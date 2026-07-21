Di chúc chấn động của cha Tạ Đình Phong: 2 con trai Trương Bá Chi nhận hơn 3.000 tỷ tiền thừa kế, minh tinh Cbiz bị "cấm" tái hôn

Trương Bá Chi được giao quyền quản lý tài sản của cha chồng cũ sau khi ông qua đời. Tuy nhiên, cha Tạ Đình Phong cũng có ràng buộc khắt khe đối với nữ diễn viên.

Ngày 20/7, tờ Sohu đưa tin Tạ Đình Phong xác nhận tin buồn cha anh - tài tử Tạ Hiền đã qua đời ở tuổi 90. Thời điểm cha mất, nam diễn viên đang ở Thanh Đảo (Trung Quốc) để chuẩn bị cho concert Evolution Nic Live, dự kiến diễn ra vào ngày 25-27/7. Sau khi nhận được tin sốc từ người thân, Tạ Đình Phong đã gấp rút trở về Hong Kong (Trung Quốc) để lo liệu hậu sự cho cha. Về phía Trương Bá Chi, cô cũng đã đổi avatar tài khoản MXH sang ảnh màu đen để tưởng nhớ sự ra đi của cha chồng cũ.

Sự ra đi đột ngột của Tạ Hiền khiến đồng nghiệp, công chúng bàng hoàng. Bên cạnh sự tiếc thương, câu chuyện xoay quanh khối tài sản kếch xù và người thừa kế chúng sau khi Tạ Hiền mất cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Theo tờ Sohu, nam diễn viên gạo cội đã lập di chúc vào năm ngoái sau khi bị đột quỵ. Ông để lại phần lớn tài sản cho 2 cháu nội Lucas và Quintus - con của Tạ Đình Phong và vợ cũ minh tinh Trương Bá Chi.

Nam diễn viên Tạ Hiền - cha Tạ Đình Phong - đã qua đời. Trước khi mất, ông đã lập di chúc phân chia tài sản rõ ràng dành cho con - cháu. Ảnh: HK01.

Theo tờ Sohu, Tạ Hiền sở hữu tổng tài sản khoảng 1 tỷ HKD (hơn 3.360 tỷ đồng), bao gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt. Trong di chúc, cố nghệ sĩ cho 2 cháu trai 90% tài sản, tương đương khoảng 900 triệu HKD (3.024 tỷ đồng). Số tài sản này được đưa vào quỹ tín thác phát triển dành cho Lucas và Quintus. Trong đó Lucas năm nay 20 tuổi, đã trưởng thành nên có quyền nhận trực tiếp tiền giải ngân từ quỹ, còn phần của Quintus sẽ do Trương Bá Chi quản lý do cậu bé là trẻ vị thành niên, mới 16 tuổi.

10% còn lại được chia đều cho hai người con ruột của Tạ Hiền là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình. Theo các nguồn tin, Tạ Đình Phong được thừa kế 1 bất động sản ở Repulse Bay, trong khi Tạ Đình Đình được nhận 1 bộ sưu tập trang sức đắt giá. Tổng giá trị của 2 tài sản này rơi vào khoảng 336 tỷ đồng.

2 con trai của Trương Bá Chi được thừa kế hơn 3.000 tỷ. Ảnh: HK01.

Tạ Đình Phong và em gái Tạ Đình Đình chỉ được nhận 10% tài sản thừa kế. Ảnh: On.

Việc Tạ Hiền dành phần lớn tài sản cho 2 cháu trai và chia của vô cùng ít ỏi cho 2 con ruột gây bàn tán xôn xao. Theo các nguồn tin, Tạ Hiền rất thương 2 cháu trai và con dâu cũ Trương Bá Chi. Lúc sinh thời, khi tham gia showbiz truyền hình, "tứ ca xứ Hương Cảng" khẳng định Trương Bá Chi là một nàng dâu tuyệt vời, mang đến cho nhà họ Tạ 2 đứa cháu đáng yêu. Ông từng nghẹn ngào chia sẻ: "Bá Chi là cô con dâu tốt nhất mà tôi từng thấy. Bao năm qua, con bé chưa từng thay đổi, vẫn là một người phụ nữ hết sức lương thiện".

Khi Trương Bá Chi lao đao vì lùm xùm ảnh nóng với Trần Quán Hy, cha chồng là người đầu tiên trong nhà họ Tạ đứng ra bênh vực cho nàng "Tinh nữ lang". Lúc Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi tan đàn xẻ nghé, Tạ Hiền vô cùng tiếc nuối, đồng thời khẳng định cặp đôi ly hôn chẳng phải do lỗi của ai. Dù Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi không còn là vợ chồng, ông vẫn luôn coi nữ diễn viên như thành viên trong gia đình. Đáp lễ cha chồng cũ, vào các kỳ nghỉ lễ, Trương Bá Chi đều đưa con đi thăm ông bà nội, gọi điện hỏi thăm và tặng quà để bày tỏ sự quan tâm.

Dù rất yêu quý Trương Bá Chi và giao quyền quản lý tài sản thừa kế của cháu nội cho cô, Tạ Hiền được cho biết vẫn đặt ra nhiều điều khoản khắt khe dành cho minh tinh Cbiz. Đầu tiên, Trương Bá Chi có quyền quản lý quỹ, nhưng không được phép đứng tên sở hữu bất động sản thừa kế. Đáng chú ý, nếu cô tái hôn, quyền quản lý tài sản thừa kế đối với 2 con trai sẽ bị chấm dứt. Tạ Hiền cũng bắt buộc mọi tài sản của ông phải được giao cho do một người quản lý chuyên nghiệp nắm giữ trong quỹ tín thác và chỉ được sử dụng cho các chi phí giáo dục, y tế của 2 cháu trai. Ngoài ra, Trương Bá Chi còn được yêu cầu phải đưa các con đến viếng mộ của Tạ Hiền vào mỗi tháng để tỏ lòng hiếu kính.

Trương Bá Chi được giao quyền quản lý tài sản sau khi Tạ Hiền qua đời, nhưng phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu của cha chồng cũ quá cố. Ảnh: Sina.

Còn về lý do Tạ Hiền chỉ chia cho 2 con ruột 10% tài sản là vì Tạ Đình Phong có sự nghiệp riêng rất thành công, ước tính sở hữu khối tài sản ròng cá nhân lên tới 143 triệu USD (3.761 tỷ đồng). Trong khi Tạ Đình Đình yên bề gia thất bên đại gia. Họ không cần tài sản thừa kế của người cha quá cố vẫn có thể tự chủ tài chính, sống sung túc và dư dả.

Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình đều có tiềm lực tài chính ổn định, không cần tài sản thừa kế của cha quá cố vẫn sống tốt. Ảnh: Weibo.

Tạ Hiền sinh năm 1936, là tượng đài của màn ảnh Hong Kong. Ông từng góp mặt trong nhiều bộ phim kinh điển như Tuyết Sơn Phi Hồ, Thiên Long Bát Bộ, Anh Hùng Xạ Điêu, Đội Bóng Thiếu Lâm... Ở tuổi 85, Tạ Hiền từng trở thành diễn viên lớn tuổi nhất giành giải Nam diễn viên xuất sắc trong lịch sử Lễ trao giải Kim Tượng.



