi) và cặp song sinh Vivienne - Knox. Cặp đôi vàng một thời của Hollywood ly thân vào năm 2016 sau 12 năm bên nhau và chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 12/2024.

Suốt thời gian đó, các con luôn là ưu tiên hàng đầu của Jolie. Cô luôn mong muốn các con được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và rất hào hứng khi giờ đây cả gia đình có thể tự do đồng hành cùng nhau trên mọi hành trình.

Trong cuộc trò chuyện với The Hollywood Reporter, Angelina Jolie từng cho biết, dù sinh ra và lớn lên tại Los Angeles, cô buộc phải ở lại thành phố này trong thời gian giải quyết vụ ly hôn với Brad Pitt.

"Ngay khi các con tròn 18 tuổi, tôi sẽ có thể ra đi. Khi bạn có một gia đình lớn, bạn luôn mong muốn các con có được sự riêng tư, hòa bình và an toàn", nữ diễn viên nói.

Những năm qua, nữ diễn viên ở lại Mỹ vì các con

Để chuẩn bị cho kế hoạch chuyển nơi sinh sống, tháng 5 vừa qua, Jolie rao bán dinh thự lịch sử tại California với giá 29,85 triệu USD. Bất động sản này từng thuộc sở hữu của đạo diễn huyền thoại Cecil B. DeMille.

Sau khi chính thức rời khỏi Mỹ, nữ diễn viên dự định phân bổ thời gian sinh sống tại nhiều khu vực khác nhau.

Tờ Page Six cho biết cô sẽ di chuyển luân phiên giữa các điểm đến như New York, châu Âu cùng Campuchia. Tại New York, cô đang tập trung phát triển không gian sáng tạo cùng thương hiệu thời trang Atelier Jolie. Tuy nhiên, Campuchia mới thực sự là nơi mang ý nghĩa sâu sắc nhất với nữ diễn viên. Quốc gia Đông Nam Á này là quê hương của cậu con trai nuôi Maddox, đồng thời là nơi cô mang quốc tịch thứ hai.

Mối lương duyên của Angelina Jolie với vùng đất này bắt đầu lúc cô tham gia ghi hình bom tấn "Tomb Raider" năm 2001. Kể từ mốc thời gian đó, cô liên tục thực hiện các chiến dịch nhân đạo tại đây.

Vào năm 2003, cô đã mua một khu đất rộng lớn rồi cải tạo thành cơ ngơi khép kín đầy đủ tiện nghi gồm vườn cây, hồ bơi cùng xưởng làm việc. Trả lời phỏng vấn ấn phẩm The Wall Street Journal, nữ nghệ sĩ bày tỏ khao khát được sống lặng lẽ hơn. Cô khẳng định bản thân không hề muốn phơi bày chuyện đời tư trước công chúng như kỳ vọng của truyền thông thời kỳ cô mới chập chững vào nghề.

Thực tế, đường tình duyên của sao nữ hoàn toàn đóng băng suốt một thập kỷ qua. Trong sự kiện ra mắt tác phẩm "Couture" hồi tháng 6, cô xác nhận với Yahoo Entertainment rằng mình chưa từng hẹn hò bất cứ ai kể từ lúc đổ vỡ hôn nhân. Thay vì tìm kiếm tình yêu mới, cô dành trọn tâm huyết cho việc chăm sóc gia đình cùng diễn xuất. Khán giả sẽ sớm gặp lại Angelina Jolie trên màn ảnh rộng qua hai dự án điện ảnh mới mang tên "Sunny" cùng tác phẩm hài tội phạm "Anxious People".